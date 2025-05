Nog niet heel veel mensen zullen Hator kennen: producten van dit merk zijn in Nederland en België pas sinds eind vorig jaar verkrijgbaar. Toch is het Oekraïense bedrijf, dat voornamelijk gamingaccessoires maakt, al bijna tien jaar actief, al kwamen de eerste producten pas in 2018 op de (lokale) markt. Wij ontvingen de Hator Gravity TKL, een gamingtoetsenbord dat op papier bijna alle fijne features biedt en dat voor een prijs van zestig euro.

Voor we naar het keyboard kijken, zetten we de toetsenbordline-up van Hator even op op een rij om ons testexemplaar te positioneren. Er zijn vier series: onze Gravity en daarnaast de Icefall-, Rockfall- en Skyfall-series. De Rockfall-serie bestaat uit voornamelijk tkl-borden, al is er ook een fullsize optie. Een van die tkl's heeft optische switches, de rest gewoon mechanische. De Icefall is minder interessant, niet door de fullsize afmetingen, maar vanwege de membraantoetsen. Skyfall heeft weer tkl-toetsenborden, in een wired en wireless uitvoering. De Gravity-keyboards zijn beide tkl's, met de varianten Gravity TKL en de Gravity X TKL. We hebben de gewone Gravity getest: de X-versie heeft vaste switches, terwijl ze bij de Gravity hotswappable zijn.

Die Gravity-toetsenborden zijn te koop in overwegend zwarte of witte uitvoeringen. De zwarte versie heeft een geborstelde, zwart geanodiseerde aluminium bovenkant en de 'witte' een metaalkleurige geborstelde aluminium bovenkant. Bovendien zijn de keycaps bij de zwarte uitvoering zwart voor de modifiers en wit voor de alfa's (de cijfers en letters in dit geval) en bij de witte zijn de alfa's ook wit maar zijn de modifiers grijs, voor een vrij klassieke uitstraling. Dat is de versie die we getest hebben. Die kost slechts 59 euro op het moment van schrijven, terwijl de X-versie, met niet-verwisselbare switches dus, al voor 49 euro te koop is. De vraag is: wat levert zo'n toetsenbord in ten opzichte van het duurdere aanbod?