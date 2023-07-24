Door Tomas Hochstenbach

Redacteur

Feedback • 24-07-2023 06:00 138

Bizar kleine mini-pc

Minisforum Mercury EM680 Review

24-07-2023 • 06:00

138

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Inleiding

Minisforum Mercury EM680

De Minisforum Mercury EM680 is een heel kleine mini-pc die zich op veel vlakken toch behoorlijk groots houdt. De Ryzen 6000-processor met acht cores presteert heel behoorlijk en voor de formfactor heeft de EM680 veel en potente aansluitingen. Hoewel je aan gesoldeerd geheugen niet ontkomt, heeft Minisforum de ssd wel vervangbaar gemaakt en is de meerprijs voor een ram-upgrade naar 32GB alleszins schappelijk te noemen. Onder de streep is de Mercury EM680 een indrukwekkend stukje engineering, dat desondanks niet te duur is.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Innovation

Getest

Minisforum EM680, 16GB ram, 512GB ssd

Prijs bij publicatie: € 469,-

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Waar Intel net heeft aangekondigd te gaan stoppen met zijn NUC's, is de mini-pc als productcategorie juist springlevend. Minisforum is een van de bedrijven die regelmatig voorbijkomen met vernieuwende pc'tjes. De Mercury EM680 die ik hier review, valt vooral op door zijn extreem kleine formaat. Het kastje meet slechts 8x8cm, aanzienlijk kleiner dan een traditionele NUC (11,5x11,5cm).

De impact daarvan op het volume van het pc'tje, 0,28 versus 0,48 liter, is groter dan de lengte en breedte doen vermoeden. In zo'n kleine behuizing verwacht je misschien een super zuinige en langzame processor, een beetje Atom-achtig, maar niets is minder waar; de Chinese fabrikant heeft er een volwaardige Ryzen 7-cpu met acht cores ingelepeld.

Als het zo klein mogelijk moet, is de upgradebaarheid vaak het kind van de rekening. Daarom is het des te indrukwekkender dat in deze mini-pc gewoon nog een vervangbare M.2-ssd zit. Dat is weliswaar een relatief kort 30mm-exemplaar, dezelfde formfactor als in de Steam Deck en ROG Ally, maar ook voor dat formaat komen in de toekomst ongetwijfeld mooie upgrademogelijkheden beschikbaar.

Voor SO-DIMM-slots heeft de fabrikant daarentegen geen plaats gevonden. Standaard zit er echter al 16GB ram in de Mercury EM680 en voor een relatief vriendelijke meerprijs van 40 euro kun je daar 32GB van maken. Dat is weer eens wat anders dan 460 euro, zullen we maar zeggen. De door ons geteste versie, met 16GB ram en een 512GB-ssd, kost je op het moment van schrijven 469 euro.

Minisforum Mercury EM680
Processor AMD Ryzen 7 6800U (8C/16T, boost 4,7GHz)
Gpu AMD Radeon 680M @ 2,2GHz (geïntegreerd)
Geheugen aanwezig 16GB Lpddr5-6400 (onboard)
Opslag aanwezig Kingston OM3PGP4512Q-A0 PCIe 4.0 512GB
Opslagslots 1x M.2 2230 (PCIe 4.0)
OS Windows 11 Pro
Afmetingen 8x8x4,3cm
Aansluitingen voorkant USB4, 3,5mm-jack
Aansluitingen zijkant USB-A 10Gbit/s, microSD-kaartlezer, Kensington-slot
Aansluitingen achterkant HDMI 2.1, 2x USB-A 10Gbit/s, USB4
Wifi Wi-Fi 6E (Killer AX1675w) + Bluetooth 5.3
Prijs 16GB ram + 512GB ssd: € 469,-
32GB ram + 512GB ssd: € 509,-
32GB ram + 1TB ssd: € 549,-

Behuizing, aansluitingen en upgrades

Vanwege de beperkte ruimte is de plastic behuizing van de Mercury EM680 wat minder gestructureerd vormgegeven dan gebruikelijk. Aan vrijwel alle kanten tref je ventilatieroosters aan en de aansluitingen zijn verspreid over alle zijkanten op een na. De koeling van de processor zit in de bovenkant van de behuizing en bestaat uit een compacte ventilator, een koelblok met vinnen en een heatpipe. Ook aan de onderkant zit een fannetje, dat specifiek dient om de ssd te koelen. Om ervoor te zorgen dat dit voldoende lucht kan aanzuigen, staat het pc'tje op rubberen voetjes en loopt de behuizing aan de onderkant schuin af.

Minisforum EM680Minisforum EM680

Aansluitingen

Hoewel deze Minisforum-pc opvallend klein is, heeft de fabrikant hem van behoorlijk wat snelle aansluitingen weten te voorzien. Op de voorkant zitten een USB4-poort, een 3,5mm-audioconnector en de aan-uitknop. Op de rechter zijkant vind je een USB-A-poort (10Gbit/s) en een microSD-kaartlezer. Achterop volgen nog eens twee USB-A-poorten op dezelfde snelheid, een HDMI 2.1-aansluiting en een tweede USB4-poort. Beide USB4-poorten ondersteunen de maximale snelheid van 40Gbit/s, DisplayPort-alt-mode en USB-PD.

De Minisforum Mercury EM680 heeft geen aparte stroomaansluiting. Het apparaat wordt dus gevoed via een van de USB4-poorten. Daar kun je de meegeleverde 65W-GaN-lader voor gebruiken, die geheel in thema lekker compact is, maar dan offer je dus ook alle overige functionaliteit van die poort op. Als je dockingstation of monitor minstens 65W via USB-PD kan leveren, kun je de mini-pc met één kabel aansluiten, terwijl je ook de rest van de bandbreedte van die USB4-poort kunt benutten.

Minisforum EM680Minisforum EM680

Upgrademogelijkheden

Je opent de EM680 door de schroefjes onder de rubberen voetjes los te draaien. Het bodempaneel klikt vervolgens eenvoudig van de behuizing af. Je kunt dan bij de vervangbare M.2 2230-ssd; het geheugen en alle andere onderdelen zijn geïntegreerd op de andere zijde van de printplaat en zijn dus niet te upgraden.

Minisforum EM680

Benchmarks: cpu, gpu en ssd

In de grafieken vind je ter vergelijking diverse onlangs geteste mini-pc's terug, aangevuld met de resultaten van enkele desktopprocessors in de tests die we ook daarop draaien.

Cpu-tests: Cinebench en Geekbench

De Cinebench 23 Multi-test levert een score van ruim 11.000 punten op, vergelijkbaar met de score van een AMD Ryzen 5 5600X. De EM680 blijft daarmee zeventien procent achter bij mini-pc's met een Ryzen 9 5900HX of 6900HX, die dezelfde coreconfiguratie hebben, maar meer stroom mogen verbruiken.

In de singlethreaded test is de impact van die lagere stroomlimiet kleiner, waardoor de Mercury EM680 tussen de pc's met 5900HX en 6900HX in scoort. Op dit punt presteren de nieuwste Intel NUC's en de Beelink GTR7 met Ryzen 7000-processor wel duidelijk beter.

  • Cinebench 23 - Multi
  • Cinebench 23 - Single
Cinebench 23 - Multi
Pc Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Apple Mac Studio (2023) M2 Ultra 24-core
28.562
Intel Core i5-13600K
24.245
Apple Mac Studio (2022) M1 Ultra 20-core
24.192
Beelink GTR7 7840HS Ryzen 7 7840HS
17.130
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
16.726
Intel Core i5-13400
16.075
AMD Ryzen 5 7600X
15.016
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
13.542
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
13.441
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
13.115
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
11.572
AMD Ryzen 5 5600G
11.235
Minisforum Mercury EM680 Ryzen 7 6800U
11.214
AMD Ryzen 5 5600X
10.912
Intel Core i3-13100
8.908
Apple Mac mini (2023) M2 8-core
8.677
Minisforum EliteMini TL50 Ci5-1135G7
5.524
Intel NUC 11 Pro Ci5-1135G7
4.473
Cinebench 23 - Single
Processor Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Intel Core i5-13600K
2.004
AMD Ryzen 5 7600X
1.962
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
1.934
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
1.793
Beelink GTR7 7840HS Ryzen 7 7840HS
1.774
Intel Core i5-13400
1.767
Apple Mac Studio (2023) M2 Ultra 24-core
1.750
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
1.730
Intel Core i3-13100
1.730
Apple Mac mini (2023) M2 8-core
1.649
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
1.612
Apple Mac Studio (2022) M1 Ultra 20-core
1.536
AMD Ryzen 5 5600X
1.531
Minisforum Mercury EM680 Ryzen 7 6800U
1.510
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
1.493
AMD Ryzen 5 5600G
1.430
Minisforum EliteMini TL50 Ci5-1135G7
1.376
Intel NUC 11 Pro Ci5-1135G7
1.277

Ook in Geekbench 5 - Multi meten we voor de Mercury EM680 rond de zestien procent lagere prestaties dan voor de Venus UM690 met Ryzen 9 6900HX-cpu. Singlethreaded is het verschil ook in Geekbench aanzienlijk kleiner.

