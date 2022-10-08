Door Willem de Moor

Redacteur

Feedback • 08-10-2022 06:00 87

Corsair K100 Air Wireless Review

Ultraplat maar prijzig mechanisch toetsenbord

08-10-2022 • 06:00

87

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Inleiding

Samengevat

Corsair verlegt zijn premiumlat met de K100 Air Wireless. Het toetsenbord kost ongeveer 300 euro en dat is stevig aan de prijs. De engineering is ontegenzeggelijk imposant; Corsair heeft Cherry's mechanische UltraLowProfile-switches voor laptoptoetsenborden in een ultraplat toetsenbord weten te proppen, samen met een accu en genoeg features en aanpasmogelijkheden om je jaren zoet te houden. Stil is het keyboard echter niet bepaald en veel fysieke aanpassingen kun je niet doen. Zo kun je geen keycaps vervangen en er is keus uit slechts één type, niet-verwisselbare switch. De keycaps op dit premiumtoetsenbord zijn van minder premium-abs gemaakt en de tactile toetsen zijn wat ons betreft nogal aan de luide kant.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Corsair K100 Air Wireless, Qwerty US

Prijs bij publicatie: € 300,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 269,-

Bekijk alle uitvoeringen (3)

Bijna iedereen die weleens naar een mechanisch toetsenbord heeft gekeken, zal er rap achter zijn gekomen dat er nogal wat varianten zijn om uit te kiezen. Van gewone fullsizetoetsenborden met 104 toetsen tot compactere varianten. Nog veel meer keus heb je wat de switches betreft, of de daadwerkelijke schakelaars zo je wilt. Tientallen merken met elk legio varianten leveren honderden opties voor je switches op. En dan kun je nog je keycaps uitzoeken, met verschillende profielen en kleuren.

De meeste mechanische toetsenborden hebben vooral gemeen dat de switches, ongeacht of dat nu de bekende Cherry MX-switches, Kailh, Gateron, Geetech, Matias, Alps of Topres zijn, om er een paar te noemen, een millimeter of 20 hoog zijn. Daar komt nog een keycap bovenop, en er komen een pcb en behuizing onder, dus een beetje toetsenbord is al snel 40mm hoog. Er komen echter steeds meer mechanische toetsenborden op de markt met extra lage switches en dito keycaps: low profile- en ultralow profile-toetsenborden als de G915 en G815 van Logitech, en de K3 en K5 van Keychron om er een paar te noemen. Ook Corsair heeft toetsenborden als de K70 Low Profile en de K60.

Daar komt met de K100 Air Wireless een extreem platte optie bij. De K70 is pakweg 29mm en de K60 is 31mm hoog. De K100 is slechts 17mm hoog, aanmerkelijk platter dan de Keychron- en Logitech-toetsenborden. Hoe Corsair dat voor elkaar heeft gekregen, bekijken we op de volgende pagina. Wees gewaarschuwd, want voor ultraplat betaal je een tranentrekkende 300 euro. Voor een high-end customtoetsenbord geen gek bedrag, maar voor een mainstreamramplank nogal aan de prijs.

Corsair K100 Air Wireless -uiterlijk

De K100 Air Wireless

Voor het gemak noemen we de K100 Air Wireless in het vervolg van deze review kortweg: 'K100'. Let wel: er is ook een Corsair-product dat echt 'K100' heet en in het najaar van 2020 is uitgekomen. Dat is relevant, want de nieuwe K100 Air Wireless heeft veel designelementen van die originele K100 overgenomen. We beschrijven dus even kort het origineel.

Dat is ook een fullsizetoetsenbord, met scrollwiel voor volumeregeling en een kolom extra toetsen aan de linkerkant. Aan de linkerbovenkant heeft de originele K100 een draaiknop, een zogenaamde rotary encoder, geflankeerd door twee knoppen. In het midden zit een getinte acrylplaat met het logo en oplichtende belettering voor statusindicatie. De switches van de originele K100 zijn Cherry MX Speed Silver of OPX-optomechanische switches. Beide zijn van normale hoogte en de (overwegend) pbt-keycaps zijn dat ook. Corsair maakt de behuizing van een aluminium sandwich met een verhoogde rand aan de bovenkant, maar verder een clean en zo plat mogelijk ontwerp.

Verder met de K100 Air Wireless: in de doos zit het keyboard zelf, compleet met stofdeksel, een zakje met de USB-A-naar-C-kabel (met klittenbandje) en wat papierwerk voor garantie en veiligheid. De handleiding is online in te zien en wordt niet meegeleverd. Als dat puur om papier te sparen is, had Corsair ook het zakje om de kabel en de cellofaanwrap om de doos achterwege mogen laten. Meer accessoires, zoals een keycap puller, zijn er niet. Logisch, want zoals je zult zien, is het niet raadzaam om de keycaps te verwijderen.

Corsair K100 Air Wireless -uiterlijkCorsair K100 Air Wireless -uiterlijkCorsair K100 Air Wireless -uiterlijkCorsair K100 Air Wireless -uiterlijkCorsair K100 Air Wireless -uiterlijkCorsair K100 Air Wireless -uiterlijk

Met zijn extreem dunne behuizing van 11 tot 17mm is de K100 een stuk platter dan het origineel. Desondanks heeft Corsair een accu in het toetsenbord weg weten te werken, zodat het keyboard draadloos gebruikt kan worden. Daarbij kun je kiezen voor het bijgeleverde dongeltje, dat geschikt is voor Corsairs Slipstream 2,4GHz-verbindingen. De dongel kun je in een nisje aan de achterkant van het keyboard opbergen. Daarnaast kun je drie bluetooth 4.2-verbindingen opzetten of de K100 bedraad gebruiken. De kabel is ongeveer 180cm lang, met gewoven buitenkant. Schakelen tussen de vier draadloze opties doe je via de vier G-toetsen boven de numpad.

