Cherry kondigt Viola-schakelaars voor mainstreamtoetsenborden aan

Het Duitse Cherry heeft op de CES een nieuwe switch aangekondigd: de Viola. Deze is bedoeld voor goedkopere mechanische toetsenborden, heeft een nieuw, gepatenteerd zelfreinigend systeem en is zonder solderen te hot-swappen.

De Viola-switch heeft een actuatiekracht van iets onder de 46 gram, tot het actuatiepunt op 4 millimeter diep. Daarna is tot de bottom-out zo'n 76 gram nodig. Cherry noemt dit syteem 'crosslinear'. Hoe de switches klinken, is nog niet bekend. Ze zijn ook rgb-compatibel en hebben de standaard kruisvormige stam waar de meeste keycaps op passen.

Cherry geeft ze expres niet de MX-naam mee, aangezien deze switch wezenlijk moet verschillen van broertjes en zusjes als de MX Brown, MX Blue, MX Red enzovoort. Cherry mikt met deze switches op het segment onder de 100 euro, waar het met de bestaande switches niet in zit. In marketingmateriaal meldt het ook dat het met onder andere rubber dome keyboards wil concurreren.

De lagere prijs is ook terug te zien in het ontwerp van de Viola, dat veel simpeler dan de MX-switches. De switch is mede zo simpel doordat de elektrische contacten naar het pcb zijn verplaatst, wat dus ook het hot-swappen van de switch mogelijk maakt. Op de CES heeft Cherry een demo-unit getoond. Later in 2020 moeten de eerste producten met deze switches op de markt verschijnen.