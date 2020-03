Samengevat

Met Half-Life: Alyx is er eindelijk een volwaardige singleplay vr-game die de lengte en inhoud heeft van een non-vr-game. Het verhaal is prima en past goed in de serie, maar is ook te volgen als je de voorgaande games nooit hebt gespeeld. Ook de dialogen, personages en vijanden steken prima in elkaar, al is het vooral de spelwereld die de show steelt. HL: Alyx is mooi. De stijl, met een mix van oud, buitenaards en hypermodern, is prachtig en ziet er in vr indrukwekkend uit. Het naar je toehalen en opvangen van voorwerpen gaat niet altijd even best, maar dat is slechts een kleine smet op een verder prima game, die veel spannender is dan we vooraf hadden gedacht. Valve heeft de gameplay op een uitstekende manier iets aangepast, waardoor de game met regelmaat pure horror biedt. Het maakt van Half-Life: Alyx een prachtige showcase voor vr.