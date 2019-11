Huawei trekt zich terug als voornaamste klant datacenter Zeeland

Huawei heeft zijn plannen om intrek te nemen in een groot nieuw te bouwen datacenter in Zeeland geschrapt omdat het bedrijf onderwerp is van zorgen omtrent zijn producten en diensten. De bouw van het datacenter loopt daarom vertraging op.

Huawei had de eerste grote klant van het datacenter in het Sloegebied bij Borssele moeten worden maar het Chinese bedrijf heeft zich teruggetrokken. Gerrit Godwaldt van The Green Bay, initiatiefnemer van het datacenter, vertelt tegen PZC dat de reden is dat bedrijven huiveriger zijn geworden om clouddiensten van Huawei af te nemen.

De reden daarvan is waarschijnlijk dat Huawei het afgelopen jaar veelvuldig in het nieuws is geweest vanwege zorgen omtrent de banden met de Chinese overheid. Het bedrijf wordt hierom al dan niet deels geweerd bij de aanleg van 5g-netwerken in verschillende landen.

Nu Huawei is weggevallen heeft de bouw van het datacenter ernstige vertraging opgelopen. The Green Bay zoekt andere potentiële klanten voor de bouw verder kan gaan. Wanneer de bouw hervat kan worden kan de algemeen directeur nog niet zeggen. In mei vorig jaar werd bekend dat er een datacenter in Zeeland gebouwd ging worden met Huawei als voornaamste klant.