  • Geekbench 5 - Multi
  • Geekbench 5 - Single
Geekbench 5 - Multi
Pc Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Apple Mac Studio (2023) M2 Ultra 24-core
28.673
Apple Mac Studio (2022) M1 Ultra 20-core
24.093
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
13.464
Beelink GTR7 7840HS Ryzen 7 7840HS
12.203
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
10.620
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
9.597
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
9.308
Apple Mac mini (2023) M2 8-core
9.068
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
8.630
Minisforum Mercury EM680 Ryzen 7 6800U
8.063
Minisforum EliteMini TL50 Ci5-1135G7
5.296
Geekbench 5 - Single
Pc Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Apple Mac Studio (2023) M2 Ultra 24-core
2.068
Beelink GTR7 7840HS Ryzen 7 7840HS
2.002
Apple Mac mini (2023) M2 8-core
1.968
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
1.863
Apple Mac Studio (2022) M1 Ultra 20-core
1.792
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
1.723
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
1.713
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
1.632
Minisforum Mercury EM680 Ryzen 7 6800U
1.528
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
1.479
Minisforum EliteMini TL50 Ci5-1135G7
1.404

Gpu-tests: 3DMark

De Ryzen 7 6800U en de Ryzen 9 6900HX delen dezelfde Radeon 680M-gpu, maar bij de 6800U is die lager geklokt. Vooral in de lichtste Night Raid-test leidt dat tot minder goede scores. In de zwaardere tests loopt het onderlinge verschil echter terug.

  • 3DMark Night Raid - Graphics
  • 3DMark Fire Strike - Graphics
  • 3DMark Time Spy - Graphics
3DMark Night Raid - Graphics
Pc Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
95.130
Beelink GTR7 7840HS Ryzen 7 7840HS
35.061
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
29.067
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
22.986
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
22.436
Minisforum Mercury EM680 Ryzen 7 6800U
18.979
Minisforum EliteMini TL50 Ci5-1135G7
18.814
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
18.443
AMD Ryzen 5 5600G
16.822
Intel Core i5-13600K
12.290
Intel NUC 11 Pro Ci5-1135G7
11.193
Intel Core i5-13400
10.364
Intel Core i3-13100
9.518
3DMark Fire Strike - Graphics
Pc Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
22.567
Beelink GTR7 7840HS Ryzen 7 7840HS
7.891
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
6.754
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
5.955
Minisforum Mercury EM680 Ryzen 7 6800U
5.886
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
5.619
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
4.953
Minisforum EliteMini TL50 Ci5-1135G7
4.537
Intel NUC 11 Pro Ci5-1135G7
2.946
3DMark Time Spy - Graphics
Pc Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
7.609
Beelink GTR7 7840HS Ryzen 7 7840HS
2.858
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
2.402
Minisforum Mercury EM680 Ryzen 7 6800U
1.905
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
1.833
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
1.746
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
1.530
Minisforum EliteMini TL50 Ci5-1135G7
1.351
Intel NUC 11 Pro Ci5-1135G7
978

Systeemtest: PCMark 10

In de meeste PCMark 10-tests vinden we de Mercury EM680 onder in de middenmoot terug. In de Productivity-test doen AMD-chips het over het algemeen erg goed, waar ook de EM680 van profiteert.

  • PCMark 10 Essentials
  • Extended
  • Productivity
  • Digital Content Creation
  • Gaming
PCMark 10 Essentials
Barebone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
12.086
Beelink GTR7 7840HS Ryzen 7 7840HS
11.430
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
11.234
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
10.907
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
10.617
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
10.204
Minisforum Mercury EM680 Ryzen 7 6800U
9.287
Minisforum EliteMini TL50 Ci5-1135G7
9.148
Intel NUC 11 Pro Ci5-1135G7
8.673
PCMark 10 Extended
Pc Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
9.102
Beelink GTR7 7840HS Ryzen 7 7840HS
7.113
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
6.619
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
5.814
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
5.707
Minisforum Mercury EM680 Ryzen 7 6800U
5.333
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
5.270
Minisforum EliteMini TL50 Ci5-1135G7
4.314
Intel NUC 11 Pro Ci5-1135G7
3.755
PCMark 10 Productivity
Pc Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Beelink GTR7 7840HS Ryzen 7 7840HS
10.632
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
10.114
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
9.176
Minisforum Mercury EM680 Ryzen 7 6800U
8.572
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
7.729
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
7.384
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
7.242
Intel NUC 11 Pro Ci5-1135G7
6.198
Minisforum EliteMini TL50 Ci5-1135G7
6.182
PCMark 10 Digital Content Creation
Pc Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
11.001
Beelink GTR7 7840HS Ryzen 7 7840HS
9.284
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
8.781
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
7.595
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
7.416
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
6.871
Minisforum Mercury EM680 Ryzen 7 6800U
6.402
Minisforum EliteMini TL50 Ci5-1135G7
4.619
Intel NUC 11 Pro Ci5-1135G7
4.445
PCMark 10 Gaming
Pc Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
17.307
Beelink GTR7 7840HS Ryzen 7 7840HS
6.132
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
5.199
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
5.009
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
4.461
Minisforum Mercury EM680 Ryzen 7 6800U
4.290
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
3.842
Minisforum EliteMini TL50 Ci5-1135G7
3.586
Intel NUC 11 Pro Ci5-1135G7
2.250

Ssd-tests: PCMark Storage

De ssd in de Minisforum Mercury EM680 haalt een PCMark 10 Storage-bandbreedte van 298MB/s. Daarmee blijft hij iets achter bij de ssd's in andere pas geteste mini-pc's, maar is hij wel een stuk vlotter dan de PCIe 3.0-ssd in de HX90G.

PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte
Barebone Cpu/soc Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
395
Beelink GTR7 7840HS Ryzen 7 7840HS
380
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
350
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
320
Minisforum Mercury EM680 Ryzen 7 6800U
298
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
224
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
160

Benchmarks: duurtest

De compacte behuizing van de Mercury EM680 brengt met zich mee dat de ruimte voor koeling beperkt is. Toch laat Minisforum de Ryzen 7 6800U-processor continu 30W verbruiken, met in de eerste paar seconden zelfs een boost naar 35W. Officieel heeft de 6800U een configureerbare tdp tussen de 15 en 28W, dus daarmee zal de cpu in deze mini-pc rapper zijn dan die in veel laptops met deze processor.

Aan de andere kant is deze 30W nog altijd veel lager dan de 40 tot 65W die cpu's in grotere mini-pc's mogen verbruiken, waardoor de acht cores vanzelfsprekend lager klokken. Tijdens de allcorebelasting meten we rond de 3,3GHz, terwijl de grotere Venus UM690 met 6900HX-cpu stabiel blijft tussen de 3,7 en 3,8GHz.

  • Kloksnelheid
  • Temperatuur
  • Packagepower (verbruik)

Duurtest versus andere mini-pc's

Om de mini-pc's op dit punt te vergelijken, is onze Blender-duurtest ideaal, want die maakt de werkelijke impact op de prestaties duidelijk én werkt op Windows en macOS.

Door de relatief lage kloksnelheid is de Minisforum Mercury EM680 niet de snelste; hij haalt vrijwel exact hetzelfde prestatieniveau als de Intel NUC 12 Pro. De prestaties blijven echter wel keurig stabiel.

Energiegebruik, temperaturen en geluidsproductie

Naast de prestaties is natuurlijk ook van belang hoeveel stroom de Minisforum Mercury EM680 verbruikt, hoe warm de onderdelen worden en hoeveel geluid de ventilators produceren.

