Adobe zegt binnenkort nieuwe features toe te voegen aan Photoshop voor iPad

Adobe heeft gereageerd op de vele klachten die het heeft ontvangen voor Photoshop voor de iPad. Gebruikers klaagden dat het om een onvolledig product ging. Adobe stelt nu dat het heeft gepoogd een 'minimum viable product' op de markt te brengen, en gaat deze binnenkort updaten.

Photoshop voor de iPad kwam eerder deze week uit nadat het een jaar eerder al was aangekondigd. Alhoewel Adobe bij de release al aangaf dat nog niet alle functies uit Photoshop voor de pc beschikbaar zijn op de iPad, kwam er toch een grote klachtenstroom op gang. Onder meer Adobe-topman Scott Belsky reageerde op de negatieve reviews door in een reeks tweets te stellen dat het bedrijf heeft geprobeerd een 'minimum viable product' op de markt te brengen, om op die manier op basis van feedback van gebruikers de software verder te ontwikkelen. Belsky noemt de gang van zaken daarbij 'pijnlijk', en hoopt op termijn toch nog meer gebruikers enthousiast te krijgen.

Daarnaast liet Jenny Lyell, die in dienst is bij Adobe als Photoshop product manager, tegenover The Verge weten dat sommige features langer hebben gekost om te ontwikkelen dan van tevoren werd gedacht. Onder andere het zorgen voor een gelijkwaardige output tussen iPad en pc kostte veel moeite. Lyell noemde daarbij liquify als voorbeeld, dat werkt als een plug-in op de pc; iPads ondersteunen echter geen plug-ins.

Verder belooft Lyell dat er binnenkort updates komen voor Photoshop voor de iPad. Adobe is van plan om de software in de komende tijd 'agressiever' te gaan updaten, waarbij nieuwe functies dus versneld beschikbaar moeten komen. Volgens Lyell moeten in de komende weken nieuwe functies worden ingevoerd, met maandelijks nieuwe iteraties. Preciezere plannen werden er echter niet bekendgemaakt, waardoor het nog niet duidelijk is welke Photoshop-tools gebruikers mogen verwachten.

Adobe maakte dus bij de officiële onthulling van Photoshop voor iPad al bekend dat nog niet alle functies beschikbaar waren. Eerder adverteerde Adobe echter met een 'volledige' versie van Photoshop voor de tablet van Apple.