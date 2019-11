Minister wil achterdeur in encryptie

Plannen om een achterdeur in te bouwen in software met encryptie hebben ook Nederland bereikt. De discussie werd tot nog toe in andere landen gevoerd, maar nu wil ook minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat Nederlandse opsporingsdiensten toegang kunnen krijgen tot versleutelde communicatie. Hij opperde zondag tegen actualiteitenprogramma Nieuwsuur dat er een achterdeur moet komen in de versleuteling van chat-apps. Hij vindt het onacceptabel dat verspreiders van kinderporno door die versleuteling buiten beeld blijven.

Grapperhaus zegt niet specifiek om welke apps het gaat, maar versleuteling wordt in steeds meer applicaties gebruikt. WhatsApp heeft sinds 2014 end-to-endversleuteling en applicaties als Signal gebruiken dit vanaf dag één. Bij end-to-endencryptie is communicatie gedurende het hele verzendproces versleuteld. Pas bij ontvangst op een smartphone wordt deze leesbaar en tussenliggende servers of man-in-the-middels hebben dan ook geen zicht op de inhoud. Eén app die vaak genoemd wordt als het gaat om dubieuze communicatie door bijvoorbeeld terroristen, is Telegram. Die software ondersteunt ook end-to-endversleuteling, maar alleen als een gebruiker daarvoor specifiek een anonieme chat opent. Berichten en media die via openbare kanalen worden gedeeld, zijn alleen versleuteld op de server van Telegram zelf.

Grapperhaus noemt het woord 'achterdeur' niet expliciet in zijn plannen. Hij heeft het over 'een sleutel' waarmee het Openbaar Ministerie of een opsporingsdienst toegang moet krijgen tot versleutelde berichten. Dat moet gebeuren zodra er verdenkingen zijn van in het bijzonder kindermisbruik, al haalt Grapperhaus ook kort terrorisme aan als rechtvaardiging. "Ik wil dat een rechter kan bepalen wanneer we informatie moeten kunnen inzien wanneer er verdachte dingen spelen", zei Grapperhaus tegen Nieuwsuur.

De praktijk

Grapperhaus heeft geen uitgebreid plan uiteengezet. Hij zei slechts tegen Nieuwsuur dat hij 'om de tafel wil' met grote techbedrijven om te kijken hoe zij dat voor elkaar konden krijgen. Het is dus niet te zeggen hoe hij zijn plan ten uitvoer wil brengen en hoe hij over de belangrijkste hobbels heen wil komen. Het plan komt met nogal wat vraagstukken: hoe voorkom je misbruik door andere partijen? Door de overheid? Welke bedrijven moeten hieraan meedoen? Geldt dit plan voor Nederlandse bedrijven of internationale bedrijven die in Nederland opereren? Hoe dwing je die bedrijven de Nederlandse wetgeving te volgen?

De plannen van Grapperhaus zijn nog niet echt goed uitgewerkt Als beveiligingsexperts zeggen dat 'een enkele achterdeur niet mogelijk is', dan bedoelen ze niet dat dat techisch niet kan. Er zijn best manieren te bedenken waarbij slechts één partij in sommige gevallen kan meelezen, door ondersteuning voor een specifiek slot met sleutel in te bouwen. Die sleutel zou je dan bijvoorbeeld via een escrow-dienst kunnen laten afgeven als een rechter-commissaris daarom vraagt. Maar met zulke puur theoretische oplossingen ziet Rejo Zenger van Bits of Freedom al problemen ontstaan. "Daarmee verlies je fundamenteel het vertrouwen in een dienst. Je weet dan nooit of iemand toch niet meekijkt. En dat vertrouwen is essentieel voor een dienst, of beter gezegd, voor alle soortgelijke diensten, ook als die geen achterdeur hebben. Bovendien is niet te garanderen dat die sleutel dan veilig bewaard blijft en zo niet wordt misbruikt door anderen."

Discussie in andere landen

Grapperhaus is verre van de eerste politicus met een dergelijk plan. De discussie over dit soort achterdeurtjes is al vaak gevoerd, maar het debat werd nog niet eerder in Nederland zo op scherp gezet. De prominentste discussie over de gevolgen van encryptie voor de autoriteiten deed zich voor in Amerika. Daar lag de FBI maandenlang met Apple in de clinch over de versleuteling van een iPhone 5c. Het ging om de telefoon van de San Bernardino-terrorist, waarvan de FBI vermoedde dat die veel informatie bevatte over mogelijke andere terroristische plannen of groepen. Eén probleem: de experts kregen geen toegang tot de data op de telefoon. Die telefoon was bovendien niet het enige lastige obstakel. De FBI zei in 2017 dat 6900 versleutelde smartphones onderzoeken belemmerden.

