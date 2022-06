Valve-oprichter Gabe Newell schiet tuinkabouter de ruimte in voor goed doel

Tuinkabouter Chompski, bekend uit Half-Life 2: Episode Two en Half-Life: Alyx, gaat een ruimtereis maken. Gabe Newell heeft ruimte ingeboekt bij Rocket Lab om een titaniumversie van de gnome te lanceren. De Valve-topman doet dat voor het goede doel.

Chompski krijgt een plekje op Flight 16 van Rocket Lab uit Nieuw-Zeeland. De lancering van die Electron-raket staat gepland voor de tweede helft van november. Het is een zogenaamde ridesharemissie, waarmee tientallen verschillende bedrijven satellieten de ruimte in brengen.

De vijftien centimeter hoge tuinkabouter die Newell de ruimte in stuurt is van titanium gemaakt, maar heeft verder geen functionaliteit. Wel is het de bedoeling dat de lancering veel bekijks trekt. Newell zegt voor iedere kijker van de livestream een dollar te doneren aan de afdeling voor intensieve zorg van het Starship-kinderziekenhuis in Nieuw-Zeeland. Ook voor iedere kijker die in de 24 uur na de lancering de video bekijkt, doneert Newell een dollar.

Chompski heeft al veel van de wereld gezien. Althans, in games. In zowel Half-Life 2: Episode Two als in Half-Life: Alyx kunnen spelers een speciale achievement verdienen door de kabouter in het begin op te rapen en vervolgens gedurende het hele verhaal mee te nemen.

Rocket Lab hoopt met de lancering van de kabouter te kunnen testen of de gebruikte 3d-printtechniek geschikt is voor het maken van onderdelen die in de ruimtevaart toegepast kunnen worden. De tuinkabouter is gemaakt door Weta Workshop, een bedrijf dat props maakt voor in films.

De tuinkabouter zal maar eventjes in de ruimte verblijven. Hij krijgt een plekje in de Kick Stage van de raket. Dat is het bovenste onderdeel, dat gebruikt wordt om satellieten met hoge precisie in een baan om de aarde te brengen. De Kick Stage keert daarna terug, inclusief kabouter, naar de aarde en verbrandt in de dampkring.

Wanneer de lancering plaatsvindt is nog niet bekend. Er is een launch window van twee weken, dat begint op 15 november. De livestream zal te zien zijn via de Rocket Lab-website.