De dunne behuizing is aan de bovenkant gemaakt van aluminium met een geborstelde afwerking. Behalve de gebruikelijke 104 toetsen heb je boven de numpad de 4 eerder genoemde G-toetsen en daar weer boven zit het mediacluster. Dat bestaat uit een play-pauseknop, next- en previousknoppen en een muteknop. Daarnaast zit een heel dun scrollwiel om het volume aan te passen. Omdat die roller zo dun is, heeft hij niet veel massa en had hij iets robuuster mogen aanvoelen. In het midden aan de bovenkant zit het acrylplaatje. Links, boven het F1-F4-minicluster, zitten nog drie extra knoppen: een om tussen profielen te schakelen, een om de helderheid van de verlichting aan te passen en een winlocktoets.

De onderkant van de behuizing is een abs-schaal met driehoekmotief en twee pootjes. Daarmee kun je het keyboard in twee standen verhogen. Hier zie je ook de powerbutton aan de linkerkant, zodat je je accu kunt sparen. Die accu heeft een ongedefinieerde capaciteit, maar is volgens Corsair goed voor maar liefst 50 uur gebruik van het keyboard mét verlichting. Met de rgb-verlichting uitgeschakeld zou dat zelfs 200 uur zijn.

Keycaps en switches

Dan komen we eindelijk bij de onderdelen waardoor de K100 Air zo plat is: de keycaps en de switches. Corsair heeft zijn oude vertrouwde partner Cherry in de arm genomen voor de switches. Dat zijn de Cherry MX Ultra Low Profile-switches geworden, vooralsnog enkel verkrijgbaar in clicky of tactile variant.

We kennen ultralow-profile-switches van andere fabrikanten, zoals Chocs van Kailth of Keychron Opticals. De Cherry-switches zijn anders opgebouwd; het betreft hier scissor-switches die slechts 3,5mm hoog zijn. De constructie is deels van metaal, met twee in V-vorm opgestelde beugels met een veer ertussen. Die veer levert een groot deel van de actuatiekracht van 65cN. Het kunststof van de rest van de switch is een semitransparant thermoplastic. De totale travel bedraagt 1,8mm en de beweging tot het actuatiepunt is 0,8mm. De contacten zijn Cherry's Gold Crosspoint-technologie en de switches moeten de standaard 50 miljoen aanslagen meegaan.

Cherry stuurde enkele losse switches op om te laten zien hoe dun de ulp's zijn. En geloof ons: de foto's doen geen recht aan de switches. Ze zijn echt extreem plat en een meesterwerkje om te zien. Ze zijn van origine ontwikkeld om in laptoptoetsenborden ingezet te worden. De ruimte is daar zeer beperkt en elke fractie van een millimeter is dan meegenomen.

Corsair K100 Air Wireless - Cherry MX ULP-switchesCorsair K100 Air Wireless - Cherry MX ULP-switchesCorsair K100 Air Wireless - Cherry MX ULP-switchesCorsair K100 Air Wireless - Cherry MX ULP-switches

Doordat deze switches zo sterk afwijken van wat we gewend zijn, kunnen we de keycaps er niet afhalen. Corsair raadde dat sterk af, omdat terugplaatsen bijzonder lastig zou zijn. Dat maakt de keycaps ironisch genoeg dus niet Cherry-compatibel; je zult het dus moeten doen met de keycaps die erop zitten. De keycaps zijn gemaakt van abs-plastic met laser-etched legenda's. De legenda's laten het backlight doorschijnen en zijn plat met een licht concaaf profiel. Let dus op dat je, anders dan bij reguliere mechanische toetsenborden, geen aftermarketkeycaps kunt plaatsen. Het gebruik van abs kan op termijn glimmende keycaps opleveren, maar dat kunnen we uiteraard niet testen.

Gebruik en software

Het toetsenbord geeft in de praktijk een bak feedback en voelt aan alsof er veel meer travel is dan de amper 2mm. De keycaps zitten stabiel op de switches en van zaken als wobble of andere ergernissen die afbreuk doen aan de kwaliteit, is geen sprake. Wel is er sprake van een behoorlijke geluidsproductie. Voor het reviewen van dit keyboard heb ik de tekst erop geschreven en met regelmaat stoorde ik me aan het geluid. Op kantoor werken we met flexplekken, dus er ligt niet standaard een grote mat onder je toetsenbord. Om het geluid wat te dempen, heb ik er daarom maar een sjaal onder gelegd. Dat helpt tegen een groot deel van het geluid, maar dan vallen andere zaken juist meer op, zoals het gerammel van de spatiebalk. Het is niet zichtbaar welk soort of type stabilisators gebruikt is, maar een likje vet of een andere manier om het geluid te dempen, was welkom geweest.

Ondanks de geringe travel en de vlakke opbouw tikt het toetsenbord prima. Verkeerde aanslagen zijn zeldzaam en ook het meepikken van een toets naast de bedoelde gebeurt niet snel. Dat is met sommige andere ultraplatte toetsenborden wel anders. Wel jammer is dat de extra toetsen, die boven de F1-F4- en navigatieclusters, van een afwijkende soort zijn. Die profiel/verlichtings- en mediatoetsen voelen meer aan als de bekende kleine momentswitches met ronde actuator zoals in sommige elektronica is verstopt. Ook de volumeroller werkt wel goed, maar geeft geen premiumgevoel wegens zijn gebrek aan massa.

