Tweakers Podcast #138 - Console-reviews, Stack-alternatieven en Mac-socs

Nu de reviews van de PlayStation 5 en Xbox Series X online staan, is het tijd om de consoles te vergelijken. Wat heeft de Xbox wat de PS5 niet heeft en omgekeerd? De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier.

In de podcast bespreken Arnoud Wokke, Jurian Ubachs, Paul Hulsebosch en Joris Jansen de prestaties en functies van de nieuwe consoles, waaronder de verschillen in hdr-implementaties, in de strategie rond de release én natuurlijk het verschil in controllers. De geavanceerde trilmotors en triggers die zich kunnen aanpassen, komen in de toekomst ook naar de Xbox, gokken Paul en Jurian. Behalve de hardware en software gaat het ook over de leveringsproblemen. De Xbox had al bij veel mensen in huis kunnen staan, maar dat is niet gelukt en het is de vraag waar dat precies aan ligt.

Verder gaat het ook over een Sony-tv waarbij kopers de belofte kregen dat die klaar zou zijn voor de PS5. Maar nu we dat kunnen proberen, blijkt het resultaat onbevredigend, vertelt Joris. De tv toont beelden op 4k-resolutie met 120Hz een beetje blurry, een probleem dat Sony erkent, maar het blijft onduidelijk waaraan dat ligt.

Daarnaast was er deze week een Apple-evenement, waarbij de fabrikant zijn eerste soc voor Macs liet zien én drie producten met die soc erin. Die M1-soc ziet er veelbelovend uit, maar door een groot gebrek aan technische details weten we er eigenlijk niet zoveel van af.

Ook moet Arnoud op zoek naar andere cloudopslag, want hij is een van de vele tweakers die bij TransIP een gratis Stack-account heeft met 1TB. TransIP stopt daarmee. Paul vertelt over een nieuwe, oude versterker die hij heeft gekocht, en komt terloops nog op een multiroomaudioset-up met Chinese onderdelen.

0:19 Opening

1:18 Leveringsproblemen

7:07 Blur op 120Hz

12:20 Een nieuwe oude versterker

18:24 Gratis Stack stopt

21:42 Apple M1

25:36 PS5 vs. Xbox Series X

43:05 Adaptive triggers en trilmotors

1:03:51 Sneakpeek