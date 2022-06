Tweakers Podcast #137 - AMD-inhaalslagen, Xbox-indrukken en iPhone-camerawissels

Het is de tweede keer in het bestaan van deze podcast dat we de publicatie even hebben uitgesteld, maar daar hebben we dan ook goede redenen voor. Er waren liefst drie dingen die we donderdagochtend vroeg nog niet mochten bespreken.

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Arnoud Wokke en hardwareviewer Tomas Hostenboch over die drie dingen. De eerste daarvan is AMD's embargo op reviews van de Ryzen 5000-processors. Met deze processors haalt AMD concurrent Intel op diverse punten bij, zegt Tomas, maar dat komt wel met een prijs. Letterlijk in elk geval, want je betaalt er iets meer voor dan bij voorgaande processors van AMD. Fun fact: de eerste keer dat we publicatie uitstelden was bij aflevering 2, vanwege de release van Ryzen-processors. We staan ook nog stil bij de aankondiging van de AMD RX6000-videokaarten.

Het tweede waar we het nog niet over mochten hebben donderdagochtend, is de review van de Xbox Series X. Is er dan zoveel nieuws te melden ten opzichte van de preview van een paar weken geleden? Nee, zegt Jurian, maar we hebben wel meer tests gedaan en diverse onderwerpen uitgediept. Ook hebben we het over de strategie van Microsoft rond launchtitels en of er nu weer 'system sellers' tussen de nieuwe games zitten.

En het derde is de uitreiking van de BNR Dutch Podcast Awards. Wij wonnen die vorig jaar en nu moeten we de trofee afstaan aan Met Nerds Om Tafel, een techpodcast waarin Jurian vast panellid is. 'Ik heb mezelf dus verslagen', concludeert hij. Ook gaat het nog over het verwisselen van iPhone-camera's, wat nu moeilijker is, en dat Wout overweegt om consolegamer te worden na zijn ervaringen met Horizon Zero Dawn.

0:20 Opening

2:59 RX6000-videokaarten

9:52 Een award voor onze vrienden

12:58 IPhone-camera's vervangen

17:52 Wordt Wout consolegamer?

25:32 AMD's cpu-inhaalslag

37:12 Meer tests op Xbox Series X

50:40 Sneakpeek