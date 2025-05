Minisforum brengt HX100G-mini-pc met Ryzen 7840HS-cpu en losse RX 6650M-gpu uit

Minisforum heeft een opvolger van de HX99G-mini-pc in de Neptune-serie uitgebracht. De HX100G heeft een Ryzen 7840HS-processor met een losse Radeon RX 6650M-gpu, net als het vorige model.

De Minisforum Neptune HX100G is een opvolger van de HX99G en de HX90G, die Tweakers in 2022 heeft gereviewd. De nieuwe versie van de mini-pc krijgt een AMD Ryzen 7 7840HS-cpu, tegenover de 6900HX die het vorige model nog had. De mobiele 7840HS-soc heeft acht Zen 4-kernen.

Het apparaat heeft naast een geïntegreerde Radeon 780M-gpu ook een losstaande Radeon RX 6650M-gpu. Die heeft 28 compute-units en 8GB GDDR6-vram, wat de mini-pc ook voor gamers interessant moet maken. De cpu is echter de grootste verandering ten opzichte van het eerdere model, want naast de gpu is ook de formfactor grotendeels hetzelfde gebleven. Het apparaat heeft twee HDMI 2.1-poorten en twee DisplayPort-poorten, naast een USB 3.2 Gen 1 Type-C-poort. Er zitten verder vier USB 3.2 Type-A-poorten op, waarvan een Gen 2 is en de andere drie Gen 1 zijn. Ook heeft het apparaat een 2,5Gbit-ethernetpoort en een 3,5mm-jack, die in een behuizing van 205x203x69mm zitten.

Het barebonemodel kan optioneel worden geleverd met een 1TB-ssd en gebruikers kunnen voor 32 of 64GB DDR5-4800-geheugen kiezen. Het apparaat heeft verder twee M.2 2280-slots en is te koop voor 819 euro voor de barebone, of 1129 of 1239 euro voor de overige modellen.