  • Opgenomen vermogen - uit
  • Opgenomen vermogen - idle
  • Opgenomen vermogen - load
Opgenomen vermogen - uit
Pc Cpu/soc Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Apple Mac Studio (2023) M2 Ultra 24-core
0,1
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
0,1
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
0,1
Apple Mac mini (2023) M2 8-core
0,2
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
0,7
Minisforum EliteMini TL50 Ci5-1135G7
0,8
Intel NUC 11 Pro Ci5-1135G7
1,2
Apple Mac Studio (2022) M1 Ultra 20-core
1,2
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
1,4
Beelink GTR7 7840HS Ryzen 7 7840HS
1,5
Minisforum Mercury EM680 Ryzen 7 6800U
1,8
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
2,7
Opgenomen vermogen - idle
Pc Cpu/soc Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Apple Mac mini (2023) M2 8-core
4,2
Minisforum EliteMini TL50 Ci5-1135G7
6,8
Minisforum Mercury EM680 Ryzen 7 6800U
7,5
Beelink GTR7 7840HS Ryzen 7 7840HS
7,5
Intel NUC 11 Pro Ci5-1135G7
7,6
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
8,7
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
8,9
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
14,8
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
15,9
Apple Mac Studio (2022) M1 Ultra 20-core
18,6
Apple Mac Studio (2023) M2 Ultra 24-core
20,0
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
34,5
Opgenomen vermogen - Load - Cinebench 2024 Multi
Pc Cpu/soc Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Apple Mac mini (2023) M2 8-core
44
Minisforum Mercury EM680 Ryzen 7 6800U
57
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
86
Beelink GTR7 7840HS Ryzen 7 7840HS
100
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
101
Apple Mac Studio (2022) M1 Ultra 20-core
109
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
115
Apple Mac Studio (2023) M2 Ultra 24-core
118
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
125
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
144

Als de Mercury EM680 is uitgeschakeld, meten we een stroomverbruik van 1,8W, wat naar onze mening wat te hoog is. Dat zien we echter vaker terug bij de mini-pc's van deze fabrikant. Idle behoort het energiegebruik met 7,5W juist tot de laagste in de grafiek en ook onder belasting is de piek van 57W relatief zuinig. Alleen de Mac mini verbruikt onder load nog minder stroom.

Met 86 graden wordt de cpu in de Minisforum Mercury EM680 iets warmer dan in de meeste andere mini-pc's. Intel laat zijn eigen processors echter nog veel warmer worden.

Idle meten we een geluidsproductie van bijna 23dB, meer dan bij veel andere mini-pc's. Zelfs bij lage belasting is er voor de kritische luisteraar dus al wat ventilatorgeruis hoorbaar. Tijdens de PCMark 10-test loopt dat iets op naar 24dB en onder volle belasting naar 31,4dB. Onder load is de EM680 daarmee niet meer bovengemiddeld luid, hoewel ik daar door het kleine fannetje wel een beetje bang voor was. Minisforum heeft duidelijk niet de maximale prestaties opgezocht ten koste van alles.

Conclusie

Als je de Mercury EM680 voor het eerst vastpakt, bekruipt je een wat onwerkelijk gevoel. Een complete pc in zo'n kleine formfactor? Minisforum laat zien dat dat tegenwoordig prima kan, zelfs met krachtige hardware en de nodige aansluitingen aan boord.

Minisforum EM680

Een van de belangrijkste verschillen met reguliere mini-pc's is dat de processor in de EM680 uit een lagere tdp-klasse komt. In de praktijk mag hij rond de 30W verbruiken, wat bij grotere concurrenten vaak minstens 15W meer is. Daarom ligt het prestatieniveau iets lager, maar dankzij de acht cores blijft dat in absolute zin nog altijd oké, zeker voor deze formfactor. Door het lagere verbruik blijft bovendien de geluidsproductie binnen de perken.

Naast de koeling komt ook het aantal aansluitingen gauw in het gedrang als je een pc probeert te miniaturiseren. Bij de EM680 valt dat reuze mee. Je beschikt nog altijd over in totaal vijf USB-poorten, een losse HDMI-uitgang en zelfs een kaartlezer. Het is jammer dat je een van de snelle USB4-poorten kwijtraakt aan de stroomadapter, maar het alternatief, een dedicated stroomconnector ten koste van een van de twee USB4-poorten, was waarschijnlijk nog slechter geweest.

Op het vlak van upgradebaarheid doe je ook een stap terug, want het Lpddr5-geheugen is op de printplaat gesoldeerd. Gelukkig past Minisforum wel gewoon een vervangbare ssd toe, zij het in het wat exotische M.2 2230-formaat, en zijn de meerprijzen die het rekent voor 32GB ram behapbaar.

De prijs valt toch al reuze mee. Menige fabrikant zou een flinke uniciteitstax toepassen voor zo'n compact systeem, maar op het moment van schrijven betaal je maar 469 euro voor de geteste versie. De Venus UM690, in een regulierder formaat, eveneens met acht Zen 3+-cores en dezelfde hoeveelheid geheugen en opslag, kost nu 659 euro. Zelfs voor de koper die niet per se op zoek is naar een zo klein mogelijke pc, zou de Mercury EM680 daarmee best een zinnige koop kunnen zijn. Met de unieke prestatie om zoveel hardware in zo'n klein doosje te proppen, verdient Minisforum een Innovation-award.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Innovation

Getest

Minisforum EM680, 16GB ram, 512GB ssd

Prijs bij publicatie: € 469,-

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Minisforum EM680, 16GB ram

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tweakuwe 24 juli 2023 06:17
Prachtig apparaatje! Ik zie zelf trouwens helemaal geen minount in dat de voeding via usb-c gaat. Op dit formaat wordt het een use case dat je dit apparaat met je meeneemt ( kleine pc's zijn lichter dan een laptop door gebrek aan batterij, keyboard en scherm), bijv. Naar je werkplek. Dan is het een groot pluspunt dat je met één usb-c kabel er in prikken klaar bent.

Meer usb-c is altijd een pluspunt. Maar in deze form factor moet je dan weer andere zaken gaan opgeven. Veel laptops doen het met minder poorten allemaal :)
mvh @tweakuwe24 juli 2023 10:09
Het minpunt is niet dat de voeding via USB-C gaat, maar dat de losse voedingsadapter over USB-4 gaat. Bij gebruik van een USB-C monitor met (voldoende) power delivery heb je dus geen 'verlies' van een poort; als je HDMI of USB-C zonder power delivery gebruikt, offer je dus een USB-poort op.

Edit: uit het artikel:
Daar kun je de meegeleverde 65W-GaN-lader voor gebruiken, die geheel in thema lekker compact is, maar dan offer je dus ook alle overige functionaliteit van die poort op. Als je dockingstation of monitor minstens 65W via USB-PD kan leveren, kun je de mini-pc met één kabel aansluiten, terwijl je ook de rest van de bandbreedte van die USB4-poort kunt benutten.
daaruit volgt toch dat, als je voldoende USB-C PD capaciteit hebt, je geen poort kwijtraakt?

[Reactie gewijzigd door mvh op 22 juli 2024 17:56]

tweakuwe @mvh24 juli 2023 10:39
Maar als de usb-c poort met power delivery wordt opgegeven voor een dedicated stroom aansluiting, dan schiet je er toch niets mee op? Je kan het apparaat wel groter maken om zo meer aansluitingen mogelijk te maken, maar die grotere apparaten zijn er al. Het hele selling point is het kleine formaat. Dat is bij andere kleine apparaten zoals een raspberry pi niet anders. Dit apparaat heeft juist veel aansluitingen voor zijn formaat!

De klacht is hier niet dat de stroom over usb-c gaat, maar dat er niet genoeg usb-c aansluitingen zijn (met usb 4). Als je een extra dedicated stroom aansluiting er op zet kan je er net zo goed een derde usb-c poort op zetten natuurlijk, de interne hardware kan dat wel aan.

Het zou een minpunt moeten zijn juist als de standaard oplader niet via usb-c werkt bij zulke apparaten die niet al te veel stroom gebruiken! USB-PD gaat tegenwoordig tot 240 watt. Binnenkort moet een heel scala aan devices via usb-c kunnen laden in de EU. Over enkele jaren (voorjaar 2026) vallen laptops daar ook onder. Het hele idee daar achter is dat je een grote compatabiliteit tussen opladers krijgt.

Bijkomend voordeel van usb-c als verplichte standaard is dat je er dus vanuit mag gaan dat zo'n beetje elke nieuwe werkplek vanaf nu, onder capabel management, de mogelijkheid bied om alles via één usb-c kabel aan te sluiten (usb-pd, video, ethernet en randapparatuur). Er is best wel een use case om zo'n ini-mini pc mee te nemen in plaats van een logge laptop als je werkplek verder toch alle apparatuur heeft. Dit apparaat weegt 238 gram. Dat is lichter (2 gram) dan een Apple iPhone 14 Pro Max, de aller lichtste laptops in de pricewatch beginnen pas bij 800 gram.

