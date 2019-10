Porsche en Boeing gaan samenwerken aan 'urban air mobility'-voertuigen

Sportwagenbouwer Porsche gaat met Boeing samenwerken aan zogeheten urban air mobility-voertuigen, waaronder een elektrisch, verticaal opstijgend en landend toestel. De beide bedrijven hebben hiervoor een memorandum van overeenstemming ondertekend.

Als onderdeel van de aangekondigde samenwerking gaan Porsche en Boeing een internationaal team oprichten dat zich zal bezighouden met de verschillende aspecten van urban air mobility. Het team zal onder meer een marktanalyse uitvoeren naar het potentieel van 'premiumvoertuigen' en naar mogelijke gebruiksscenario’s.

Boeing, Porsche en Boeing-dochter Aurora Flight Sciences ontwikkelen bovendien een concept voor een elektrisch, verticaal opstijgend en landend toestel oftewel evtol. Dit moet resulteren in een prototype waarmee testvluchten kunnen worden uitgevoerd.

"Porsche wil zijn horizon verbreden en van sportwagenbouwer uitgroeien tot een toonaangevend merk voor premiummobiliteit", zegt Detlev von Platen, verkoopdirecteur bij Porsche. Porsche is overigens niet het enige automerk dat op zoek is naar nieuwe mobiliteitsconcepten. Concurrent Daimler investeerde bijvoorbeeld fors in het Duitse Volocopter. Dat bedrijf werkt aan de VoloCity-luchttaxi, een evtol die het binnen drie jaar wil commercialiseren.

Boeing werkt op het gebied van urban air mobilitiy niet alleen samen met Porsche. Zo ontwikkelt de vliegtuigbouwer ook een eigen elektrische luchttaxi, waarmee inmiddels een succesvolle autonome testvlucht is uitgevoerd.