Inleiding

Samengevat Corsair verlegt zijn premiumlat met de K100 Air Wireless. Het toetsenbord kost ongeveer 300 euro en dat is stevig aan de prijs. De engineering is ontegenzeggelijk imposant; Corsair heeft Cherry's mechanische UltraLowProfile-switches voor laptoptoetsenborden in een ultraplat toetsenbord weten te proppen, samen met een accu en genoeg features en aanpasmogelijkheden om je jaren zoet te houden. Stil is het keyboard echter niet bepaald en veel fysieke aanpassingen kun je niet doen. Zo kun je geen keycaps vervangen en er is keus uit slechts één type, niet-verwisselbare switch. De keycaps op dit premiumtoetsenbord zijn van minder premium-abs gemaakt en de tactile toetsen zijn wat ons betreft nogal aan de luide kant. Pluspunten Ultraplat met toch aardige travel

Ultraplat met toch aardige travel Uitgebreide software iCUE

Uitgebreide software iCUE Uitgebreide connectiviteit Minpunten Vrij luid voor tactile toetsenbord

Vrij luid voor tactile toetsenbord Geen verwisselbare (abs-)keycaps

Geen verwisselbare (abs-)keycaps Duur Getest Corsair K100 Air Wireless, Qwerty US Prijs bij publicatie: € 300,- Vergelijk prijzen Vanaf € 269,- Bekijk alle uitvoeringen (3) Bijna iedereen die weleens naar een mechanisch toetsenbord heeft gekeken, zal er rap achter zijn gekomen dat er nogal wat varianten zijn om uit te kiezen. Van gewone fullsizetoetsenborden met 104 toetsen tot compactere varianten. Nog veel meer keus heb je wat de switches betreft, of de daadwerkelijke schakelaars zo je wilt. Tientallen merken met elk legio varianten leveren honderden opties voor je switches op. En dan kun je nog je keycaps uitzoeken, met verschillende profielen en kleuren. De meeste mechanische toetsenborden hebben vooral gemeen dat de switches, ongeacht of dat nu de bekende Cherry MX-switches, Kailh, Gateron, Geetech, Matias, Alps of Topres zijn, om er een paar te noemen, een millimeter of 20 hoog zijn. Daar komt nog een keycap bovenop, en er komen een pcb en behuizing onder, dus een beetje toetsenbord is al snel 40mm hoog. Er komen echter steeds meer mechanische toetsenborden op de markt met extra lage switches en dito keycaps: low profile- en ultralow profile-toetsenborden als de G915 en G815 van Logitech, en de K3 en K5 van Keychron om er een paar te noemen. Ook Corsair heeft toetsenborden als de K70 Low Profile en de K60. Daar komt met de K100 Air Wireless een extreem platte optie bij. De K70 is pakweg 29mm en de K60 is 31mm hoog. De K100 is slechts 17mm hoog, aanmerkelijk platter dan de Keychron- en Logitech-toetsenborden. Hoe Corsair dat voor elkaar heeft gekregen, bekijken we op de volgende pagina. Wees gewaarschuwd, want voor ultraplat betaal je een tranentrekkende 300 euro. Voor een high-end customtoetsenbord geen gek bedrag, maar voor een mainstreamramplank nogal aan de prijs.

