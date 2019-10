Cherry introduceert Stream-toetsenbord met scissor-switches voor 30 euro

Cherry komt met een Stream-toetsenbord met scissor-switches en tien hotkeys. Het toetsenbord is volgens Cherry vooral gericht op kantoorgebruik. De Cherry Stream is vanaf oktober verkrijgbaar en heeft een adviesprijs van dertig euro.

Cherry kondigde het Stream-toetsenbord aan via Twitter. Het toetsenbord maakt gebruik van SX-switches. Deze switches hebben volgens de Deskthority-wiki een key travel distance van 2,5 millimeter. Cherry heeft de SX-switches naar eigen zeggen verbeterd, waardoor ze stiller zijn dan de scissor-switches in de vorige generatie Stream-toetsenborden. Het toetsenbord heeft tien hotkeys, die onder andere functioneren als mediatoetsen en bepaalde applicaties kunnen starten. Ook is het mogelijk om een computer te vergrendelen met een hotkey. Voor het gebruik van deze hotkeys is geen software nodig.

De Cherry Stream is voorzien van een metalen backplate en acht rubberen voeten, die moeten voorkomen dat het toetsenbord verschuift tijdens gebruik. De Stream heeft een minimalistisch ontwerp en heeft dankzij het gebruik van scissor-switches een platte vorm; het toetsenbord is 18 millimeter hoog. Er zijn zwarte en witte modellen beschikbaar.

Cherry staat vooral bekend om zijn mechanische MX-switches, maar maakt al langere tijd toetsenborden met scissor-switches. Zo bracht het bedrijf in 2015 de Cherry Stream 3.0 uit. De nieuwe Cherry Stream komt in oktober uit en heeft een adviesprijs van dertig euro.