Microsoft legt laatste hand aan Windows 10 November 2019 Update

Microsoft maakt de Windows 10 November 2019 Update gereed voor release. De actuele testbuild is de uiteindelijke versie zoals die naar eindgebruikers komt, meldt het bedrijf. Het moment van release zou niet lang meer op zich laten wachten.

Buildversie 18363.418 van Windows 10 is de final build van de Windows 10 November 2019 Update, meldt Brandon LeBlanc van het Windows Insider Program, die daarmee meteen de naam onthult waaronder het besturingssysteem zal verschijnen. Testgebruikers die in de Release Preview-ring zitten, draaien deze 19H2-versie al. Microsoft zet gebruikers in de Slow-ring ergens in de komende tijd over naar Windows 10 20H1, de versie die gebruikers in de Fast-ring al maanden hebben.

De Windows 10 November 2019 Update, oftewel versie 1909 die bij het Insider Program als 19H2 bekendstaat, volgt na de May 2019 Update, oftewel version 1903. Het is een van de twee omvangrijke Windows-updates die Microsoft jaarlijks uitbrengt, maar het gaat dit keer om een bescheiden update met vooral bugfixes en optimalisaties.

Nieuwe functies zijn dat gebruikers direct vanuit de kalender op de taakbalk afspraken kunnen invoeren door een datum en tijd te selecteren. Ook draait de zoekfunctie van de verkenner voortaan op Windows Search, waardoor ook OneDrive-items bij zoekacties worden meegenomen. Microsoft heeft een lijst van de wijzigingen opgesteld.