Adobe maakt Photoshop voor iPad beschikbaar

Adobe heeft Photoshop voor de iPad in Apples App Store beschikbaar gemaakt. Het gaat om een eerste, beperkte versie en uiteindelijk moet de software dezelfde functionaliteit bieden als de volwaardige Photoshop-software.

De eerste release van Photoshop voor de iPad bevat de basistools voor de bewerking van afbeeldingen. Gebruikers kunnen psd-bestanden inclusief lagen gebruiken en traditionele tools als Quick Selection, de lasso en feathering zijn aanwezig. De app werkt in combinatie met de 9,7"-, 10,5"- en 12,9"-versies van de iPad Pro, de iPad van de vijfde generatie, de iPad mini 4 en de iPad Air 2 en zowel de eerste als de tweede generatie van de Apple Pencil zijn te gebruiken.

De software heeft een omvang van 216,3MB, werkt op iOS 13.1 of latere versies en is in het Duits, Engels, Frans en Japans beschikbaar. De app is dertig dagen gratis uit te proberen, daarna dient maandelijks 11 euro betaald te worden.Gebruikers die al een Photoshop-abonnement hebben kunnen de software direct gebruiken.

Een jaar geleden kondigde Adobe aan een volledige versie van Photoshop voor de iPad uit te brengen. De nu vrijgegeven software is echter niet volledig. Adobe spreekt van een startpunt en in de toekomst komen geavanceerde tools zoals die voor brushes, masks en het selecteren van smart subjects beschikbaar. Wanneer Photoshop 'volledig' moet zijn, is niet bekend.

Voor de iPhone blijft Adobe Photoshop Express beschikbaar. Waarschijnlijk gaat Adobe de beschikbaarheid van Photoshop voor iPadOS maandag later officieel bekend maken tijdens Adobe Max, de conferentie die tot en met woensdag plaatsvindt.