Corsair K100 Air Wireless - iCUE-screenshots
Corsair K100 Air Wireless - iCUE-screenshotsCorsair K100 Air Wireless - iCUE-screenshotsCorsair K100 Air Wireless - iCUE-screenshotsCorsair K100 Air Wireless - iCUE-screenshotsCorsair K100 Air Wireless - iCUE-screenshots

Aan de softwarekant heeft Corsair behoorlijk uitgepakt. Net als vrijwel alle Corsairproducten gebruikt het keyboard de iCUE-software. Dat is een download van inmiddels 1164MB voor versie 4.28.177. Als het eenmaal is geïnstalleerd, kun je je toetsenbord naar hartenlust aanpassen en configureren. Tijdens de installatie van iCUE was het toetsenbord via bluetooth verbonden en werd de K100 niet in de software herkend. De Slipstream-controller wordt wel herkend, maar pairen met het toetsenbord wilde niet. Ook een reboot hielp niet en een tweede systeem bood evenmin soelaas. Een verborgen versie, 4.29.201, ondersteunt het keyboard wel.

Corsair K100 Air Wireless - iCUE settingsVia de software kun je eenvouding je polling rate aanpassen van de standaard 1000Hz naar maximaal 8000Hz, of omlaag naar 125Hz. Ook zaken als je lay-out, accustatus, verlichting en slaapinstellingen kun je aanpassen. Natuurlijk kun je ook je shortcuts, macro's en andere instellingen aanpassen. Om de vier G-toetsen, die ook dienen om je verbinding te kiezen, te kunnen gebruiken, zul je de Elgato-software moeten installeren. De vier toetsen fungeren dan als Stream Desk-toetsen. Ook de rgb-effecten zijn via iCUE instelbaar, tot op toetsniveau. Om je te helpen alle opties te benutten, heeft de software ingebouwde tutorials.

Ook zonder iCUE kun je het keyboard naar je hand zetten. Wel zo handig als je bijvoorbeeld Linux draait, want iCUE is er alleen voor Windows en Mac. Zo kun je met Fn-shortcuts je lichteffecten instellen of macro's opnemen met de slotknop linksboven. Zonder iCUE ben je beperkt in het aantal profielen en macro's door het onboardgeheugen. Via iCUE kun je ongelimiteerd je gang gaan. Er is op het 8MB grote onboardgeheugen ruimte voor ongeveer 50 profielen en 20 lichteffectlagen.

Testresultaten

In deze gemiddelden hebben we vier toetsenborden naast de K100 Air Wireless gezet. Ten eerste is er de K100, Corsairs vlaggenschip dat bijna dezelfde naam draagt. De Logitech G915 en Keychron K3 zijn beide platte toetsenborden met tactile switches en de K70, eveneens van Corsair, is een wat goedkoper plat toetsenbord van hetzelfde merk.

De ulp-schaarswitches hebben volgens Cherry een actuatiekracht van 65cN. We komen gemiddeld over alle toetsen marginaal lager uit, op 62cN. De afwijking is laag, getuige de hoogste en laagste gemeten kracht van respectievelijk 66cN en 60cN, en uit de lage standaardeviatie blijkt dat er weinig variatie in de benodigde kracht zit. Met andere woorden: prima kwaliteitscontrole en een consistente aanslag op alle toetsen.

  • Gemiddelde kracht vereist voor actuatie
  • Stdev kracht vereist voor actuatie
  • Hoogste kracht vereist voor acuatie
  • Laagste kracht vereist voor actuatie
Gemiddelde kracht vereist voor actuatie
Toetsenbord Gemiddelde gewicht in cN (hoger is beter)
Corsair K100 Air (Cherry ULP Tactile)
62
Keychron K3 (Banana switch)
58
Logitech G915 (Choc White)
56
Corsair K70 MK.2 (Cherry MX Speed LP)
42
Corsair K100 (OPX Switch)
34
Stdev kracht vereist voor actuatie
Toetsenbord Gemiddelde gewicht in cN (lager is beter)
Corsair K100 (OPX Switch)
1,17
Corsair K100 Air (Cherry ULP Tactile)
1,32
Corsair K70 MK.2 (Cherry MX Speed LP)
1,36
Keychron K3 (Banana switch)
2,29
Logitech G915 (Choc White)
3,98
Hoogste kracht vereist voor actuatie
Toetsenbord Gemiddelde gewicht in cN (hoger is beter)
Logitech G915 (Choc White)
68
Corsair K100 Air (Cherry ULP Tactile)
66
Keychron K3 (Banana switch)
62
Corsair K70 MK.2 (Cherry MX Speed LP)
47
Corsair K100 (OPX Switch)
36
Laagste kracht vereist voor actuatie
Toetsenbord Gemiddelde gewicht in cN (hoger is beter)
Corsair K100 Air (Cherry ULP Tactile)
60
Logitech G915 (Choc White)
43
Corsair K70 MK.2 (Cherry MX Speed LP)
40
Keychron K3 (Banana switch)
34
Corsair K100 (OPX Switch)
31

De kracht tijdens actuatie is, weer volgens Cherry, 52cN, maar dat zien we nergens terug. De gemiddelde kracht bedraagt 39cN, met uitschieters naar 36cN en 43cN. Na de tactile bump is de aanslag dus vrij licht en zak je snel naar de bottom-out-diepte van 1,8mm.

  • Gemiddelde kracht vereist tijdens actuatie
  • Stdev kracht vereist tijdens actuatie
  • Hoogste kracht vereist tijdens actuatie
  • Laagste kracht vereist tijdens actuatie
Gemiddelde kracht vereist tijdens actuatie
Toetsenbord Gemiddelde gewicht in cN (hoger is beter)
Logitech G915 (Choc White)
51,00
Corsair K70 MK.2 (Cherry MX Speed LP)
50,00
Keychron K3 (Banana switch)
39,00
Corsair K100 Air (Cherry ULP Tactile)
39,00
Corsair K100 (OPX Switch)
34,00
Stdev kracht vereist tijdens actuatie
Toetsenbord Gemiddelde gewicht in cN (lager is beter)
Corsair K100 (OPX Switch)
1,17
Corsair K70 MK.2 (Cherry MX Speed LP)
1,36
Corsair K100 Air (Cherry ULP Tactile)
1,49
Keychron K3 (Banana switch)
2,56
Logitech G915 (Choc White)
5,00
Hoogste kracht vereist tijdens actuatie
Toetsenbord Gemiddelde gewicht in cN (hoger is beter)
Logitech G915 (Choc White)
59,00
Corsair K70 MK.2 (Cherry MX Speed LP)
47,00
Keychron K3 (Banana switch)
44,00
Corsair K100 Air (Cherry ULP Tactile)
43,00
Laagste kracht vereist tijdens actuatie
Toetsenbord Gemiddelde gewicht in cN (hoger is beter)
Keychron K3 (Banana switch)
53,00
Logitech G915 (Choc White)
42,00
Corsair K70 MK.2 (Cherry MX Speed LP)
40,00
Corsair K100 Air (Cherry ULP Tactile)
36,00
Corsair K100 (OPX Switch)
31,00

