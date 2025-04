Compacte toetsenborden zijn bij steeds meer mensen op het bureau te vinden. Ze nemen niet veel plaats in, zijn makkelijk mee te nemen en er worden veel aparte configuraties in dit formaat verkocht. Een beetje hip toetsenbord heeft namelijk niet de standaardindeling met dik honderd toetsen, maar reduceert dat aantal tot hoogstens driekwart ervan. We hebben drie toetsenborden in het compacte formaat getest, ieder met bijzondere switches onder de keycaps. De minst bijzondere daarvan zijn de nieuwe Cherry-switches die we onder de toetsen van de K5V2 aantroffen. Van Corsair kregen we de K65 Plus met Corsairs eigen MLX Red-switches en van Logitech ontvingen we de Pro X 60 Lightspeed, met optische switches. En als extraatje hebben we het Corsair-toetsenbord met extra luxe switches met de aansprekende naam 'Holy Panda' getest. Spoiler alert: als we een chef's kiss zouden uitdelen, zou die voor een van deze toetsenborden zijn.

We vonden deze drie toetsenborden interessant genoeg om samen te bespreken, ook al zijn ze niet volledig identiek qua formaat. De K65 is de grootste van het trio, met zijn 75%-formaat, ofwel 75 toetsen, plus een rotaryencoder. De Pro X 60 is een 60%-toetsenbord pur sang, met precies 60 toetsen, plus een volumewieltje en een gameschakelaar. De K5V2 Xtrfy van Cherry zit daar tussenin; met 67 switches (en geen volumewiel of encoder) is het volgens de specs een 65%-keyboard, al zou je strikt genomen met 67% ook wegkomen. Naast de compacte formaten vinden we de gebruikte switches in deze keyboards interessant. Ze zijn namelijk alle drie Cherry-compatible, dus het standaardformaat en met het bekende kruisje voor je keycaps, maar dan wel drie keer anders. In het Cherry-bord zitten de relatief nieuwe Cherry MX2A-switches, die we nog niet eerder getest hadden. En Corsair levert standaard zijn min of meer eigen MLX Red-switches mee, die overigens ook eerder al in de K70 Core te vinden waren. Maar omdat Drop sinds vorige zomer eigendom van Corsair is, konden we ook wat exotischere switches in de vorm van die eerder genoemde Holy Panda X's testen. Logitech ten slotte heeft met de Pro 60 X zijn allereerste 60%-keyboard uitgebracht en heeft daar, schrik niet, optische switches ingestopt. Twee keer een 'first' voor de Zwitsers dus.

Voor dat Logitech-keyboard betaal je per switch veruit het meest, maar ook in absolute zin is de Pro X 60 de duurste van de drie: de adviesprijs bedraagt 229 199 euro. Voor Cherry's compacte 65% K5V2 Xtrfy-keyboard betaal je 139 euro en de Corsair K65 Plus Wireless is met een prijs van 159 euro maar twee tientjes duurder. Let wel dat we in dat keyboard ook andere switches hebben geprobeerd: de drie setjes van 35 switches die je daarvoor moet kopen, kosten 19 dollar (of 35 dollar voor de handgesmeerde) per stuk. Inclusief verzendkosten zou dat op 87 dollar of 80 euro extra komen, voor een totaalprijs van 240 euro dus. Voor we kijken welk van de drie keyboards het lekkerst tikt, bekijken we ze eerst even goed van dichtbij.