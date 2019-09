Gerucht: Windows 10 20H1 verschijnt in mei volgend jaar

Het lijkt erop dat Microsoft de 20H1-versie van Windows 10 in mei volgend jaar wil gaan uitbrengen. De versie identificeert zich als Windows 10 May 2020 Update, zo blijkt uit de vondst van een ontwikkelaar.

De Fin Tero Alhonen vond de naam met het commando VMHostSupportedVersion in Powershell in een vm met een Insider-build van de 20H1-update. Dat is een commando waarbij Windows 10 weergeeft welke configuraties een vm kan hebben en welke Windows-versies die ondersteunt.

De Windows 10 May 2020 Update is de volgende grote release van Windows. De komende versie, 19H2, is een relatief kleine release. Insiders in de Fast Ring krijgen al een half jaar lang builds van de komende Windows-versie. De May 2020 Update maakt onder meer Paint en Wordpad optioneel. Bij de komende Windows-versie toont Taakbeheer verder de gpu-temperatuur als de gebruiker een losse videokaart in zijn systeem heeft.

Microsoft heeft verder nog geen grootse aankondiging gedaan van de Windows-versie van volgend jaar. Het bedrijf brengt sinds een aantal jaar twee grote updates per jaar voor Windows 10 uit, in het voorjaar en in het najaar.