Bizar kleine mini-pc

Inleiding

Behuizing, aansluitingen en upgrades

Vanwege de beperkte ruimte is de plastic behuizing van de Mercury EM680 wat minder gestructureerd vormgegeven dan gebruikelijk. Aan vrijwel alle kanten tref je ventilatieroosters aan en de aansluitingen zijn verspreid over alle zijkanten op een na. De koeling van de processor zit in de bovenkant van de behuizing en bestaat uit een compacte ventilator, een koelblok met vinnen en een heatpipe. Ook aan de onderkant zit een fannetje, dat specifiek dient om de ssd te koelen. Om ervoor te zorgen dat dit voldoende lucht kan aanzuigen, staat het pc'tje op rubberen voetjes en loopt de behuizing aan de onderkant schuin af. Aansluitingen Hoewel deze Minisforum-pc opvallend klein is, heeft de fabrikant hem van behoorlijk wat snelle aansluitingen weten te voorzien. Op de voorkant zitten een USB4-poort, een 3,5mm-audioconnector en de aan-uitknop. Op de rechter zijkant vind je een USB-A-poort (10Gbit/s) en een microSD-kaartlezer. Achterop volgen nog eens twee USB-A-poorten op dezelfde snelheid, een HDMI 2.1-aansluiting en een tweede USB4-poort. Beide USB4-poorten ondersteunen de maximale snelheid van 40Gbit/s, DisplayPort-alt-mode en USB-PD. De Minisforum Mercury EM680 heeft geen aparte stroomaansluiting. Het apparaat wordt dus gevoed via een van de USB4-poorten. Daar kun je de meegeleverde 65W-GaN-lader voor gebruiken, die geheel in thema lekker compact is, maar dan offer je dus ook alle overige functionaliteit van die poort op. Als je dockingstation of monitor minstens 65W via USB-PD kan leveren, kun je de mini-pc met één kabel aansluiten, terwijl je ook de rest van de bandbreedte van die USB4-poort kunt benutten. Upgrademogelijkheden Je opent de EM680 door de schroefjes onder de rubberen voetjes los te draaien. Het bodempaneel klikt vervolgens eenvoudig van de behuizing af. Je kunt dan bij de vervangbare M.2 2230-ssd; het geheugen en alle andere onderdelen zijn geïntegreerd op de andere zijde van de printplaat en zijn dus niet te upgraden.

Benchmarks: cpu, gpu en ssd

In de grafieken vind je ter vergelijking diverse onlangs geteste mini-pc's terug, aangevuld met de resultaten van enkele desktopprocessors in de tests die we ook daarop draaien. Cpu-tests: Cinebench en Geekbench De Cinebench 23 Multi-test levert een score van ruim 11.000 punten op, vergelijkbaar met de score van een AMD Ryzen 5 5600X. De EM680 blijft daarmee zeventien procent achter bij mini-pc's met een Ryzen 9 5900HX of 6900HX, die dezelfde coreconfiguratie hebben, maar meer stroom mogen verbruiken. In de singlethreaded test is de impact van die lagere stroomlimiet kleiner, waardoor de Mercury EM680 tussen de pc's met 5900HX en 6900HX in scoort. Op dit punt presteren de nieuwste Intel NUC's en de Beelink GTR7 met Ryzen 7000-processor wel duidelijk beter. Ook in Geekbench 5 - Multi meten we voor de Mercury EM680 rond de zestien procent lagere prestaties dan voor de Venus UM690 met Ryzen 9 6900HX-cpu. Singlethreaded is het verschil ook in Geekbench aanzienlijk kleiner. Gpu-tests: 3DMark De Ryzen 7 6800U en de Ryzen 9 6900HX delen dezelfde Radeon 680M-gpu, maar bij de 6800U is die lager geklokt. Vooral in de lichtste Night Raid-test leidt dat tot minder goede scores. In de zwaardere tests loopt het onderlinge verschil echter terug. Systeemtest: PCMark 10 In de meeste PCMark 10-tests vinden we de Mercury EM680 onder in de middenmoot terug. In de Productivity-test doen AMD-chips het over het algemeen erg goed, waar ook de EM680 van profiteert. Ssd-tests: PCMark Storage De ssd in de Minisforum Mercury EM680 haalt een PCMark 10 Storage-bandbreedte van 298MB/s. Daarmee blijft hij iets achter bij de ssd's in andere pas geteste mini-pc's, maar is hij wel een stuk vlotter dan de PCIe 3.0-ssd in de HX90G. PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte Barebone Cpu/soc Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter) Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P 395 Beelink GTR7 7840HS Ryzen 7 7840HS 380 Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H 350 Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX 320 Minisforum Mercury EM680 Ryzen 7 6800U 298 Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P 224 Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX 160

Benchmarks: duurtest

De compacte behuizing van de Mercury EM680 brengt met zich mee dat de ruimte voor koeling beperkt is. Toch laat Minisforum de Ryzen 7 6800U-processor continu 30W verbruiken, met in de eerste paar seconden zelfs een boost naar 35W. Officieel heeft de 6800U een configureerbare tdp tussen de 15 en 28W, dus daarmee zal de cpu in deze mini-pc rapper zijn dan die in veel laptops met deze processor. Aan de andere kant is deze 30W nog altijd veel lager dan de 40 tot 65W die cpu's in grotere mini-pc's mogen verbruiken, waardoor de acht cores vanzelfsprekend lager klokken. Tijdens de allcorebelasting meten we rond de 3,3GHz, terwijl de grotere Venus UM690 met 6900HX-cpu stabiel blijft tussen de 3,7 en 3,8GHz. Duurtest versus andere mini-pc's Om de mini-pc's op dit punt te vergelijken, is onze Blender-duurtest ideaal, want die maakt de werkelijke impact op de prestaties duidelijk én werkt op Windows en macOS. Door de relatief lage kloksnelheid is de Minisforum Mercury EM680 niet de snelste; hij haalt vrijwel exact hetzelfde prestatieniveau als de Intel NUC 12 Pro. De prestaties blijven echter wel keurig stabiel.

Energiegebruik, temperaturen en geluidsproductie

Naast de prestaties is natuurlijk ook van belang hoeveel stroom de Minisforum Mercury EM680 verbruikt, hoe warm de onderdelen worden en hoeveel geluid de ventilators produceren. Als de Mercury EM680 is uitgeschakeld, meten we een stroomverbruik van 1,8W, wat naar onze mening wat te hoog is. Dat zien we echter vaker terug bij de mini-pc's van deze fabrikant. Idle behoort het energiegebruik met 7,5W juist tot de laagste in de grafiek en ook onder belasting is de piek van 57W relatief zuinig. Alleen de Mac mini verbruikt onder load nog minder stroom. Met 86 graden wordt de cpu in de Minisforum Mercury EM680 iets warmer dan in de meeste andere mini-pc's. Intel laat zijn eigen processors echter nog veel warmer worden. Idle meten we een geluidsproductie van bijna 23dB, meer dan bij veel andere mini-pc's. Zelfs bij lage belasting is er voor de kritische luisteraar dus al wat ventilatorgeruis hoorbaar. Tijdens de PCMark 10-test loopt dat iets op naar 24dB en onder volle belasting naar 31,4dB. Onder load is de EM680 daarmee niet meer bovengemiddeld luid, hoewel ik daar door het kleine fannetje wel een beetje bang voor was. Minisforum heeft duidelijk niet de maximale prestaties opgezocht ten koste van alles.

Conclusie