Inmiddels spreekt ook de Amerikaanse politiek zich uit tegen sterke encryptie. In een speech op een conferentie over cybersecurity zei minister van Justitie William Barr dat hij bezorgd was over 'wetteloze zones' op internet door versleuteling. Hij zei daarin dat end-to-endencryptie 'onverantwoord' is en tot slachtoffers leidt, wijzend naar drugskartels en terroristen die WhatsApp gebruiken. Barr zei ook dat gebruikers bepaalde veiligheidsrisico's maar moesten accepteren bij een achterdeur in de versleuteling. Tot nu toe hebben de Amerikaanse plannen nog niet tot concrete wetgeving geleid, maar Barr geeft aan met de techbedrijven in gesprek te willen. Hij stelde verder geen maatregelen voor.

Ook in Duitsland werd een balletje opgegooid, maar dat ging nog net een stap verder. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer pleitte in mei voor een algeheel verbod op versleuteling. Het resulteerde echter niet in een concreet plan.

De discussie rondom encryptie laait elke paar jaar weer op Het enige voorbeeld waarin een achterdeur in de praktijk wordt ingezet, betreft Australië. In de Telecommunications and Other Legislation Amendment Act 2018 staat een controversiële passage die techbedrijven die versleutelde communicatie aanbieden, opdraagt 'vrijwillige en verplichte medewerking te bieden aan opsporing- en inlichtingendiensten'. De nieuwe wet werd ondanks veel kritiek van experts aangenomen, maar de precieze gevolgen ervan zijn nog onduidelijk. Bedrijven zijn op basis van de plannen niet verplicht een achterdeur in te bouwen, maar hoe zij dan wel toegang moeten verschaffen, is nog niet helder. Wel zijn veel bedrijven al bang voor de gevolgen; sommige hebben het er al over helemaal weg te blijven uit het land.

De 'angst voor encryptie' die autoriteiten lijken te hebben, werd aangewakkerd door plannen die Facebook in maart presenteerde. Daarin kondigde het sociale netwerk een radicale koerswijziging aan. De focus van het bedrijf zou niet langer komen liggen op statussen en foto's delen, maar op anonieme communicatie. Alle berichten op het platform, zowel via Messenger als via Instagram, zouden versleuteld verstuurd moeten worden.

Ontsleutelplicht en kabinetsbeleid

In Nederland concentreerde de discussie zich grotendeels op de kwestie rondom de 'ontsleutelplicht'. De invoering daarvan werd in 2012 aangekondigd. Toen wilde Ivo Opstelten, toenmalig minister van Veiligheid en Justitie, dat verdachten van ernstige misdrijven zoals kinderporno en terrorisme, verplicht konden worden gesteld om versleuteling van opslag ongedaan te maken. Dat plan kreeg veel kritiek, onder andere van de Raad voor de Rechtspraak. Het zou namelijk direct indruisen tegen het nemo tenetur-wetsbeginsel: een verdachte kan niet worden gedwongen mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Een paar jaar geleden waren er plannen die decryptieplicht op te nemen in de Wet computercriminaliteit III, maar het kabinet schrapte dat plan in 2015.

Opvallend is nu dat Grapperhaus weliswaar vindt dat er 'geen enkel excuus is' om kindermisbruik af te schermen, maar dat hij tegelijk blijft vasthouden aan het schrappen van de ontsleutelplicht. Eerder dit jaar schreef hij in een brief aan de Tweede Kamer dat hij vond dat de ontsleutelplicht haaks stond op dat nemo-teneturbeginsel. Dat sluit wel weer aan op het officiële standpunt van de Nederlandse regering over encryptie. Dat is 'positief', schreven de voormalige ministers Van der Steur van Veiligheid en Justitie en Kamp van Economische Zaken in 2016 in een Kamerbrief. "Cryptografie speelt een sleutelrol in de samenleving", staat in de brief. "Het is op dit moment niet wenselijk om beperkende wettelijke maatregelen te nemen ten aanzien van de ontwikkeling, de beschikbaarheid en het gebruik van encryptie binnen Nederland." Later stemde de Tweede Kamer in met een motie tegen het afzwakken van encryptie. De AIVD had kort daarvoor laten weten het liefst te zien dat de encryptie in chatapps beperkt zou worden.