Met een dedicated stroom aansluiting met zijn eigen stroomaansluiting ga je juist tegen de hele use-case van zo'n kleine lichte pc in. Dat is voor heel veel mensen misschien prima, maar daar zijn al prima apparaten voor beschikbaar (inclusief van Minisforum zelf). Ik blijf erbij dat het minpunt niet is dat voeding over usb-c gaat, maar dat er te weinig usb-c/4 poorten zijn voor sommige mensen (een prima minpunt verder, dit zal voor genoeg mensen een probleem zijn en dient een afweging bij de koop te zijn).
uiltje @tweakuwe24 juli 2023 16:32
Zo makkelijk is het niet om USB-4 te ondersteunen. Deze CPU heeft 2 x Native USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Ports. Dus hoewel tot 4 monitoren wordt gesupport ben je al op een extra I/O chip aangewezen om meer aan te bieden lijkt me zo.

Maar goed, een monitor met Power Delivery zal dit beestje makkelijk kunnen voeden. Hopelijk hebben nieuwe monitoren dual USB-4 support met KVM mogelijkheden, want mensen zullen al snel een NUC + laptop met USB-C PD hebben.
Jan VP @uiltje24 juli 2023 16:55
Deze hebben wij (uitvoering: HP E27m G4 Zwart); USB-3.2 en 65W. Wat mis je zonder USB-4?
uiltje @Jan VP24 juli 2023 17:01
Het ging hier om het aantal USB-4 poorten op de mini-PC. Op zich kan je ook prima 5Gbit gebruiken, maar die komen dan niet native uit op de APU; die ondersteund maar 2 x 10 Gbit/s, geen 5 Gbit/s. Dus dan moet je alweer een USB-3.2 chip in de I/O regelen, en dan het DisplayPort signaal alsmede de voeding nog naar die poort zien te sturen. Allemaal niet onmogelijk, maar dat kost wel wat en zal ongetwijfeld voor extra chips op het moederbordje zorgen.

Wat betreft je monitor: allemaal prima natuurlijk, zolang je er geen 10 Gbit op wilt aansluiten (en er is nog een USB-4 aansluiting over).
uiltje @Jan VP24 juli 2023 17:14
Interessante monitor trouwens. Bevalt hij een beetje? Hoe werkt de webcam? Ik zie zelfs een DP-uitgang; dat kan prima werken met Alt-DP. Heeft het ding ook een USB-ingang voor de PC die via HDMI wordt aangesloten? Ben wel benieuwd. Misschien leuk om er een review over te schrijven?

Ik heb hier al 3 QHD schermen staan met een dock, maar bij het werk moeten ze snel ook eens wat van dit spul aanschaffen. Alles oude 1080p meuk. Wat ik altijd mis bij dit soort schermen is een bijpassend tweede scherm (zelfde beeldscherm, maar met alleen power & displayport of een doorlus met USB-C).
Jan VP @uiltje25 juli 2023 14:49
- webcam geeft stukken scherper beeld dan de laptop-webcam
- het andere scherm (idd via de DP-out) is product: HP E27q G4
- soms valt dat gewone scherm terug naar een lagere resolutie; USB-C kabel loskoppelen en/of scherm zonder stroom zetten helpt
- ik kan de schermen niet wekken met randapparatuur, enkel met intern toetsenbord laptop; maar vanaf dan werken los toetsenbord en muis (in de poorten achterop het media-scherm) opnieuw. Best lastig, want laptop zou ik liefst dichtgeklapt laten
- media-scherm heeft twee USB-A-poorten aan de linkerhoek (en twee USB-A tussen alle andere aansluitingen); verbinding met pc moet over de ene USB-C (desnoods met een USB-A aan de andere kant)
uiltje @Jan VP25 juli 2023 15:58
Super, dank je wel. Als je tijd hebt: Heeft dat andere scherm hetzelfde paneel? Of zijn er kleurafwijkingen?
Jan VP @uiltje25 juli 2023 18:48
We hebben het media-scherm gekozen om die reden en ik zie geen verschil. Eenzelfde combinatie hebben we in 24 inch.
Darkstriker @Jan VP24 juli 2023 22:25
Op zich zijn die USB4 poorten toch een stuk potenter. Niet allen kwa bandbreedte, maar in mijn ervaring is de combinatie PD + DP alt mode tegelijkertijd op een poort gebruiken verre van stabiel (je moet net mazzel hebben) en begin er niet eens aan nog andere randapparatuur mee aan te sluiten. Met USB4 (ie Thunderbolt) wordt dat vele malen betrouwbaarder.

Dat wil niet zeggen dat je geen combinatie kan hebben die wel werkt. Op kantoor gebruik ik (vooralsnog) een laptop met 5800H en die heeft wederom een USB PD + DP-alt mode plug. Op sommige van onze Monitoren (allemaal hetzelfde LG model met 65W PD) werkt het, op andere niet. Maar de USB-hub die je via USB in die monitoren ook kunt gebruiken werkt helemaal niet. Met de 11th Gen Intel gebaseerde modellen werkt het doorgaans vlekkeloos omdat die allemaal Thunderbolt ondersteunen. En hetzelfde probleem heb ik thuis. Daar heb ik een Dell docking station. PD+Display werkt net. Maar die USB-Hub moet je niet willen. Aan de Thunderbolt dock die ernaast staat werkt helemaal niks behalve PD. Met een enkele USB4 poort zou dat allemaal nul problemen opleveren.

[Reactie gewijzigd door Darkstriker op 22 juli 2024 17:56]

uiltje @Darkstriker25 juli 2023 15:56
Ah, vreemd. Ik heb een Lenovo laptop met dezelfde chip. Helaas wil mijn oudere Intel laptop niet werken met de Thunderbolt dock + 2 x QHD scherm op 60 Hz (daar had ik wel op gehoopt). Als ik echter mijn Yoga erop aansluit dan werkt alles, inclusief 2 x DP / QHD op 60Hz en power delivery.

Nou moet ik zeggen dat die Lenovo docks beter werken dan de Dell counterparts. Lenovo is zeker niet overal beter in dan Dell, maar dit is iets waar ik Lenovo het voordeel moet toekennen. Maar goed, het feit dat er verschil te merken is geeft ook wel weer aan dat het allemaal veel betrouwbaarder moet.

Een gemiddelde consument wordt natuurlijk helemaal gek van de combinatie van docks, kabels, poorten en wat een machine aankan. Zo denk ik dat de integrated graphics van de oude Intel laptop de beperkende factor is wat betreft het aansturen van de schermen.
Loft @mvh24 juli 2023 11:24
Nee, je redenatie klopt niet.
Zie uitleg van @tweakuwe
Theo @tweakuwe24 juli 2023 12:31
Voeding via usb-C is enkel maar een pluspunt. Dit kastje is qua formaat te vergelijken met een appel of een paar pakjes Post-it's . Op de thuiswerkplek en op kantoor een dock met daaraan een toetsenbord, twee monitoren en een headset, en je hoeft enkel dit dingetje mee te nemen van huis naar kantoor en vice versa. Een laptop is dan niet eens meer nodig om op te werken. Letterlijk je werkpc gewoon in een broekzak, ipv een tas mee moeten nemen.

Ik sleep dagelijks twee kilo aan laptop van kantoor naar huis, ondanks dat ik de accu, het toetsenbord en het scherm van dat ding nooit gebruik. Als ik mijn 25x35 cm grote laptop kan vervangen voor zo'n 8x8 cm blokje dan hoor je mij nergens meer over :)

Meer usb-c is ideaal, maar dat kan dan ook op een dock :) Liefst wil je zo'n pc'tje echt met maar één kabel aan de werkplek verbonden hebben.

[Reactie gewijzigd door Theo op 22 juli 2024 17:56]

uiltje @Theo24 juli 2023 16:35
Veel monitoren hebben ook een dock, en er zijn er al veel met luidsprekers & webcam. Let er ook op dat ze wel bedraad netwerk hebben anders moet je alweer met een USB-adapter gaan werken. Met een beetje mazzel zit er ook nog een KVM op, en kan je met een monitor alles aansturen. Dit laatste heb ik overigens alleen nog op duurdere modellen gezien.
Jan VP @Theo24 juli 2023 16:57
Bij verhuis best afsluiten/opstarten of kan sleep/hibernate?
tweakuwe @Jan VP24 juli 2023 20:12
Afsluiten/opstarten normaliter. Huidige sleep/hibernate implementaties hebben over het algemeen stroom nodig, hoe weinig het ook is.

Het zou in theorie wel mogelijk moeten zijn een hibernate implementatie te maken die ook zonder stroom werkt, als je het ram naar je ssd kan schrijven en weer terug. Misschien bestaat dit al wel voor linux.

Met een usb powerbank zou het ook mogelijk zijn om zulke mini pc's in slaap/hybernate stand te vervoeren. Mits de hardware goed kan schakelen tussen van welke usb-c poort de stroom komt (als daar even tussen zit, wat bij veel laptops zo is, verlies je zo je data op een pc als dit.