De totale travelafstand van de ulp-switches bedraagt 1,8mm en het actuatiepunt moet op 0,8mm liggen. Onze metingen geven een gemiddelde actuatieafstand van 1,0mm aan, marginaal 'dieper' dan opgegeven dus. Ook de totale travel is een fractie verder, met 1,9mm. Iets meer travel op een superplat toetsenbord, daar mogen we niet bepaald rouwig om zijn natuurlijk.

  • Gemiddelde actuatieafstand
  • Hoogste actuatieafstand
  • Laagste actuatieafstand
  • Gemiddelde totale afstand
Gemiddelde actuatieafstand
Toetsenbord Gemiddelde afstand in mm (hoger is beter)
Logitech G915 (Choc White)
1,60
Corsair K100 (OPX Switch)
1,30
Keychron K3 (Banana switch)
1,10
Corsair K100 Air (Cherry ULP Tactile)
1,00
Corsair K70 MK.2 (Cherry MX Speed LP)
0,90
Hoogste actuatiafstand
Toetsenbord Gemiddelde afstand in mm (hoger is beter)
Logitech G915 (Choc White)
1,90
Corsair K100 (OPX Switch)
1,60
Keychron K3 (Banana switch)
1,20
Corsair K70 MK.2 (Cherry MX Speed LP)
1,10
Corsair K100 Air (Cherry ULP Tactile)
1,10
Laagste actuatieafstand
Toetsenbord Gemiddelde afstand in mm (hoger is beter)
Logitech G915 (Choc White)
1,30
Corsair K100 Air (Cherry ULP Tactile)
0,90
Corsair K70 MK.2 (Cherry MX Speed LP)
0,80
Keychron K3 (Banana switch)
0,80
Corsair K100 (OPX Switch)
0,70
Gemiddelde totale afstand
Toetsenbord Gemiddelde afstand in mm (hoger is beter)
Corsair K70 MK.2 (Cherry MX Speed LP)
3,20
Corsair K100 (OPX Switch)
3,10
Logitech G915 (Choc White)
2,80
Keychron K3 (Banana switch)
2,60
Corsair K100 Air (Cherry ULP Tactile)
1,90

Als je benieuwd bent naar de testresultaten van alle 104 individueel geteste toetsen, kun je grasduinen in onderstaande afbeeldingen.

Corsair K100 Air Wireless - testresultaten
Corsair K100 Air Wireless - testresultatenCorsair K100 Air Wireless - testresultatenCorsair K100 Air Wireless - testresultatenCorsair K100 Air Wireless - testresultatenCorsair K100 Air Wireless - testresultaten

Conclusie

De K100 Air Wireless is een mooi toetsenbord om te zien met zijn extreem dunne behuizing, in ieder geval voor een mechanisch toetsenbord, en strakke uiterlijk. Het keyboard doet heel veel goed; de behuizing is degelijk, het aluminium aan de bovenkant is stevig en niet een dun toplaagje op plastic, de extra toetsen zijn prettig en een roller om het volume te regelen is fijn.

De software is even puzzelen, al is het maar omdat de reguliere versie het toetsenbord niet detecteert. Eenmaal gedownload en aan de praat biedt iCUE je een stortvloed aan opties om het toetsenbord helemaal naar je hand te zetten. Er is ruimte om voldoende profielen op het keyboard op te slaan en ook de mogelijkheden om zonder software te werken, zijn welkom.

Maar voor wie is het toetsenbord bedoeld? De liefhebber van gangbare mechanische toetsenborden kan 300 euro op een heel ander kaliber toetsenborden stukslaan en zal waarschijnlijk een exemplaar willen met verwisselbare switches en dito keycaps, of in ieder geval de optie om een ander type switch te kiezen. Je zit nu aan de tactile optie vast, hoewel de switches wel van prima kwaliteit zijn als we naar de consistentie in de resultaten kijken. Wellicht komt er in de toekomst nog een clicky-uitvoering, maar het geluid daarvan zal niet mis zijn. Ook zit je vast aan de keycaps en dat zou niet zo erg zijn, ware het niet dat het dunne abs-keycaps zijn.

Is de K100 Air dan voor degene die van een dun chicletkeyboard op iets mechanisch wil overstappen? Mogelijk, maar niet iedereen zal die prijs willen betalen voor een experiment. Dan zijn er goedkopere instappers om eens te zien of je een plat mechanisch toetsenbord prettig vind. De culture shock zou bovendien nogal fors zijn, want hoewel een tactile toetsenbord niet per se luid hoeft te zijn, is de K100 Air dat wel. Let wel, het is niet 'clicky-blue luid', maar vergeleken met een rode switch of een membraamtoetsenbord is het even schrikken. Ter illustratie: ik tik in de regel op een Keychron K5 met Optical Reds - oké, dat toetsenbord heeft inmddels lubed stabs en switches, en een rubberen dempingsmat onder het pcb - maar eerlijk gezegd moest ik de K100 soms wegleggen wegens het geluid. De tactile bump is ook behoorlijk aanwezig, gevoelsmatig meer dan bij gewone grote switches.

