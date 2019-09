Microsoft wil bluetoothpairing verder versoepelen bij Windows 20H1

Een nieuwe testversie van Windows 10 heeft een vereenvoudigde procedure om bluetoothapparaten te kunnen pairen. De methode werkt vooralsnog vooral met Microsofts eigen Surface-accessoires.

Microsoft heeft vrijdag buildversie 18985 van de Windows 10 Insider Preview Build met codenaam 20H1 vrijgegeven. Een van de wijzigingen betreft Swift Pair. Dit is de methode om met een enkele klik bluetoothapparaten te kunnen pairen zonder dat naar de instellingen te hoeven gaan. Microsoft introduceerde Swift Pair in februari 2018.

De wijzigingen zijn dat de hele pairingprocedure nu via notificaties verloopt en dat ook het afwijzen van het pairen direct bij de eerste notificatie kan. Daarnaast is er een notificatie minder dan bij de oude versie van Swift Pair en tonen de pop-ups voortaan, als de accessoire dit ondersteunt, de naam en categorie van het bluetoothapparaat.

Voorlopig werkt de techniek alleen bij de helft van de Windows Insider-gebruikers en in combinatie met de Precision Mouse, Modern Mobile Mous, Arc Mouse, Ergonomic Keyboard en Headphones in de Surface-serie en met de Microsoft Modern Mobile en Arc Mouse. In 2018 meldde Microsoft al samen te werken met derde partijen om de ondersteuning uit te breiden. Wanneer het bedrijf meer apparaten aan de lijst toevoegt is niet bekend.

Windows 20H1 staat op de planning voor begin volgend jaar. De eerstevolgende update voor Windows 10, 19H2, is een kleine release met vooral bugfixes.