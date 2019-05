Ontwikkelaars brengen ARM-versie Windows 10 uit voor Microsoft Lumia 950 XL

Het WoAProject heeft firmware uitgebracht waarmee Microsoft Lumia 950 XL-gebruikers makkelijker Windows 10 on ARM op hun telefoon kunnen installeren. Om de firmware te kunnen installeren is alleen een ontgrendelde bootloader en een Windows-tool nodig.

Eerst moesten gebruikers zelf nog een iso-bestand en drivers downloaden om Windows 10 on ARM op een Microsoft Lumia 950 XL te kunnen installeren. Met de door WoAProject uitgebrachte FFU-firmware is dat niet meer nodig. Deze firmware plaatst een al geïnstalleerde versie van Windows 10 on ARM op de telefoons, waardoor de gebruikers meteen met het besturingssysteem kunnen werken. Na installatie blijft er nog 25GB aan opslagruimte over.

De ontwikkelaars waarschuwen wel dat de firmware nog experimenteel is en alleen voor testdoeleinden gebruikt zou moeten worden. Wanneer iemand de Windows 10-versie op een telefoon installeert, gaat het originele besturingssysteem Windows 10 Mobile van de telefoon af. Gebruikers krijgen daarom het advies om van alle data een back-up te maken.

Met Windows 10 on ARM kunnen Lumia 950XL-gebruikers een veelgehoorde klacht over de Windows-telefoons oplossen; het gebrek aan apps. Windows 10 on ARM komt namelijk met emulatie waardoor x86-programma's op de ARM-processors werken. Daardoor kreeg een Youtuber het originele Fallout uit 1997 werkend op een Lumia 950XL. De telefoon lijkt er moeite mee te hebben om het spel vloeiend weer te kunnen geven. Wie had gehoopt GTA V soepeltjes te kunnen spelen, zal dus vermoedelijk bedrogen uitkomen.

Er kleven ook nadelen aan het besturingssysteem. Zo is bellen met Windows 10 on ARM vooralsnog niet mogelijk, zitten er bugs in het systeem en komt de voor desktops gemaakte interface wat priegelig over op het 5,7"-grote telefoonscherm.

De Microsoft Lumia 950XL kwam eind 2015 uit en was het laatste Windows 10 Mobile-topmodel van Microsoft. De telefoon kwam met een Snapdragon 810 en 3GB aan RAM. Het kleinere broertje, de reguliere Lumia 950, kwam gelijktijdig uit en kreeg een Snapdragon 808 mee. Voor de kleinere Lumia 950 werkt het WOAProject ook aan FFU-firmware. FFU staat voor Full Flash Update. Daarmee kunnen ontwikkelaars een image van een interne schijf op een andere schijf plaatsen, inclusief het besturingssysteem.