Alternatieven als een Keychron of een Logitech zijn een stuk goedkoper en voor wie een traditioneel mechanisch toetsenbord te hoog vindt, is vooral die eerste een erg betaalbaar alternatief. De G915 of G815 van Logitech is een luxer product dan die Keychron, maar nog altijd aanzienlijk goedkoper dan de K100. Daarmee lijkt Corsair zich een beetje in de voet te schieten. 300 euro is een prijs die weinigen voor een keyboard overhebben en degenen die dat wel hebben, zitten meer in de hoek van de echte premiumkeyboards. Daar valt de K100 met zijn lichte, luide, met abs-caps uitgeruste toetsenbord wat ons betreft niet onder. Een prijs die meer in lijn is met die Logitech G915, zo rond de 200 euro, had de K100 Air Wireless een stuk interessanter gemaakt. Vooralsnog is het daarom geen aanrader.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Corsair K100 Air Wireless, Qwerty US

Prijs bij publicatie: € 300,-

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Reacties (87)

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PinusRigida 10 oktober 2022 15:48
Al lang grote fan van low-profile 'flat' toetsenborden hier, ik heb het nl. nooit gehad voor de hoge mechanicals, ze mogen nog zo superieur zijn als ze willen, een toetsenbord van 4 cm hoog en genoeg lege ruimte onder de switches om een halve maaltijd in kwijt te raken doet het voor mij niet. Zeker niet in een moderne, minimalistische werkplek dat niet "gamer" schreeuwt.

Toen ik deze ramplaat hier zag begon ik haast te kwijlen... (RGB naar monochrome wit zetten, nog wat macro's instellen en setup = klaar) maar voor dit geld: dikke nope. Ok, degelijk materiaal is niet gratis maar 300 euro, wtf?! De hélft was nog steeds premium geweest...

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 13:33]

MatthiasDS @PinusRigida10 oktober 2022 23:15
En dan nog, "degelijk materiaal"... Ben je dan vet mee als je belangrijkste contactpunt met het keyboard ABS keycaps zijn. Thanks but no thanks.

Voor de rest elk zijn meug natuurlijk. Voor mij graag wel een mechanical, maar waarom dat niet met een minimalistische werkplek te verenigen zou zijn snap ik niet echt. Zeker in de customs kan je dat samenstellen in alle kleuren en maten, met of zonder RGB (of uitschakelbare RGB), met keycaps en switches naar keuze.
PinusRigida @MatthiasDS11 oktober 2022 13:13
En dan nog, "degelijk materiaal"... Ben je dan vet mee als je belangrijkste contactpunt met het keyboard ABS keycaps zijn. Thanks but no thanks.
Idd, dat als verzwarende omstandigheid nog...
Voor de rest elk zijn meug natuurlijk. Voor mij graag wel een mechanical, maar waarom dat niet met een minimalistische werkplek te verenigen zou zijn snap ik niet echt. Zeker in de customs kan je dat samenstellen in alle kleuren en maten, met of zonder RGB (of uitschakelbare RGB), met keycaps en switches naar keuze.
Is idd. ietsjes subjectiever: ik vind het moeilijker te doen rijmen met een strakke minimalistische setup, al heb ik zeker al mechanicals zien passeren die qua formfactor niet té hard de aandacht trokken, ik denk bvb. aan deze "low profile" (what's in a name }> ) mechanicals.
Maar de open ruimte onder de switches krijg ik nog steeds hoogtevrees van. :X het is een smaak, sowieso. Tuurlijk moet het eerst en vooral lekker typen, maar daar bestaat ondertussen keuze genoeg voor, ook in echte low-profiles.

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 13:33]

wiskas_1000 8 oktober 2022 11:56
Ik mis nog steeds een vervanger voor de Logitech ultrax premium met scizzor-switches: geweldige low-profile met een duidelijke feedback en een demping. Dit lijkt interessant, maar voor die prijs investeer ik liever nog in een kinesis of een QMK-customizable hot swappable (low profile). Geen doubleshot pbt vanwege de dikte van de keycaps zou ik nog kunnen verklaren, maar waarom abs ipv pbt voor die prijs? Na 3 maanden glimt je hele toetsenbord met vet en je kunt het niet eens fatsoenlijk schoonmaken.

Had ik toen maar 15 van die ultrax premiums gekocht voor die prijs, dan kon ik er jaren van genieten...
Murazor4096 @wiskas_10008 oktober 2022 17:14
Ja, die is echt legendarisch. Ik zou de G915 (en waarschijnlijk MX mechanical) willen aanbevelen als spirituele opvolger, alleen is die ook nogal aan de prijs. Hij heeft in ieder geval hetzelfde gevoel voor mij.
RaJitsu @Murazor40968 oktober 2022 20:59
Letterlijk meer dan 10 keer zo duur. Maar goed, 20 euro voor een goed stuk invoerapparatuur is niet meer van deze tijd. De G915 is best ok, maar toch wel heel wat anders. Dat is immers een mechanisch toetsenbord wat een andere feel is dan de scissor-switches van de UltraX, en de G915 heeft zeker geen no-nonsense benadering. Dan zou je eerder kijken naar de MX Mechanical (en niet naar de MX Keys wat wel een toetsenbord met scissorswitches is, maar met een chiclet-layout).
Murazor4096 @RaJitsu8 oktober 2022 21:39
Oh, ik dacht dat de MX Mechanical een soort G915 light was?

