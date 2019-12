Nieuwe game van Firewatch-ontwikkelaar is gepauzeerd door andere Valve-projecten

In the Valley of Gods, de nieuwe game van Firewatch-ontwikkelaar Campo Santo, is 'on hold' gezet. De studio werd in 2018 overgenomen door Valve en medeoprichter Jake Rodkin bevestigt dat het spel voorlopig niet uitkomt, omdat de ontwikkelaars aan andere Valve-games werken.

De voormalige Campo Santo-ontwikkelaars werken nu bij Valve aan Half-Life: Alyx, Dota Underlords, maar bijvoorbeeld ook aan Steam en andere probjecten, zegt Rodkin in een verklaring tegen Polygon. Het werk aan In the Valley of the Gods is daardoor stil komen te liggen. Sommige medewerkers zouden aanvankelijk een helpende hand geboden hebben bij de nieuwe vr-game van Valve, en zij zijn inmiddels fulltime aan het werk bij dat project. De ervaring met eerstepersoonsavonturengames zou goed van pas komen bij de ontwikkeling van Half-Life: Alyx.

Rodkin zegt dat In the Valley of Gods in ieder geval niet dit jaar uit zal komen. Bij de aankondiging in 2017 werd gesteld dat het spel in 2019 zou verschijnen. Een nieuwe verschijningsdatum is niet bekendgemaakt. Het spel staat nu op Steam met de aanduiding 'nader te bepalen'. Concrete plannen voor de verdere ontwikkeling van In the Valley of Gods lijken er niet te zijn. In de verklaring zegt Rodkin dat het een project is waar men 'mogelijk naar zal terugkeren'. Als dat gebeurt, zal daar meer over bekendgemaakt worden.

Campo Santo was een kleine studio met twaalf medewerkers en bracht in 2016 de adventuregame Firewatch uit. De game kreeg goede recensies en er werden een miljoen exemplaren van verkocht. Een jaar later kondigde de ontwikkelaar In the Valley of Gods aan, een eerstepersoonsadventuregame die zich afspeelt in Egypte in 1920.

In april 2018 werd Campo Santo overgenomen door Valve. Destijds werd bekendgemaakt dat de medewerkers aan Valve-projecten zouden gaan werken, maar dat ze ook verder zouden gaan met hun nieuwe game. Campo Santo stelde toen dat de overname geen gevolgen zou hebben voor de ontwikkeling van In the Valley of Gods.