Een kleine interne batterij voor vervoer in slaapstand is zeker geen gekke feature voor dit formaat PC's! Ik vond je vraag erg interessant omdat ik er zelf totaal niet op was gekomen.
vrilly @tweakuwe24 juli 2023 21:19
Het zou in theorie wel mogelijk moeten zijn een hibernate implementatie te maken die ook zonder stroom werkt, als je het ram naar je ssd kan schrijven en weer terug. Misschien bestaat dit al wel voor linux.
Dat is hoe hibernate precies werkt sinds Windows XP, alleen sinds super efficiënte Laptops die weken in standby kunnen blijven op een acculading is het in de vergetelheid geraakt
Chris_147 @tweakuwe25 juli 2023 09:58
Dat is toch net het verschil tussen sleep en hibernate? Dat alles uit is.
Sleep: RAM krijgt nog stroom, CPU is in diepe slaap stand, maar krijgt ook nog stroom.
Hibernate: RAM is weg geschreven naar SSD, voor de rest hetzelfde alsof je pc uit staat.
Ik gebruik altijd hibernate, duurt iets langer om af te sluiten en op te starten, en er is een hibernate bestand op je SSD ter grootte van je RAM geheugen, maar alles staat ook echt uit.
Heb laptops zo al maanden uit gehad zonder problemen.
Whiskey48 @tweakuwe24 juli 2023 15:46
Ik vind het juist ideaal, die Power Over Usb.
Ik sluit hem met 1 kabel aan op m'n monitor. In m'n monitor heb ik weer een batterij USB poorten die ik weer kan gebruiken. In het scherm zitten m'n USB dongles weer zeg maar.
AtariXLfanboy 24 juli 2023 12:46
Waarom zouden miniPC's niet gewoon goedkoper kunnen zijn dan 'normale PC's'? Het materiaal gebruik is minder en ook de mogelijkheden zijn minder uitgebreid. Trappen er niet teveel mensen in de marketing? Er zijn nou tig van die dingen en ook deze is als prijs vergelijkbaar met een PS5. Wat zit er dan zo specifiek in dit soort overgepromote 'laptops zonder scherm' dat het zo duur maakt?

Edit : Ik zie in tweede instantie dat laptops met deze cpu al gauw 1500 euro zijn. Dus ok deze valt mee

[Reactie gewijzigd door AtariXLfanboy op 22 juli 2024 17:56]

RCFProd @AtariXLfanboy25 juli 2023 10:17
Ze gebruiken geen gestandaardiseerde onderdelen zoals een PC doet. In ieder geval niet gestandaardiseerd op dat schaal. Dit is veel minder populair (en dus lastiger om te maken omdat niemand anders dat al precies zo doet) en het is een redelijke niche markt. Het zou dus met extra lage prijzen bijna onmogelijk zijn om nog waardige winst te maken.

Daarnaast is het zoals je zelf al zegt helemaal niet slecht geprijsd als je het vergelijkt met concurrende laptop specificaties.
AtariXLfanboy @RCFProd25 juli 2023 12:34
Maar laptops verschillen ook behoorlijk van elkaar. Zeker de wat duurdere modellen. Deze niche market van miniPC's en SBC's lijkt (behalve dan de Raspberry Pi en tot voor kort Intel) vooral te bestaan uit vrij amateuristische producenten met weinig kunde in kostoptimalisatie die vooral overdreven aandacht weten te genereren met gratis reviewsamples en wat financiële prikkels voor click farmers.
Zo blijft het denk ik inderdaad weinig populair bij consumenten terwijl er een grotere markt voor lijkt te kunnen zijn. De prijs van deze is ook nog maar afwachten. Een andere langzaam vervelende truuk is zo langzamerhand standaard een beginprijs met nauwelijks beschikbaarheid wanneer de reviewers het uit mogen proberen en daarna dus zeker in de normale markt een aanzienlijk hogere prijs. Aliexpress is wat dat betreft nog steeds niet aan te raden iig!
RCFProd @AtariXLfanboy25 juli 2023 21:51
Ik denk dat het heel tof zal zijn als we veel meer mini PCs en PC Handhelds zien in de Westerse markt, wat het voor even lage prijzen erg aantrekkelijk en meer betrouwbaar zou maken.

Ondanks dat ik dat in ieder geval een heel tof idee zou hebben gevonden (En ik bedoel ik gebruik zelf de MinisForum HX90G, heel tof apparaat) denk ik dat het een te kleine markt is om ooit succes te hebben. Ik denk dat de meeste mensen kijken naar een Mini PC en denken waarom gewoon niet zelf een kleine PC bouwen of gewoon een laptop kopen, ondanks dat ik juist wel voordelen zie in een kleine PC die laptoponderdelen gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan meer ports dan een laptop, neemt minder ruimte dan een laptop of PC, betere koeling dan een laptop en stiller ook, je hoeft het verder niet zelf inelkaar te zetten. Sommige laptoponderdelen geven ook meer prestaties voor de hoeveel energie dat er gebruikt wordt ook, dus het kan ook out of the box energie efficiënter zijn dan een PC.

[Reactie gewijzigd door RCFProd op 22 juli 2024 17:56]

AtariXLfanboy @RCFProd25 juli 2023 21:58
En toch was bv de Raspberry Pi serie een succes. Als het dus maar goedkoop genoeg is om als extra apparaat in huis te hebben. Vrijwel gehele mini PC markt lijkt zich nu op het duurdere segment te richten terwijl juist daar de markt erg klein is en men moet concurreren met grotere PC's die meer mogelijkheden hebben.
RCFProd @AtariXLfanboy25 juli 2023 22:01
Klopt, het lijkt altijd een beetje zo te zijn de laatste tijd met ''mini'' producten. Misschien is dat dan ook de reden. De iPhone Mini was heel tof, maar heeft de prijs van een grotere iPhone. Dus niet succesvol en inmiddels maken ze hem niet meer. Maar misschien was dat voor 399-449 ipv 599-699 een heel ander verhaal geweest.

Als mensen de optie krijgen om even veel voor ''groter'' te betalen, dan gaat de optie meestal toch daarheen.
AtariXLfanboy @RCFProd25 juli 2023 22:50
Ik zat voor een 'succesvol product' meer te denken aan de 100-250 euro prijs range eerlijk gezegd en dan zal 250 euro al een stuk grafisch krachtiger moeten zijn dan bv een ShieldTV. . 399-449 dan heb je het al over game console prijzen. Veel te duur.
Jets 24 juli 2023 10:26
Jammer dat dat nooit aan de kaak wordt gesteld, daar moeten klanten maar zelf achter komen

Allemaal leuk en aardig, maar hoe zit het met de garantie. Ik ken iemand die problemen had en het bedrijf wou hem niet helpen, later las ik dat er veel meer ontevreden klanten zijn.
sfranken @Jets24 juli 2023 16:59
Ik heb zelf een Minisforum HX90, die na ongeveer 3 maanden erg veel fan lawaai begon te maken. Contact opgenomen met support, en 2 dagen later had ik een vervangende unit thuis. SSD overprikken, oude teruggestuurd voor support. Kreeg een week later dat het model wat ik had een defecte fan header had waardoor de fan bijna continue op 100% stond te blazen, met de excuses vanuit Minisforum erbij. Ik mocht de vervangende unit (die duurder was dan degene die ik gekocht had) houden.

Goed, is wel N=1, maar dat is jouw situatie ook
RCFProd @sfranken25 juli 2023 23:07
Contact opgenomen via Amazon of Minisforum zelf?
NLxAROSA @Jets24 juli 2023 11:11
Geen probleem als je van reseller in EU koopt. Maar dan gelden ook andere prijzen tov rechtstreeks uit China kopen.
Microkid Frontpage Admin 24 juli 2023 06:52
Hmm, geen ethernet poort, je verliest een USB4 poort aan de voeding, geen keuze voor een 80mm NVMe en je kan niet zelf je geheugen kiezen? Alles bij elkaar een no-go voor mij. Denk dat een Intel Nuc dan toch de betere keuze is.

[Reactie gewijzigd door Microkid op 22 juli 2024 17:56]

Djurres @Microkid24 juli 2023 07:14
Zijn genoeg minisforums die iets duurder zijn waarbij je die USB4 poort niet verlies, je NVMe kan vervangen + bij kan prikken, én los RAM.

Tussen deze en Intel NUC snap ik dat je voor NUC gaat, maar er zijn meer apparaten dan deze en een NUC.
sapphire @Djurres24 juli 2023 08:58
Als je één mini PC'tje zoekt voor privé gebruik of zakelijk voor jezelf zou ik ook zodner twijfel voor de Minisforum gaan.

