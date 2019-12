FBI vraagt data op bij Sony over vermeende drugsdeal via PlayStation Network

De FBI heeft een verzoek bij Sony ingediend voor data over een PlayStation Network-gebruiker, die via de dienst cocaïne zou verhandelen. Onder andere accountgegevens en chatlogs worden opgevraagd. Het is onbekend of Sony de data heeft verstrekt.

Het verzoek, dat in oktober werd ingediend en is ontdekt door Vice, sommeert Sony om data op te geven over een PSN -gebruiker met de naam Speedola20, afgekort 'Dola'. In het document wordt de gebruiker ook aangeduid als Alexander. Volgens de FBI verhandelde Speedola20 duizenden dollars aan cocaïne. "Volgens [een anonieme bron] vraagt Alexander momenteel 34.000 dollar voor een kilogram cocaïne."

In het document staat dat de Amerikaanse inlichtingendienst een val heeft opgezet om onderzoek naar 'Alexander' te verrichten. Een informant van de FBI heeft naar eigen zeggen ongeveer 250 gram aan cocaïne besteld bij Alexander. Dit deed hij via de chatfunctie van PSN. Alexander ging akkoord, waarna de verdachte voorstelde om de transactie 'tijdens een game' voort te zetten via spraakchat. Vermoedelijk verwachtte de vermeende drugsdealer dat spraakcommunicatie veiliger is dan tekstchat. Het is onduidelijk welke game Alexander hiervoor gebruikte.

De drugdeal heeft volgens het document daadwerkelijk plaatsgevonden. Op 30 augustus vond een ontmoeting plaats tussen Alexander en de informant. Laatstgenoemde overhandigde een envelop met de 4400 dollar, en kreeg daarvoor een doorzichtige plastic tas met een blok 'wit poeder' terug, goed voor ongeveer 100 gram cocaïne. De twee hadden later nog contact via PSN. Naar eigen zeggen had Alexander nog ongeveer 28 gram cocaïne over, maar zou de verdachte op korte termijn meer drugs aanschaffen.

De FBI vraagt alle accountgegevens van Speedola20 op. Hieronder vallen opgegeven adresgegevens en telefoonnummers, wachtwoorden en technische gegevens als ip-adressen. Ook vraagt de FBI gebruiksgegevens op, waaronder informatie over welke games de gebruiker speelt. Vermoedelijk zal dit gebruikt worden om informatie te vergaren over eventuele drugsdeals die in-game zijn verricht.

Het is onbekend of Sony de data daadwerkelijk heeft geleverd, maar in het document staat dat het bedrijf wordt geacht om 'binnen 14 dagen na ontvangst [van het verzoek] de data te verstrekken'. Eerder gaf de consolefabrikant gehoor aan zo'n verzoek. In 2017 ontdekte Forbes dat Sony data heeft geleverd aan de FBI over een vermeend lid van een terroristische organisatie. Bovendien vindt surveillance ook op andere console-platforms plaats. In 2012 publiceerde Ars Technica een gedetailleerd bericht over surveillance op Xbox Live.