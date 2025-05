Minisforum start verkoop van eerste eigen mechanische toetsenbord, de MKB i83

Minisforum heeft zijn eerste toetsenbord uitgebracht, de MKB i83. Het gaat om een mechanisch toetsenbord dat zowel met een USB-C-draad als draadloos via Bluetooth 5.0 of een USB-dongle gebruikt kan worden. Het toetsenbord is nu te bestellen voor 119 euro.

De Minisforum MKB i83 is een vrij compact toetsenbord met een 75%-ontwerp. Er is ondersteuning voor zowel een draadloze verbinding via een meegeleverde dongle als via bluetooth, waarbij er met maximaal vijf apparaten tegelijkertijd verbinding gemaakt kan worden. In het toetsenbord is een 3000mAh-accu verwerkt, die het volgens het merk maximaal 300 uur van stroom kan voorzien, mits de rgb-achtergrondverlichting is uitgeschakeld.

De mechanische toetsen van het toetsenbord zijn te hotswappen. Standaard wordt het toetsenbord geleverd met de lineaire Kailh MX Red-switches. De MKB i83 heeft een omvang van 334x140x48mm en heeft een behuizing van aluminium. Het toetsenbord is verkrijgbaar in drie kleuren, te weten zwart, blauw en goud.

Minisforum verkoopt de MKB i83 nu voor 119 euro, maar waarschuwt dat het toetsenbord uit Hong Kong geleverd moet worden, wat 16 tot 23 dagen duurt. Ook komen daar waarschijnlijk nog importkosten bij. Vanaf eind november moet het product ook vanuit een magazijn in Duitsland geleverd worden, waardoor de levertijd 3 tot 7 dagen is en importkosten niet van toepassing zijn voor klanten in de Benelux. De MKB i83 is het eerste toetsenbord van Minisforum; het bedrijf verkoopt in principe alleen maar mini-pc's.