Wil je kleine PC'tjes die zakelijk goed leverbaar zijn, goede ondersteuning hebben en langer leverbaar zijn dan zou ik zonder twijfel voor de NUC kiezen ipv. een Minisforum.
Djurres @sapphire24 juli 2023 09:00
Correct, zakelijk + support zeker NUC, maar we zijn Tweakers right, dan moet zo'n Minisforum prima kunnen.
meathome @Djurres24 juli 2023 13:27
juist als je jezelf als tweaker ziet, lijkt mij het een totaal ongeschikt product, want wat kun je hieraan tweaken? niet de processor of het geheugen en met een 2230 ssd zijn ook hier de mogelijkheden vreselijk beperkt. zowel in capaciteit als doorlopende snelheid

zie jij het aansluiten van een usb-c dock met lan als tweaken?.

wat mij betreft is dit voor niet-tweakers met beperkte technische kennis die graag iets onopvallends ergens achter de tv willen zetten. met hooguit een usb-dongle voor een draadloos toetsenbord ingeplugd.

[Reactie gewijzigd door meathome op 22 juli 2024 17:56]

Djurres @meathome24 juli 2023 14:59
Als je iets verder terug gelezen had zag je dat ik aangaf dat er méér minisforums beschikbaar zijn welke wel tweakable zijn.

Ik benoem Minisforum vrij algemeen, en icm de vorige reactie bedoelde ik niet dit specifieke model. Excuses als dat niet duidelijk was.
meathome @Djurres24 juli 2023 15:19
dat had ik gelezen, maar met 'zo'n Minisforum' lijk je te refereren naar het model in dit artikel en niet naar 1 van de andere modellen die wellicht meer mogelijkheden bieden, maar in dit artikel niet besproken worden.

[Reactie gewijzigd door meathome op 22 juli 2024 17:56]

uiltje @sapphire24 juli 2023 16:40
Uh, er is net gerapporteerd dat Intel stopt met de NUC. Asus gaat ermee verder. Dus wat "goed leverbaar" betreft zou ik een beetje oppassen.
The Zep Man @Microkid24 juli 2023 07:43
Hmm, geen ethernet poort, je verliest een USB4 poort aan de voeding, geen keuze voor een 80mm NVMe en je kan niet zelf je geheugen kiezen? Alles bij elkaar een no-go voor mij. Denk dat een Intel Nuc dan toch de betere keuze is.
Verlies van een USB4-aansluiting is niet echt interessant. Als je iets wilt aansluiten wat echt gebruik maakt van USB4, dan heb je daarvoor een andere aansluiting. Hoe vaak sluit je daarvoor twee dingen tegelijk aan? Als je daaraan begint, wil je het toch waarschijnlijk combineren met iets van een dock (ook om een extra videouitgang te krijgen). Een alternatief is een scherm met een USB-C aansluiting die ook de PC voedt.

De SSD is ook niet echt een probleem. Een betaalbaar 2 TB 2230-model van WD is al beschikbaar en andere bekende merken zullen wel volgen (of hebben zoiets al in het assortiment).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 17:56]

turbojet80s @The Zep Man24 juli 2023 08:24
En het geheugen kun je prima op anticiperen. Voor mij persoonlijk is het eigenlijk altijd zo geweest dat zodra het geheugen te klein werd eigenlijk alles wel een upgrade kon gebruiken. Je moet alleen dus initieel wel goed kunnen inschatten hoeveel geheugen je nodig hebt.
uiltje @turbojet80s24 juli 2023 16:42
Of anders gewoon die 40 euro neerdunken. Ik bedoel, da's geen bedrag om al te moeilijk over te doen. Moet ie wel te verkrijgen zijn natuurlijk, dit dingetje kan best populair worden.
rjmno1 @The Zep Man24 juli 2023 13:36
dat pctje ziet er goed uit alleen jammer dat hij idd geen ethernet heeft maar voor de rest prima ding.
Je zou hem zomaar kunnen gebruiken om hem met een lanparty mee te nemen.Jammer zo een intel nuk heeft meerdere mogelijkheden.maarja je hebt ook nog internet via de usb kabel dat zou wel nog kunnen.

[Reactie gewijzigd door rjmno1 op 22 juli 2024 17:56]

eitjeappeltje @Microkid24 juli 2023 08:43
Nee je krijgt er een USB4-poort bij ipv slechts een reguliere poort voor voeding via een pinstekker. Oftewel ze hebben de poort voor de voeding multifunctioneel gemaakt dus ik zie niet waarom dat een nadeel is.
Superstoned @Microkid24 juli 2023 08:49
Als je de standaard usb c hub gebruikt met een hdmi poort, usb en netwerk heb je voor heel weinig extra ruimte alle poorten die je nodig zou hebben. Heb je het niet nodig dan ben je al klaar natuurlijk…
kiang @Microkid24 juli 2023 09:27
Dat kan je extreem makkelijk oplossen: gebruik een goedkope USB-C dongle waarop je de stroombron aansluit, en dan kan je nog kiezen welke extra IO je wilt.
Denk dat een Intel Nuc dan toch de betere keuze is.
Alleen maakt Intel die dus niet meer ;)

Daarnaast is een NUC aanzienlijk groter dan dit toestel, niet echt een eerlijke vergelijking vind ik daarom. Kijk maar naar deze PC: er is amper plek voor nog extra poorten.
uiltje @kiang24 juli 2023 17:24
Je hebt gelijk hoor, maar dat ding noem je een USB dock, niet een dongle.
kiang @uiltje24 juli 2023 18:46
Die grens is een beetje vaag met usb c:
  • Je hebt er die duidelijk een single zijn: usb c naar 3x usb en 1x ethernet bvb, dat is imo echt een dongle. Het is ook vooral compact.
  • Je hebt ook iets dat duidelijk een dock is: een uitgebreider apparaat dat ook een ingebouwde voeding heeft. Omdat die vast zit aan de stroom is het duidelijk een dock.
  • Maar je hebt er ook die wel dongle achtig zijn: compact en geen ingebouwde voeding, maar wel voorzien van passthrough USB PD. Die kunnen je laptop opladen indien je ook nog een USB C lader hebt met het juiste vermogen voor je laptop. Zonder stroom werken ze echter ook, gewoon als dongle. Maar functioneel zijn ze identiek aan een dock, wanneer je er een lader aanhangt.
Ikzelf heb zon laatste altijd in mn tas zitten. Omdat ik hem overal meeneem (hij is compact, al heeft hij ethernet, hdmi, audio, en 3xusb A) noem ik dat toch een dongle.

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 17:56]

uiltje @kiang25 juli 2023 02:03
Hmm, gaat mij wat ver. Maar als ik de definitie opzoek dan is die ook nogal vaag. Ik ken dongles als geheugen of authenticatie-sleutels die je aan je computer hangt en dat lijkt ook de originele definitie. Maar goed, taalgebruik is niet zo strak gedefinieerd.
i-chat @Microkid24 juli 2023 11:49
je hebt zojuist de oplossing gegegeven,

koop een usb4-dock, daar zitten vaak wel 1 of 2 extra usb type a poorten, een lan poort, misschien extra hdmi - en een usb-c PD poort, met dus zo'n blokje tussen je bestaande voeding raak je de poort niet kwijt maar krijg je er extra bij. dit als alternatief op een monitor met PD.
r0y89 @Microkid24 juli 2023 09:37
NUC's zijn hele fijne units. Alleen jammer dat Intel er mee stop..
Timoo.vanEsch @Microkid24 juli 2023 10:40
:+
In een kastje van 8x8cm wordt het erg lastig een 80mm SSD te plaatsen, niet?
UTMachine @Microkid24 juli 2023 12:02
Klopt, de ethernet poort en 80mm NVMe zijn voor mij ook de reden om er zelf geen aan te schaffen ...Maar, deze is wel 2cm kleiner dan een Intel NUC, dus er zal wel een doelgroep zijn :+
PjotterP 24 juli 2023 06:35
Waar ik op zit te wachten is een variant van zo’n mini PC met full size ram dimms (ipv SODIMMS) met sideband ECC support
21jaaj @PjotterP24 juli 2023 06:56
Een DIMM is al zo'n 13,5 cm lang. Om dat in een kleine vormfactor te verwerken wordt dus al erg lastig, en ik vermoed dat de markt daarvoor nog aanzienlijk kleiner is dan de niche die 'gewone' Nuc-type pc's al zijn.