Grapperhaus had al wel eerder laten doorschemeren bezorgd te zijn over sterke encryptie. Eerder deze maand zei hij al dat de specifieke plannen van Facebook hem niet lekker zaten. Grapperhaus gaat 'binnenkort' naar Washington om met zijn Amerikaanse ambtsgenoot te spreken over het onderwerp.

Kritiek van experts

'Een achterdeur voor één partij is een achterdeur voor iedereen' De uitspraken van Grapperhaus kwamen hem afgelopen week direct op veel kritiek te staan. Die was te verwachten; vrijwel geen enkele beveiligingsexpert vindt een achterdeur een goed idee. Het belangrijkste argument is dat een achterdeur voor één partij niet bestaat. Als zo'n sleutel beschikbaar is, dan kan die uitlekken of door de aanbieder zelf misbruikt worden. Het probleem is hoe dan ook praktisch van aard. "Voor je weet wanneer iemand kinderporno verstuurt, moet je eerst de hele tijd meekijken met wat mensen online doen", zegt Eward Driehuis van Cybersprint tegen BNR. Bovendien, denkt hij, gebruiken serieuze criminelen heel andere infrastructuur dan de apps waartegen Grapperhaus wil optreden.

Het grote probleem waarover vrijwel iedere expert het eens is, is dat je geen achterdeur kunt hebben voor slechts één partij. Ook Bits of Freedom is kritisch om precies hetzelfde argument. "Het is niet mogelijk een 'sleutel voor alles' te maken die je alleen voor de good guys beschikbaar stelt", zegt Rejo Zenger van de digitale burgerrechtenorganisatie. "Je kunt beveiliging niet een beetje verzwakken."

Vincent Böhre van Privacy First voegt daaraan toe dat encryptie in veel landen meer betekent dan alleen anonieme communicatie. "In sommige landen kom je in grote problemen als je niet veilig kunt communiceren. In landen waar je geen lid van een mensenrechtenorganisatie kunt zijn of een dissident bent, gaat het dan om een kwestie van leven en dood. Een achterdeur voor één groep gebruikers levert gevaar op voor de andere."

Kritiek komt ook uit politieke hoek. D66-Kamerlid Kees Verhoeven vindt het een slecht plan, zegt hij tegen BNR. "Je kunt encryptie niet voor één specifiek geval doorbreken", zegt ook hij. "Kindermisbruik moeten we tegengaan, maar dat moet je niet doen door privécommunicatie onveiliger te maken." Eerder deze maand stelde hij Kamervragen aan Grapperhaus over diens zorgen rondom de encryptieplannen van Facebook.

Onderzoek

De waarde van het kunnen doorbreken van encryptie is wetenschappelijk onderzocht door onderzoekers van de Universiteit van Columbia. De conclusie daarvan was dat het plan om één sleutel te hebben om berichten te lezen op verschillende vlakken, een slecht idee is. In dat onderzoek werd vooral gekeken naar de eerdergenoemde escrow-dienst. "Zulke diensten moeten voor lange tijd beveiliging opleveren, maar de sleutels wel snel paraat hebben voor opsporingsdiensten. Die basisvoorwaarden maken het erg duur en potentieel onveilig voor veel applicaties en veel gebruikers", staat in het onderzoek. Daarbij moet overigens wel de kanttekening worden gemaakt dat het onderzoek uit 1997 stamt en dat daarom eventuele nieuwe technische mogelijkheden niet zijn meegenomen.

Kees Verhoeven denkt dat een oplossing voor het probleem rondom online kindermisbruik eerder bij de providers ligt. Die aanpakken en laten meewerken om hosting van de bestanden tegen te gaan, zou een veel beter beleid zijn, betoogt hij.

Ook Zenger van Bits of Freedom denkt dat er voor de politie andere opties beschikbaar zijn. Hij wijst op de Wet computercriminaliteit III. "Nadat het kabinet besloot dat het verzwakken van encryptie onwenselijk is, heeft de politie de bevoegdheid gekregen om zelf computers te hacken. Dan hoef je de versleutelde data in transit niet meer te kraken, maar kun je inbreken op een computer om zo iemand te pakken. Een achterdeur is wat dat betreft dus helemaal niet nodig." Voorlopig denkt hij trouwens niet dat het plan doorgaat. "Het Nederlandse standpunt blijft dat encryptie belangrijk is. We voeren deze discussie al zo lang en keer op keer op keer blijkt dat het niet wenselijk is."