Nouja, een toetsenbord is persoonlijk, ik vind de G915 en goede (te dure) compromis die mij dezelfde flow geeft als de UltraX ooit deed, maar werk ook graag op een Filco of iets dergelijks.
wimjongil @wiskas_10008 oktober 2022 13:56
De Logi MX Keys is dan misschien interessant voor jou.
RaJitsu @wimjongil8 oktober 2022 20:54
Die is veel prijziger dan dat UltraX-toetsenbord. Verder had de UltraX niet zo'n chiclet-layout maar toetsen met een groter oppervlak. Die UltraX was ook echt een alleskunner. Gamen met die MX Keys kan je bijv. vergeten. Verder is de feel ook compleet anders. In al deze jaren heb ik alleen een toetsenbord van Microsoft gezien die erbij in de buurt kwam, de Keyboard 600 (ondanks dat het een rubberdome-toetsenbord is). Ik heb destijds een Cherry Stream gekocht nadat ik iets van drinken over mijn UltraX gemorst had. Die was ook wel ok, maar de Keyboard 600 kwam toch meer in de buurt, en had ook nog eigen voordelen zoals en comfortabele feel.

Maar goed, vandaag de dag zou ik sowieso geen Logitech toetsenbord meer kopen omdat ze alles in ISO-US formaat uitbrengen hier ipv gewoon ANSI-US.

[Reactie gewijzigd door RaJitsu op 22 juli 2024 13:33]

Vinez Initez @wimjongil8 oktober 2022 16:59
een lekker toetsenbord ja maar de software laat af weten, volume knop die vast blijfft haken op omhoog heeft me te vaak mijn oren gekost en het is niet alsof het af en toe voorkomt nee dit is een dagelijkse gebeurtenis. de uit en aan knop is gelukkig makkelijk te vinden.
N8w8 @wiskas_10008 oktober 2022 14:41
Mn eigen UltraX doet t nog steeds :) Weliswaar met behulp van 1 reserve exemplaar.
Maar hij begint wel te verslijten, ikzelf zat ook al te kijken waarmee te vervangen.
Vlgs mij komt de Cherry Stream 3.0 in de buurt qua maat/techniek. Mss typt ie wat zwaarder en is ie minder betrouwbaar, maar iig t checken waard.
Channelmaster @N8w88 oktober 2022 20:20
Ik heb de Cherry Stream 3.0, kan het zeker aanraden! Tevens ANSI FTW 8-)
Ewivis @wiskas_10008 oktober 2022 20:00
Ik had heel lang een logitech ultra x flat keyboard, meerdere gehad, maar niet meer te koop natuurlijk.
Wilde toch wat anders, uitgekomen na 3 keyboards retour te sturen op deze:

uitvoering: Sharkoon PureWriter RGB Kailh Blue (Qwerty US) Zwart

Zeer aan te raden. Zit er zelfs aan te denken om dus 1 reserve in de kast te laten liggen voor over paar jaar.
MelvinV2 @Ewivis8 oktober 2022 20:18
Ik heb deze ook sindskort in bezit, maar dan met red keys. Echt een zeer fijn en underrated toetsenbord voor een subtiele, low profile office. Heel erg stil trouwens ook! Voor de budget tweaker echt een must have als je een soepel, laat toetsenbord wilt zonder poespas.
Joydashy @Ewivis10 oktober 2022 11:50
Deze heb ik ook vorige jaar aangeschaft, ben groot fan geworden. Stil en comfortabel!
Rataplan_ @wiskas_10008 oktober 2022 14:32
Ik heb een stapel UltraX toetsenborden, een paar nieuwe en een paar van marktplaats. Wat een geweldige dingen, vooral de oude PS2 modellen. De nieuwere (met zwarte rand boven) zijn een stuk minder. Hoe dan ook, als ik door die stapel heen ben ga ik ander werk doen. Ik heb nog nooit iets gevonden wat in de buurt komt van UltraX, en erger me letterlijk kapot aan de meeste andere toetsenborden..
Fraaank @Rataplan_9 oktober 2022 17:13
UltraX samen met de mx510 was toch wel dè combo begin 2000 voor de meeste gamers denk ik.
Isniedood @wiskas_10008 oktober 2022 21:48
Dat dacht ik ook, maar sinds kort een keychrom en ik type daar toch een stuk sneller en foutlozer op. Had ik niet verwacht.
harmvzon @wiskas_10009 oktober 2022 02:16
En Keychron K5 is dat niet iets? Genoeg custom als je wil.
NTwoO
@wiskas_10009 oktober 2022 12:47
Het is idd heel duur als het enkele features mist die toch wel s erieuze vereisten zijn voor ergonomie. Daarvan is dun zijn niet alleen relatief laag op de prioriteitslijst, maar ook nog een lokale optimum. Toetsenborden zoals de Kinesis Advantage 2, Advantage 360, de Dactyl varianten of de Glove80 hebben allemaal de toetsen onder polshoogte, dus effectief is het toetsenhoogte negatief tov de pols. Toch ziet men dat ook Tenting en split of afstand tussen de handen veel meer bijdraagt aan ergonomie dan de vinger tov pols hoogte.

Vwb QMK en de BLE variant ZMK is het een lastige om daarvan afstand te doen als men het eenmaal gewend bent. De flexibiliteit en featureset is echt verbluffend. Los daarvan is het ook nog een OSS project, dus ontwikkeling is continu. Mijn nieuwste aanschaf is een Advantage 360 pro. Met ZMK aanboord en een behoorlijk nette bouwkwaliteit wordt weinig achterwegen gelaten op welk gebied dan ook... Nouja, behalve prijs dan...
Xanaroth @wiskas_10009 oktober 2022 18:39
De gevoeligheid blijft een heikel punt, dat toets aanraken al direct als aanslag wordt gezien. Dat is gewoon hét minpunt van vrijwel elk mechanisch keyboard, er zijn vrijwel geen mechanische die echt aan-uit werken zoals vertrouwde scizzor switches. Rustig je vingers erop laten rusten is er niet meer bij, en vrij veel foute aanslagen tenzij je je vingers overdreven grote bewegingen laat maken om niet bij neerdalen/optrekken per ongeluk de toets ernaast mee te nemen.