Vrees dus dat je lang kunt wachten, tenzij je het zelf bouwt :P
NLxAROSA @PjotterP24 juli 2023 11:11
Ik denk niet dat dat komt, de trend is eerder richting gesoldeerd LPDDR5X op het moment. Met de Ryzen7 7840U/780m APU is dat prima om alle games (ja, ook AAA) op 1080p medium/high te draaien bijvoorbeeld. Nog hoger/beter/sneller als je een 7840HS o.i.d. gebruikt. Shared memory architecture gaat ook in PC land een ding worden. De norm is nu al minimaal 32GB LPDDR5X en een optie naar 64GB en ik gok dat dit voor 99% van de mensen genoeg is.

V.w.b. GPUs: voor deze architectuur ga je vooral egpu oplossingen zien vermoed ik. De nieuwe APU lijn van AMD is al snel genoeg voor 1080p en wil je meer dan is een externe GPU prima te doen.
PjotterP @NLxAROSA24 juli 2023 12:13
Het gaat me meer om het soort geheugen (unregistered sideband ECC) dan de omvang. 32gb en eigenlijk 16gb is inderdaad voor veel usecases zat.
Jerie @PjotterP24 juli 2023 13:25
Het is een NUC; doel is een low-end desktop machine. Dan ligt ECC niet voor de hand. Intel heeft dit jarenlang tegengewerkt op x86-32 en x86-64. Op AMD kan het wel, maar dat ze er bij deze machine niet voor hebben gekozen om de kosten te drukken is meer omdat deze machine low-budget is waarbij de features vooral kijken naar de vraag en gangbaarheid op de low-end desktop machine. En ECC is op low-end desktop machines niet gangbaar. Het is met name gangbaar op servers en eventueel workstations. Als jij het als low-end server in zou willen zetten, dan zit je inderdaad met gebakken peren. Maar eigenlijk zouden we overal en altijd ECC moeten gebruiken.
PjotterP @Jerie24 juli 2023 13:40
Precies. Sideband ECC heeft overigens weinig met lowend of high end te maken en het is meer intel marketing dat we sideband ECC als workstation en server feature zijn gaan zien. Voor AMD ryzen desktops is het redelijk breed ondersteund qua mobos voor weinig geld. Het zou standaard verplicht moeten zijn (dat wilde JEDEC ook voor DDR 5 maar daar was intel op tegen dus bleef alleen on-die ECC over, wat zeker niet hetzelfde is).

[Reactie gewijzigd door PjotterP op 22 juli 2024 17:56]

Jerie @PjotterP24 juli 2023 14:06
Er loopt een topic op GoT Geachte Redactie over deze review: forumtopic: Bizar kleine mini-pc - USB4 of stroom?

Ik vind het superjammer dat het niet gangbaar is (al is het geen panacee). Dat vind ik al sinds jaar en dag. Want het is eigenlijk met name price bifurcation en marketing dat het niet kan. Onder het juk van marktleider Intel.

Hoe graag ik ook ECC gemeengoed zie; dat is het nu niet. Tomas had het aan kunnen kaarten of niet maar het specifiek als minpunt benoemen terwijl het niet gangbaar is lijkt me oneerlijk (itt het andere nadeel dat ik noem welke niet specifiek wordt genoemd namelijk gebrek ethernetpoort).
NLxAROSA @PjotterP24 juli 2023 13:27
Ligt er een beetje aan of je de GPU ook gaat gebruiken want VRAM=RAM met een APU. Ik heb zelf een 7840U handheld en dan is 16GB te weinig als je met een moderne game al 6-8GB aan VRAM uit je RAM opsnoept. Voor simpele/oudere games geen probleem uiteraard, of met lagere settings.
Joe28965 @PjotterP24 juli 2023 11:20
Als je zoiets wil, dan ben je eigenlijk gewoon op zoek naar een mini-ITX build. Voordeel is dat je helemaal volledige keuze hebt over alles, nadeel is dat mini-ITX moederborden wel vaak duurder zijn dan (micro-)ATX.

Zoals 21jaaj al zei, zijn die repen veel te lang voor een mini PC. De NUC is zelf maar 11.5x11.5cm en deze is helemaal maar 8x8cm.
PjotterP @Joe2896524 juli 2023 12:11
Nee daar ben ik niet naar op zoek. Er is echt wel een groot verschil tussen een mini itx computer en een mini PC als bovenstaande misschien 1 cm hoger en 2,5 cm langer make om twee fullsized non-registered sideband ECC dimm te huisvesten.

[Reactie gewijzigd door PjotterP op 22 juli 2024 17:56]

Chanfan 24 juli 2023 06:15
Ik heb de UM700 gekocht voor iets meer dan 290€ van Amazon met Prime Day. 16GB ram en 256GB SSD. Perfect als streaming PC voor mijn tv. Ik nog goedkoper gaan maar wilde toch nog iets dergelijks. Zeer tevreden mee.
n4m3l355 @Chanfan24 juli 2023 06:31
Vraagje.. waarom 290 euro voor een PC wanneer je een Apple TV met Plex kunt gebruiken? Ik heb zelf de 4k en die kostte me 180 euro en streamed nagenoeg alles zonder problemen. De enigste files waar de Apple TV nu mee hikt zijn 4k files groter dan 50 GB voor een film.

Zelf lijkt mij dit een mooi iets voor thuis voor de boekhouding / admin werk.
Chanfan @n4m3l35524 juli 2023 07:00
Ik kon geen HBO Max meer kijken via Apple TV en ik zit in België dus Max is hier niet beschikbaar. Enkel via Windows en tablet kan ik nog Max bekijken. Ik heb al het ook al geprobeerd met nvidia Shield en via Chromecast. Niets lukte. Het enige wat ik nu mis is HDR en Dolby Vision op Max via Windows.

[Reactie gewijzigd door Chanfan op 22 juli 2024 17:56]

Bas Boss @Chanfan24 juli 2023 07:20
Je zou eventueel chrome kunnen installeren op de nvidia shield, werkt prima.
turbojet80s @Bas Boss24 juli 2023 08:21
Ja maar om nu nog een shield te kopen?
dennis_rsb @turbojet80s24 juli 2023 12:24
Hoe bedoel je? Bedoel je dat de laatste shields uit 2019 komen?
Chanfan @Bas Boss24 juli 2023 08:46
Nog niet aan gedacht. Eens proberen...
matthijst @Chanfan24 juli 2023 07:09
Controld.com lukt het ws wel mee
Soei @matthijst24 juli 2023 08:04
Kende ik nog niet, pricing lijkt heel schappelijk, zal later wat dieper in duiken.
djwice
@n4m3l35524 juli 2023 09:19
Dan kun je ook vragen, waarom heb je niet een uitvoering: Google Chromecast met Google TV (4K) Wit 8GB gekocht voor slechts €59,-

Geen ventilator, speelt alles af, ideale afstandbediening en zeer compact. En voor €20,- meer zit er niet alleen Wifi maar ook ethernet op https://store.google.com/...st_ethernet_adapter_gen_2

Scheelt je.€100,- of meer.
Vermaeson @djwice24 juli 2023 09:22
Op zich een prima prijs die 20 EUR maar 100 Mpbs bedraad is dan toch wel weer karig? Menig Wifi is dan juist weer sneller.
djwice
@Vermaeson24 juli 2023 09:25
Klopt, gelukkig is 100Mbit/s snel genoeg voor het afspelen van welke video dan ook. Netflix heeft genoeg aan 15Mbit/s.

Maar mee eens ik had ook een 1Gbit poort verwacht. Wellicht is er voor gekozen i.v.m. de passieve koeling, zodat de GoogleTV en de voeding minder warm worden bij langdurig gebruik en de CPU minder snel hoeft terug te schakelen om oververhitting te voorkomen.

Hij blijft trouwens zo mooi onder de 7,5Watt bij piek belasting.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 17:56]

tweakuwe @djwice24 juli 2023 10:04
100Mbit/s is prima voor de huidige online streams (Apple gaat volgens mij het hoogst van de grote streamers, met pieken van ~42Mbit/s), maar is niet altijd snel genoeg voor het lokaal streamen van UHD blu-rays of andere videos van goede kwaliteit. Zeker niet als je er rekening mee houd dat die 100Mbit/s een theoretisch maximum is en niet persé in de praktijk wordt gehaald.
Justevo @djwice24 juli 2023 11:22
Klopt, gelukkig is 100Mbit/s snel genoeg voor het afspelen van welke video dan ook.
Bluray remuxes pieken ruim boven de 100Mbit.

https://www.reddit.com/r/...enough_to_direct_play_4k/
djwice
@Justevo24 juli 2023 17:09
Ja, ik zie het Blu-ray 4k direct van disk kan tot 128 Mbps gaan:
https://osgamers.com/freq...4K%20Ultra%20HD%20content.

