Afbeeldingen bevestigen komst Nvidia GeForce GTX 1660 Super met gddr6

Er zijn renders verschenen van GTX 1660 Super-videokaarten van Zotac. Op de verpakking staat dat de kaarten van gddr6 zijn voorzien. De reguliere GTX 1660 heeft gddr5. Volgens geruchten introduceert Nivida de GTX 1660 Super deze maand.

VideoCardz heeft afbeeldingen gepubliceerd van twee GTX 1660 Super-kaarten van Zotac. Exacte specificaties zijn nog niet bekend, maar de renders bevestigen dat de nieuwe 1660-variant gddr6-geheugen krijgt.

Nvidia heeft momenteel de GTX 1660 met gddr5 en de GTX 1660 Ti met gddr6 in het assortiment. De nieuwe kaart zou dus tussen deze twee modellen worden gepositioneerd. De goedkoopste 1660-kaarten staan in de Pricewatch voor zo'n 230 euro, terwijl 1660 Ti-modellen te koop zijn vanaf ongeveer 280 euro. Het is nog niet duidelijk of Nvidia drie verschillende GTX 1660-varianten wil aanbieden of dat de Super het goedkoopste model vervangt.

Volgens een gerucht van vorige maand zouden de GTX 1660 Super-kaarten van gddr6 met een snelheid van 14Gbit/s zijn voorzien. Dat is sneller dan het 12Gbit/s-geheugen van de 1660 Ti. De 1660 Super zou echter net als de reguliere 1660 over 1408 Cuda-cores beschikken; de Ti-versie heeft er meer.