De K60/K100 hebben echter ook een mechanische variant die uit ultra low profile silver switches bestaan. Gebruik ikzelf ook as we speak, omdat de mogelijkheden met scizzor switches gewoon te beperkt is voor nu.

In tegenstelling tot de meeste mechanische keyboarden zijn deze vrij plat (super voor ergonomie en snel kunnen typen) en vooral kwa stilte komen ze in de buurt van goede scizzor switches. Dus een nachtelijke sessie (of simpelweg dagje typen voor het werk) is geen enkel probleem voor zowel je eigen gehoor als degene naast je.

Afhankelijk van je prijsklasse en wens tot experimenteren, kan zo'n stille variant zeker het overwegen waard zijn.
BLANCO-33 @wiskas_100010 oktober 2022 14:14
Wil een een vollledig formaat dan is dit ook een goed Scissor Switch alternatief: Cherry Stream Keyboard (ook in compacter TKL verkrijgbaar):
product: Cherry STREAM 3.0

Nog steeds verkrijgbaar Logitech Scissor Switch alternatief:
product: Logitech K780

Gebruik zelf deze Scissor Switch voor het compacte formaat:
product: Lenovo ThinkPad Compact

Succes met vinden! ;)
RRRobert @wiskas_100010 oktober 2022 14:53
Had ik toen maar 15 van die ultrax premiums gekocht voor die prijs, dan kon ik er jaren van genieten...
Eenmaal EOL werden ze gedumpt. Heb er toen in een opwelling nog twee op reserve gekocht voor minder dan 12 euro per stuk... }:O

Mijn eerste exemplaar (aangeschaft in 2006!) functioneert nog steeds op de thuis desktop. Van sommige toetsen is de print (deels) afgesleten, de spatiebalk is in het midden helemaal glad en de caps lock doet het niet helemaal lekker meer, maar ik schrijf hem voor alsnog nog niet af. Nr.2 heb ik een tijd terug afgestaan uitgeleend aan zoonlief, maar die heeft inmiddels een Razor mechanical keyboard (dus die moet ik nog weer eens terughalen), en nr.3 zit nog nieuw in den doosch O-)
Sn0wblind 8 oktober 2022 14:34
Voor 119 euro koop je een Nuphy low profile mechanisch keyboard met verwisselbare toestsen etc. Waarom zou je dit kopen?
Valynar @Sn0wblind8 oktober 2022 17:23
Of alternatief kan je voor een Keychron lowprofile gaan. Die zijn ook rond de 110 tot 120 euro. Dit toetsenbord van Corsair is echt in geen enkele dimensie te verantwoorden.
Budha @Valynar9 oktober 2022 23:34
Ik begrijp dat de prijs belachelijk hoog is, maar ik heb een tijd gezocht naar een nieuw toetsenbord en dit is de enige die voor mij alle boxen tickt (pun intended).

Voor mij moest het een low-profile, fullsize, draadloos toetsenbord zijn met bij voorkeur tactile switches. En, heel belangrijk, niet zo'n kermisattractie, maar iets dat er net uitziet.

De Logitech 915 heb ik geprobeerd, maar de macro-knoppen aan de zijkant zorgden er steeds voor dat ik mis greep. Kon daar echt niet aan wennen en heb 'm daarom terug gestuurd.

De Logitech MX Mechanical heeft helaas een, voor mij, verschrikkelijk indeling met functietoetsen waar geen ruimte omheen zit. Noem mij ouderwets, maar dat vind ik echt niks.

Ik heb lang gedacht over de Keychron K5, maar die was steeds niet verkrijgbaar. Uit reviews begreep ik dat deze enkel over bluetooth te verbinden is, wat met latency problemen gepaard gaat. Als ik het goed heb is die ook niet bedraad te gebruiken wanneer hij moet worden opgeladen, maar dat heb ik wellicht verkeerd begrepen. Daarnaast vind ik het jammer dat de toetsen van de K5 verschillende kleuren hebben. Dat vind ik eerlijk gezegd geen gezicht.

Dus ja, het was even wikken en wegen en door de pijn heen bijten, maar ik ben verrast door de "premium feel" van de K100 Air, het design en de geweldige instelbaarheid van de, verder niet meest gebruiksvriendelijke, software van Corsair. De idiote lichteffecten heb ik uitgeschakeld en nu schijnt er gewoon een zacht wit licht onder de knoppen. Behalve tijdens het gamen dan ;)
okkies @Sn0wblind8 oktober 2022 17:08
slecht voorbeeld.
het toetsenbord die jij noemt heeft geen volume wiel en andere media toetsen.
geen numpad.

tevens is het toetsenbord in zijn geheel aanzienlijk hoger.
de logitech g915 is vaak voor 150 euro of lager te scoren. dit is een veel betere vergelijking
Sn0wblind @okkies9 oktober 2022 11:44
Zijn ook soortgelijke keyboards in diezelfde pricerange ook van hetzelfde merk. 75keyboards en Tenkeyles zijn vaak even duur zo niet duurder.

Deze Corsair met alle nadelen blijft gewoon extreem prijzig.
Ryan1981 8 oktober 2022 08:18
Wat mij opviel is dat in de gerenderde plaatjes de shift karakters verlicht waren terwijl in de youtube reviews die ik gezien heb dit niet zo lijkt te zijn.
Robbierut4 @Ryan19818 oktober 2022 08:49
Ze zijn wel verlicht maar door de plek/richting van de leds zijn ze minder goed verlicht. Zie dit stukje voor een goed voorbeeld/uitleg: https://youtu.be/gXKjgcssdec?t=366
Ryan1981 @Robbierut48 oktober 2022 08:50
Idd! mooie vonst, heb echt zitten zoeken.
System 8 oktober 2022 11:45
Ben een beetje over die mechanische hype.
Ik heb nu rode Kailhs
Maar eerlijk gezegd typ ik comfortabeler op mijn goedkoop low profile dell keyboard op het werk.