De K100 Air Wireless

Voor het gemak noemen we de K100 Air Wireless in het vervolg van deze review kortweg: 'K100'. Let wel: er is ook een Corsair-product dat echt 'K100' heet en in het najaar van 2020 is uitgekomen. Dat is relevant, want de nieuwe K100 Air Wireless heeft veel designelementen van die originele K100 overgenomen. We beschrijven dus even kort het origineel. Dat is ook een fullsizetoetsenbord, met scrollwiel voor volumeregeling en een kolom extra toetsen aan de linkerkant. Aan de linkerbovenkant heeft de originele K100 een draaiknop, een zogenaamde rotary encoder, geflankeerd door twee knoppen. In het midden zit een getinte acrylplaat met het logo en oplichtende belettering voor statusindicatie. De switches van de originele K100 zijn Cherry MX Speed Silver of OPX-optomechanische switches. Beide zijn van normale hoogte en de (overwegend) pbt-keycaps zijn dat ook. Corsair maakt de behuizing van een aluminium sandwich met een verhoogde rand aan de bovenkant, maar verder een clean en zo plat mogelijk ontwerp. Verder met de K100 Air Wireless: in de doos zit het keyboard zelf, compleet met stofdeksel, een zakje met de USB-A-naar-C-kabel (met klittenbandje) en wat papierwerk voor garantie en veiligheid. De handleiding is online in te zien en wordt niet meegeleverd. Als dat puur om papier te sparen is, had Corsair ook het zakje om de kabel en de cellofaanwrap om de doos achterwege mogen laten. Meer accessoires, zoals een keycap puller, zijn er niet. Logisch, want zoals je zult zien, is het niet raadzaam om de keycaps te verwijderen. Met zijn extreem dunne behuizing van 11 tot 17mm is de K100 een stuk platter dan het origineel. Desondanks heeft Corsair een accu in het toetsenbord weg weten te werken, zodat het keyboard draadloos gebruikt kan worden. Daarbij kun je kiezen voor het bijgeleverde dongeltje, dat geschikt is voor Corsairs Slipstream 2,4GHz-verbindingen. De dongel kun je in een nisje aan de achterkant van het keyboard opbergen. Daarnaast kun je drie bluetooth 4.2-verbindingen opzetten of de K100 bedraad gebruiken. De kabel is ongeveer 180cm lang, met gewoven buitenkant. Schakelen tussen de vier draadloze opties doe je via de vier G-toetsen boven de numpad. De dunne behuizing is aan de bovenkant gemaakt van aluminium met een geborstelde afwerking. Behalve de gebruikelijke 104 toetsen heb je boven de numpad de 4 eerder genoemde G-toetsen en daar weer boven zit het mediacluster. Dat bestaat uit een play-pauseknop, next- en previousknoppen en een muteknop. Daarnaast zit een heel dun scrollwiel om het volume aan te passen. Omdat die roller zo dun is, heeft hij niet veel massa en had hij iets robuuster mogen aanvoelen. In het midden aan de bovenkant zit het acrylplaatje. Links, boven het F1-F4-minicluster, zitten nog drie extra knoppen: een om tussen profielen te schakelen, een om de helderheid van de verlichting aan te passen en een winlocktoets. De onderkant van de behuizing is een abs-schaal met driehoekmotief en twee pootjes. Daarmee kun je het keyboard in twee standen verhogen. Hier zie je ook de powerbutton aan de linkerkant, zodat je je accu kunt sparen. Die accu heeft een ongedefinieerde capaciteit, maar is volgens Corsair goed voor maar liefst 50 uur gebruik van het keyboard mét verlichting. Met de rgb-verlichting uitgeschakeld zou dat zelfs 200 uur zijn.

Keycaps en switches

Dan komen we eindelijk bij de onderdelen waardoor de K100 Air zo plat is: de keycaps en de switches. Corsair heeft zijn oude vertrouwde partner Cherry in de arm genomen voor de switches. Dat zijn de Cherry MX Ultra Low Profile-switches geworden, vooralsnog enkel verkrijgbaar in clicky of tactile variant. We kennen ultralow-profile-switches van andere fabrikanten, zoals Chocs van Kailth of Keychron Opticals. De Cherry-switches zijn anders opgebouwd; het betreft hier scissor-switches die slechts 3,5mm hoog zijn. De constructie is deels van metaal, met twee in V-vorm opgestelde beugels met een veer ertussen. Die veer levert een groot deel van de actuatiekracht van 65cN. Het kunststof van de rest van de switch is een semitransparant thermoplastic. De totale travel bedraagt 1,8mm en de beweging tot het actuatiepunt is 0,8mm. De contacten zijn Cherry's Gold Crosspoint-technologie en de switches moeten de standaard 50 miljoen aanslagen meegaan. Cherry stuurde enkele losse switches op om te laten zien hoe dun de ulp's zijn. En geloof ons: de foto's doen geen recht aan de switches. Ze zijn echt extreem plat en een meesterwerkje om te zien. Ze zijn van origine ontwikkeld om in laptoptoetsenborden ingezet te worden. De ruimte is daar zeer beperkt en elke fractie van een millimeter is dan meegenomen. Doordat deze switches zo sterk afwijken van wat we gewend zijn, kunnen we de keycaps er niet afhalen. Corsair raadde dat sterk af, omdat terugplaatsen bijzonder lastig zou zijn. Dat maakt de keycaps ironisch genoeg dus niet Cherry-compatibel; je zult het dus moeten doen met de keycaps die erop zitten. De keycaps zijn gemaakt van abs-plastic met laser-etched legenda's. De legenda's laten het backlight doorschijnen en zijn plat met een licht concaaf profiel. Let dus op dat je, anders dan bij reguliere mechanische toetsenborden, geen aftermarketkeycaps kunt plaatsen. Het gebruik van abs kan op termijn glimmende keycaps opleveren, maar dat kunnen we uiteraard niet testen.

