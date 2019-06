'Microsoft haalt code voor werking mobiele telefonie uit Windows 10'

Microsoft heeft de code voor de werking van telefonie via mobiele netwerken uit de nieuwste builds voor Windows 10 gehaald. Dat meldt een ontwikkelaar die werkt aan een volledige Windows-versie voor de Lumia 950-smartphone.

De code voor de werking van mobiele telefonie zit niet langer in build 18912 van Windows 10, de meest recente versie van het besturingssysteem voor de Fast Ring van Insiders. Dat is een versie Windows 10 20H1, de update die in de eerste helft van volgend jaar moet verschijnen.

Het verdwijnen van de code betekent dat het werk aan de Windows 10-versie voor de Lumia 950 niet meer door kan gaan, meldt ontwikkelaar Gustave Monce. Het lijkt te gaan om een verwijdering van code voor de werking van mobiele telefonie op meerdere plekken in het besturingssysteem. Die code is vermoedelijk niet langer nodig, omdat Microsoft de ondersteuning voor smartphones met Windows 10 Mobile heeft gestopt.

Monce is al maanden bezig met het ontwikkelen van Windows 10 voor de Lumia 950. Dankzij de networking stack van telefonie kon hij onder meer met die volledige versie van Windows 10 telefoneren met de smartphone. Dat zal in de toekomst niet meer kunnen.