Minister Grapperhaus van Justitie wil achterdeur in versleutelde chat-apps

Minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid wil dat techbedrijven een achterdeur in versleutelde diensten bouwen. Hij wil dat de bedrijven een 'sleutel' maken waarmee opsporingsdiensten toegang toe kunnen krijgen als er kinderporno via zulke apps wordt verstuurd.

Dat zegt Grapperhaus zondag tegen Nieuwsuur. Hij wil dat justitie met zo'n achterdeur toegang kan krijgen tot chatberichten op apps zoals WhatsApp en Telegram. Die gebruiken nu eind-tot-eind-encryptie om berichten te versleutelen waardoor ze zelfs door de makers niet in te zien zijn. Dat zou vooral moeten gebeuren om kindermisbruik en kinderporno tegen te gaan. "Encryptie is best, maar ik wil dat een rechter kan bepalen wanneer we informatie moeten kunnen inzien wanneer er verdachte dingen spelen", zegt Grapperhaus tegen het programma. "Kindermisbruik is iets waar we als samenleving tegen moeten zeggen: 'er is geen enkel excuus om dat op de één of andere manier af te schermen'." Overigens zei Grapperhaus eerder dit jaar juist geen ontsleutelplicht te willen instellen voor verdachten van kinderporno.

Hoe Grapperhaus precies van plan is zulke wetgeving op te stellen, of hoe hij zo'n achterdeur namens Nederland internationaal wil afdwingen, zegt hij niet in de uitzending. "Ik zou graag willen zien dat grote internetpartijen om tafel aan en zeggen: 'luister, we gaan het zo regelen dat als er sprake is van verdacht verkeer, dat we dan toch toegang kunnen krijgen om te zien wat zich er daar afspeelt'", zegt hij in de Nieuwsuur-aflevering. Grapperhaus wil 'voor eens en voor altijd encryptiewetgeving maken voor dat sleutelrecht'. Hij wil dat plan binnenkort in de wet laten opnemen.

Grapperhaus is niet de eerste politicus die een achterdeur in versleutelde apps of diensten eist. In Amerika speelt die discussie ook al jaren: daar eiste de FBI dat Apple zou meehelpen met het ontsleutelen van een iPhone 5c van een terrorist. De Amerikaanse Minister van Justitie William Barr schreef onlangs een brief aan Facebook waarin hij het bedrijf oproept om het plan alle berichten te versleutelen stop te zetten. Ook in Duitsland wilde de Minister van Binnenlandse Zaken eerder dit jaar een algeheel verbod op versleuteling. Privacy- en beveiligingsexperts, waarvan er ook een aantal door Nieuwsuur worden aangehaald, zijn vrijwel unaniem kritisch over dat plan. Een achterdeur in encryptie zou door iedereen kunnen worden misbruikt als die op straat kwam te liggen.