Gebruik en software

Het toetsenbord geeft in de praktijk een bak feedback en voelt aan alsof er veel meer travel is dan de amper 2mm. De keycaps zitten stabiel op de switches en van zaken als wobble of andere ergernissen die afbreuk doen aan de kwaliteit, is geen sprake. Wel is er sprake van een behoorlijke geluidsproductie. Voor het reviewen van dit keyboard heb ik de tekst erop geschreven en met regelmaat stoorde ik me aan het geluid. Op kantoor werken we met flexplekken, dus er ligt niet standaard een grote mat onder je toetsenbord. Om het geluid wat te dempen, heb ik er daarom maar een sjaal onder gelegd. Dat helpt tegen een groot deel van het geluid, maar dan vallen andere zaken juist meer op, zoals het gerammel van de spatiebalk. Het is niet zichtbaar welk soort of type stabilisators gebruikt is, maar een likje vet of een andere manier om het geluid te dempen, was welkom geweest. Ondanks de geringe travel en de vlakke opbouw tikt het toetsenbord prima. Verkeerde aanslagen zijn zeldzaam en ook het meepikken van een toets naast de bedoelde gebeurt niet snel. Dat is met sommige andere ultraplatte toetsenborden wel anders. Wel jammer is dat de extra toetsen, die boven de F1-F4- en navigatieclusters, van een afwijkende soort zijn. Die profiel/verlichtings- en mediatoetsen voelen meer aan als de bekende kleine momentswitches met ronde actuator zoals in sommige elektronica is verstopt. Ook de volumeroller werkt wel goed, maar geeft geen premiumgevoel wegens zijn gebrek aan massa. Aan de softwarekant heeft Corsair behoorlijk uitgepakt. Net als vrijwel alle Corsairproducten gebruikt het keyboard de iCUE-software. Dat is een download van inmiddels 1164MB voor versie 4.28.177. Als het eenmaal is geïnstalleerd, kun je je toetsenbord naar hartenlust aanpassen en configureren. Tijdens de installatie van iCUE was het toetsenbord via bluetooth verbonden en werd de K100 niet in de software herkend. De Slipstream-controller wordt wel herkend, maar pairen met het toetsenbord wilde niet. Ook een reboot hielp niet en een tweede systeem bood evenmin soelaas. Een verborgen versie, 4.29.201, ondersteunt het keyboard wel. Via de software kun je eenvouding je polling rate aanpassen van de standaard 1000Hz naar maximaal 8000Hz, of omlaag naar 125Hz. Ook zaken als je lay-out, accustatus, verlichting en slaapinstellingen kun je aanpassen. Natuurlijk kun je ook je shortcuts, macro's en andere instellingen aanpassen. Om de vier G-toetsen, die ook dienen om je verbinding te kiezen, te kunnen gebruiken, zul je de Elgato-software moeten installeren. De vier toetsen fungeren dan als Stream Desk-toetsen. Ook de rgb-effecten zijn via iCUE instelbaar, tot op toetsniveau. Om je te helpen alle opties te benutten, heeft de software ingebouwde tutorials. Ook zonder iCUE kun je het keyboard naar je hand zetten. Wel zo handig als je bijvoorbeeld Linux draait, want iCUE is er alleen voor Windows en Mac. Zo kun je met Fn-shortcuts je lichteffecten instellen of macro's opnemen met de slotknop linksboven. Zonder iCUE ben je beperkt in het aantal profielen en macro's door het onboardgeheugen. Via iCUE kun je ongelimiteerd je gang gaan. Er is op het 8MB grote onboardgeheugen ruimte voor ongeveer 50 profielen en 20 lichteffectlagen.

Testresultaten

In deze gemiddelden hebben we vier toetsenborden naast de K100 Air Wireless gezet. Ten eerste is er de K100, Corsairs vlaggenschip dat bijna dezelfde naam draagt. De Logitech G915 en Keychron K3 zijn beide platte toetsenborden met tactile switches en de K70, eveneens van Corsair, is een wat goedkoper plat toetsenbord van hetzelfde merk. De ulp-schaarswitches hebben volgens Cherry een actuatiekracht van 65cN. We komen gemiddeld over alle toetsen marginaal lager uit, op 62cN. De afwijking is laag, getuige de hoogste en laagste gemeten kracht van respectievelijk 66cN en 60cN, en uit de lage standaardeviatie blijkt dat er weinig variatie in de benodigde kracht zit. Met andere woorden: prima kwaliteitscontrole en een consistente aanslag op alle toetsen. De kracht tijdens actuatie is, weer volgens Cherry, 52cN, maar dat zien we nergens terug. De gemiddelde kracht bedraagt 39cN, met uitschieters naar 36cN en 43cN. Na de tactile bump is de aanslag dus vrij licht en zak je snel naar de bottom-out-diepte van 1,8mm. De totale travelafstand van de ulp-switches bedraagt 1,8mm en het actuatiepunt moet op 0,8mm liggen. Onze metingen geven een gemiddelde actuatieafstand van 1,0mm aan, marginaal 'dieper' dan opgegeven dus. Ook de totale travel is een fractie verder, met 1,9mm. Iets meer travel op een superplat toetsenbord, daar mogen we niet bepaald rouwig om zijn natuurlijk. Als je benieuwd bent naar de testresultaten van alle 104 individueel geteste toetsen, kun je grasduinen in onderstaande afbeeldingen.

Conclusie