Denk dat mijn volgende terug een degelijke dome wordt met low profile toetsen.
pr0xyius @System8 oktober 2022 21:45
Grappige is dat je Kailhs een actuation force hebben van 35g. Terwijl ook de standaard Dell dome toetsenborden 65g actuation force hebben. Dus iets zwaarder. Wat het type gevoel ook kan beinvloeden.

Je zou voor andere linear switches kunnen gaan met 65g actuation force en dan een lagere travel. Ik denk dat je dan eerder in de buurt komt van je werk toetsenbord. Of voor een low profile (Keychron K7) gaan waarbij je ook low profile switches hebt en een derde van de prijs is als deze hierboven.
System @pr0xyius8 oktober 2022 22:15
dat is het hem. Al dat gerommel boeit me geen zier. Laat staan dat ik er 100€ extra voor over heb.
Het gaat eerder over het gekletter dat ik beu ben en de ergonomie van low profile tegenover de grote '90s toetsen.
Of dat nu mechanisch of dome is, daar merk ik nauwelijks verschil in.
Voor mezelf kan ik geen motivatie bedenken om nog extra te betalen voor mechanisch.
Maar dat is persoonlijk uiteraard :)
teacup @System8 oktober 2022 23:52
Heb heel lang op dome toetsenborden getypt. Mijn indruk is dat ik met dat ik met het mechanische toetsenbord een tikje sneller kan typen. Dit is natuurlijk een n=1, met Cherry Red toetsen, maar misschien een argument.
System @teacup9 oktober 2022 00:32
Kan zijn, maar blind typen kan ik sowieso niet. Ik doe maar software ontwikkeling.
Aanslagen per minuut zijn daar niet echt relevant.
Mijn vrouw kan bv wel heel snel typen. Maar als zijn zo'n klavier zou mee nemen naar het werk vrees ik dat haar collega's haar lynchen door het geratel :)
JacobsT 8 oktober 2022 14:16
300 euro voor een toetsenbord met abs caps? Dat is de enige zin die eigenlijk relevant genoeg is om de review alvast te besluiten. Absurd slechte value dus.

Design wel een leuk bordje maar ook niet meer dan dat.
RaJitsu @JacobsT8 oktober 2022 21:00
Low profile toetsen met PBT bestaat in principe niet. Tenminste niet op een manier dat deze toe te passen is op een keyboard als dit. Aan de andere kant, voor 300 euro had je dergelijke innovatie misschien wel mogen verwachten.
pr0xyius @RaJitsu8 oktober 2022 21:46
Keychron maakt wel PBT keycaps. Dus het is wel mogelijk, maar ik snap waar je op doelt. PBT is moeilijker te produceren en vooral merkbaar met spatiebalken die warpen.
RaJitsu @pr0xyius9 oktober 2022 11:13
Ja, ik zei 'in principe' omdat het echt om het concept moet gaan zoals dit toetsenbord. De Keychron- ligt er bovenop, dus dan is het makkelijker te doen, hoewel ook dan lastig kennelijk aangezien de alternatieven van de grotere merken voor zover ik weet (o.a. Logitech MX Mechanical, G915) allemaal ABS gebruiken.
riesg 8 oktober 2022 10:43
Dit is toch niet meer dan een laptop toetsenbord in aparte behuizing voor 300 euro.
Corsair kennende zal na de garantie de ellende wel komen met haperende switches. Geen idee of je deze kunt reinigen want de keycaps kunnen er niet af
jimmy_dg @riesg8 oktober 2022 13:58
Een ultra low profile toetsenbord zoals dit vind ik ook in principe gewoon een laptop toetsenbord in een aparte behuizing. Typt voor mij persoonlijk wel super lekker. Ik gebruik zelf een "low profile" toetsenbord waarbij je de keycaps wel gewoon kan vervangen. Best of both worlds naar mijn idee.
ZeroXT 8 oktober 2022 12:21
Ik hield dit toetsenbord al enig tijd in de gaten en zag dit als een serieuze opvolger van mijn huidige toetsenbord. Maar toen ik eenmaal de prijs hoorde... Dan is het niet een kwestie van het wel of niet kunnen veroorloven ik vind 300 euro gewoonweg te veel voor een toetsenbord.

Nu dat ik verschillende reviews heb gezien en tevens heb gehoord hoeveel geluid dit toetsenbord maakt, sla ik deze over. Ik begrijp niet waarom een toetsenbord zoveel geluid moet maken |:(
Barista @ZeroXT8 oktober 2022 19:10
Precies dit. Ik was wel geïnteresseerd na launch 4 september... Nog net niet in mijn agenda gezet dat 4 oktober prijs bekend werd. Maar wat een deceptie.
Sinds 2009 ram ik al op een Logitech toetsenbord van 25 euro. Een kleine investering wil ik best doen, al is het alleen al om hygiënische redenen, maar dit is te gortig.
Budha @ZeroXT9 oktober 2022 23:19
Ik heb het idee dat Tweakers een beetje overdrijft. Ja, het toetsenbord is goed hoorbaar tijdens het typen, maar zo dramatisch is het ook weer niet. Dat gezegd hebbende, ik zou niet direct naast een collega willen zitten die er vol op los gaat. :)
spoonman 8 oktober 2022 07:41
Spijtig genoeg enkel fullsize, ik zou een TKL versie van dit bord wel durven proberen. Zeer benieuwd naar die nieuwe switches.
bounto 8 oktober 2022 08:12
Hadden jullie bij de testresultaten ook niet kunnen meten, of er enige lag is tijdens gebruik met de verschillende aansluitmogelijkheden? Ik zou wel graag willen weten, of er verschil is tussen bluetooth en de meegeleverde dongle.

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