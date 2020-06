Adobe brengt gratis Photoshop Camera-app voor Android en iOS uit

Adobe heeft de mobiele app Photoshop Camera aangekondigd. De app is gratis beschikbaar voor iOS en Android en biedt enkele basale bewerkingsmogelijkheden, maar is vooral gericht op het gebruik van filters en lenzen.

Photoshop Camera brengt volgens Adobe 'de magie van Photoshop' naar een camera-app. Tegelijkertijd maakt het bedrijf duidelijk dat de app draait om eenvoudig gebruik van lenzen, filters en effecten. Wel zijn er enkele bewerkingsmogelijkheden, zoals opties om de belichting bij portretten te verbeteren en ruis te verwijderen. Daarnaast kunnen gebruikers bijvoorbeeld contrast en kleurverzadiging aanpassen.

De app moet aanpassingen zoveel mogelijk automatiseren en Adobe legt de nadruk op kunstmatige intelligentie, die bijvoorbeeld suggesties geeft voor effecten of filters. De effecten zijn al zichtbaar op het moment dat de gebruiker de foto wil nemen, maar kunnen ook achteraf toegepast worden. Video-ondersteuning is er niet.

In november vorig jaar maakte Adobe een testversie van Photoshop Camera beschikbaar voor gebruikers die zich hiervoor aanmeldden. Het bedrijf bracht toen ook een Photoshop-app voor de iPad uit. Die is uitgebreider en moet uiteindelijk dezelfde functionaliteit als de volwaardige versie krijgen, maar is ook een betaalde app via een abonnement. Met de gratis Photoshop Camera-app wil Adobe meer gebruikers aan zijn producten en diensten kunnen binden.