Dus zonder bewerking (remux) kun je dan bij onvoldoende caching tegen bandbreedte problemen oplopen bij een 100Mbit verbinding.

In de worst case heb je 20GB cache nodig (als de hele film continue 128Mbit is en je een 3-layer disk hebt), dus ongeveer 200 seconden pre-cache tijd.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 17:56]

wim1928 @n4m3l35524 juli 2023 07:00
Daarom heb ik geen Apple of nvidia shield of een Nuc gekocht.
Vaak problemen met zware bestanden in Plex
Ik zit hier met HTPC app van Plex op Linux met - ITX bord met i5 12400... 16gb... in kastje 20x20x8 cm ook een mooi klein kastje.
Die ik overal voor kan inzetten koste mij. +/-350 voeding en kastje had ik nog.

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[Reactie gewijzigd door wim1928 op 22 juli 2024 17:56]

sfranken @wim192824 juli 2023 16:56
Een i5 2400 met 16GB kan prima in een NUC. Spaart je nog ruimte uit ook.
Donstil @n4m3l35524 juli 2023 07:53
De enigste files waar de Apple TV nu mee hikt zijn 4k files groter dan 50 GB voor een film.
Gebruik je wel Infuse? Ik ken dit probleem niet en alle films die ik kijk zijn van het type “4K Remux”, en daarmee regelmatig ruim groter dan 50GB
SuperDre @n4m3l35524 juli 2023 13:45
Waarom een Apple TV met Plex gebruiken als je ook een FireTV stick 4K(Max) kunt gebruiken die maar een fractie van de prijs is (en daar dan bv Movian oid op draaien)....
Mijn opmerking ging natuurlijk meer om de 'waarom blah blah gebruiken ipv....', want dat is natuurlijk net zo onzinnig.

[Reactie gewijzigd door SuperDre op 22 juli 2024 17:56]

Airw0lf 24 juli 2023 07:29
Maar als die USB poort een PD-poort is, dan kan je er toch een dito USB hub op aansluiten? Zo eentje met USB poorten en een ethernet poort?

Bij mijn laptop doe ik dat ook en werkt prima - ook i.c.m. zo een USB hub waar dan een tweede hdmi aansluiting op zit.

[Reactie gewijzigd door Airw0lf op 22 juli 2024 17:56]

The Zep Man @Airw0lf24 juli 2023 07:54
Maar als die USB poort een PD-poort is, dan kan je er toch een dito USB hub op aansluiten? Zo eentje met USB poorten en een ethernet poort?
Dat kan, maar om alles uit het apparaat te benutten is een hub/dock met USB4 en HDMI 2.1 ondersteuning nodig. Dat is best wel een meerprijs.
uiltje @The Zep Man24 juli 2023 17:31
Die dock hoeft niet per se USB4 / Thunderbolt te zijn en je kan natuurlijk ook de meegeleverde HDMI uitgang gebruiken naast een goedkopere dock. In principe kan je dus zelfs zonder monitor aansluiting werken, maar dat kan nog wel eens lastig zoeken worden.

Schermen met USB-C power delivery (en, mocht het nodig zijn, 1 Gbit/s netwerkaansluiting) zijn ook niet erg duur meer. Als je echt miniem wil werken kan je er ook eentje nemen met webcam & luidsprekers natuurlijk.

Overigens biedt USB-4 meestal geen HDMI native aan, je transporteert er DisplayPort over, meestal met Ald-DP protocol (wat anders is dan bij Thunderbolt, om het interessant te houden). Veel docks kunnen dat wel weer converteren naar HDMI, maar ik zou het gewoon bij DP houden.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 22 juli 2024 17:56]

SRI @Airw0lf24 juli 2023 07:59
Letterlijk uit het artikel
De Minisforum Mercury EM680 heeft geen aparte stroomaansluiting. Het apparaat wordt dus gevoed via een van de USB4-poorten. Daar kun je de meegeleverde 65W-GaN-lader voor gebruiken, die geheel in thema lekker compact is, maar dan offer je dus ook alle overige functionaliteit van die poort op. Als je dockingstation of monitor minstens 65W via USB-PD kan leveren, kun je de mini-pc met één kabel aansluiten, terwijl je ook de rest van de bandbreedte van die USB4-poort kunt benutten.
seez 24 juli 2023 10:31
Is de 16GB versie ook geschikt als Plex server? (ik denk van wel, maar misschien zie ik iets over het hoofd?)
Max. van 4 simultane 1080P streams.
Voor de opslag van media is een externe NVME SSD van 2TB voldoende.
MrAngry @seez24 juli 2023 11:27
Let op: Geen ethernet poort
seez @MrAngry24 juli 2023 13:04
Ah kijk. Dat heb ik dus over het hoofd gezien. Dank!
Volgens mij zou ik dat kunnen afvangen met een USB-C naar Ethernet adapter o.i.d.
uiltje @seez24 juli 2023 17:49
Jup, dat gaat prima werken, of een dock/scherm met ethernet natuurlijk.
SuperDre @MrAngry24 juli 2023 14:02
Ah, dat had ik ook over het hoofd gezien, das toch wel een behoorlijk minpuntje.
Godlikev 24 juli 2023 21:59
Wat ik dan nog heel belangrijk vind, maar je dan nooit ergens terug kan vinden, is op welke resoluties je kan werken icm twee schermen.
Of zie ik dit simpelweg over het hoofd, het heeft iig DP + HDMI, dus twee schermen kan, maar op welke resoluties?
freycinet @Godlikev26 juli 2023 17:32
Vreemd inderdaad dat dit in de review niet wordt vermeld; was ik ook naar op zoek.

Als je op de 469 euro hyperlink (onderaan grijze vlak van de voorpagina van deze review) klikt kom je bij minisforum.de; daar staat: 4K HDMI (144 Hz) + 8K USB4 (60 Hz).
Voor mij prima en toereikend.
Display poort wordt daar niet genoemd...
Jittikmieger 24 juli 2023 06:44
Leuk PC-tje voor mijn dochter. Zij heeft nu mijn oude inefficiënte gamebak die aardig wat kWh stroom slurpt terwijl die bijna niets hoeft te doen. YouTube, Netflix, wat emulators erop voor de games van vroegah, Roblox en The Sims 3 en dat is het dan wel.
Polydeukes @Jittikmieger24 juli 2023 09:41
Voor die use case heb je maar weinig krachtige hardware nodig. Volgens mij kan het nog wel goedkoper zonder dat je dochter gaat klagen over een langzame computer.
uiltje @Jittikmieger24 juli 2023 17:23
Als je voor budget gaat kan je ook veel van de office-PC'tjes voor bijna niets op marktplaats kopen. Ik heb een heel leuk PC'tje opgepikt voor 165 euro met 2 GB grafische kaart. M'n neefje is er wat blij mee, maar hij zal wel voor een eigen game-PC moeten sparen want ik wil 'm wel terug op den duur :)

Wel zorgen dat er een SSD inzit natuurlijk. Meestal is dat wel het geval omdat de HDD is geshredderd.
vladimirN @Jittikmieger24 juli 2023 22:32
Heb zelf m'n desktop (i7-2600K + GTX 1060 3GB) voor de meeste taken vervangen door een Minisforum HM80 (met een 4800U Soc). Kan prima Roblox draaien maar wel op redelijk lage grafische settings. De 680M in deze EM680 is een stuk krachtiger, die ik ook in een UM690 hier heb zitten, maar is sneller in laatste vanwege het hogere toegestane verbruik. Voor het remote inloggen op de zaak (vnl. statische/weinig dynamishe weergave) verbruikt de combo HM80 incl. 2x4K schermen rond de 70W, tegen 160W-250W voor de desktop met dezelfde schermen. Dat komt neer op zo'n 10W voor de HM80, net iets boven idle.
Max verbruik van de HM80 blijft on de 65W
Ik wacht zelf nog op de EM780 op basis van de 7840U met RDNA3, welke echt een forse stap voorwaarts zal zijn. Als ze die gaan combineren met Lpddr5 7500MTS* geheugen, hopelijk met een oculink connector (voor externe GPU maar veel beter dan Thunderbolt) dan wordt de desktop helemaal overbodig.
Op youtube zijn tal van video's van handhelds met de Z1 extreme chip te zien (zo'n beetje vergelijkbaar een zuinig ingestelde 7840U soc) die echt impossante prestaties levert.
*) Het geheugen van deze mini's shared is tussen CPU en GPU gedeelte, Het grafische gedeelte profiteert echt het meest van snel geheugen, waarbij 7500MTS gehuegen zo'n beetje het snelst is wat er voor handen is.

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