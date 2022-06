Ontwikkelaar zet Surface Hub OS op Lumia 950XL-smartphone

Ontwikkelaar Gustave Monce heeft x86-besturingssysteem Surface Hub OS van Microsoft aan de gang gekregen op een op ARM gebaseerde Lumia 950XL-smartphone uit 2015. De software is niet geschikt voor dagelijks gebruik.

Monce deed het, omdat hij het voor elkaar wilde krijgen om de software te booten, meldt hij op zijn blog. Surface Hub OS is de Windows-variant die draait op Microsofts 'digitale whiteboard' Surface Hub, die het bedrijf verkoopt aan zakelijke klanten. Dat zijn veel grotere schermen, tot 85". De Lumia 950XL heeft een 5,7"-scherm.

Gebruikers moeten zelf een image bakken van een updatebestand van Surface Hub OS, een proces dat Monce heeft geautomatiseerd met een zelfgemaakte tool. Vervolgens gaat het flashen via Microsofts Deployment Image Servicing and Management-tool. Daarna moeten gebruikers de drivers apart installeren en via de commandline accounts instellen. Als het scherm na het booten 'getting things ready for the next session' laat zien, moeten gebruikers op een aangesloten toetsenbord Windows-, Esc- of Shift-toets meerdere keren indrukken en dubbelklikken op het scherm, waarna Surface Hub OS boot. Dat is nodig omdat het lockscreen niet werkt. Het OS werkt niet op de Lumia 950 of andere Windows 10 Mobile-modellen.

De omslachtige werking is bedoeld om te tonen dat het mogelijk is om de software te laten werken op de telefoon. De software-ontwikkeling voor de vijf jaar oude smartphone is nog altijd gaande: zo kwam er onlangs dualscreen-ondersteuning in Windows 10.