Beste koop: Sharkoon PureWriter RGB Kailh Red (Qwerty US) Het Sharkoon-toetsenbord is niet het beste toetsenbord uit deze test: die eer gaat naar de twee Logitech-toetsenborden, waarbij de goedkopere G815 onze voorkeur heeft. De PureWriter heeft echter grotendeels dezelfde functionaliteit en is voor minder dan de helft van de prijs verkrijgbaar. Op basis van zijn prijs en features raden we daarom dit toetsenbord aan. Als tweehonderd euro voor een toetsenbord dat eigenlijk niet meer dan zo'n 100 tot 130 zou mogen kosten geen obstakel is, moet je voor de G815 van Logitech kiezen. Prijs bij publicatie: € 80,- Nu verkrijgbaar vanaf: € 64,30

Voor sommige mensen is de liefde voor mechanische toetsenborden van gamers en veeltikkers een moeilijk te doorgronden fenomeen. Veel liever tikken zij op rubber dome- of membraantoetsenborden of chiclets met scissor switches. Een van de bezwaren die weleens geuit worden als iemand voor het eerst een mechanisch toetsenbord onder de vingers krijgt, is de hoogte. Een chiclet-toetsenbord, of bijvoorbeeld je laptop-klavier, is erg laag en de toetsen hebben vaak minder dan een millimeter travel.

Als je dan opeens je handen op een 'mech' legt, moeten ze opeens onder een veel grotere hoek boven het toetsenbord rusten en zul je de toetsen veel verder moeten indrukken. Een mooie tussenweg die sinds enige tijd bestaat, is het zogenoemde low-profile mechanische toetsenbord. De switches daarin zijn veel lager, maar hebben voor een groot deel nog wel het kenmerkende gevoel van een mechanisch toetsenbord. Het voordeel is dat je handen veel lager blijven en je makkelijker kunt overstappen van een door 'mech-liefhebbers' als inferieur toetsenbord gezien, naar een echte mech.

Logitech introduceerde onlangs zijn G815- en G915-toetsenborden: mechanische low-profile toetsenborden in bedrade en draadloze variant. Dat vonden we een mooie aanleiding om dit type toetsenbord eens nader te bekijken. We zullen ons daarom primair richten op die twee nieuwe Logitechs, maar we nemen ook enkele concurrenten mee in deze roundup.

We hebben vijf van die low-profile-toetsenborden onder handen genomen en kijken hoe dat tikt. We testen de toetsenborden met onze texture analyzer en kijken uiteraard hoe de switches en de rest van de toetsenborden in elkaar zitten. Dat doen we aan de hand van de eerder genoemde Logitech-borden, en we zetten daar de SK650 van Cooler Master en de K70 van Corsair tegenover. Als budgetoptie kijken we naar Sharkoons Purewriter-bord en ook bekijken we nog een bord van Hexgears.