Inleiding

Behuizing, aansluitingen en upgrades

De Minisforum Venus NPB7 heeft met 12,7x12,7cm een net wat grotere behuizing dan de Intel NUC, die van oudsher maar 10x10cm meet. Het zilverkleurige kastje is opgetrokken uit duidelijk luxer materiaal dan de eerder geteste Venus UM690 met AMD-hardware. Waar de UM690 nog geheel uit plastic bestond, is de buitenste schaal bij de NPB7 van metaal. Alleen de boven- en onderkant zijn van plastic. Met twee gaten in de onderkant kun je de mini-pc aan de meegeleverde VESA-montagebeugel bevestigen. Voor een mini-pc heeft de Venus NPB7 opvallend veel aansluitingen. Achterop tref je twee volwaardige USB4-poorten, nog eens twee keer USB-A, twee keer HDMI, twee keer 2,5GbE en een stroomaansluiting aan. In theorie kun je daarmee vier 4k-monitors met 60Hz aansturen. De USB4-poorten zijn in feite Thunderbolt, met de volledige bandbreedte van 40Gbit/s per poort, alleen betaalt Minisforum de certificeringskosten niet en worden de poorten daarom 'slechts' USB4 genoemd. De dubbele netwerkaansluiting, gebruikmakend van Intel I225-V-controllers, maakt de mini-pc in combinatie met de lege 2,5"-drivebay geschikt om als bescheiden thuisservertje te worden ingezet. De bijgeleverde voeding kan 120W aan vermogen leveren en gebruikt een ronde stekker, zodat je niet gelijk een van de twee USB4-poorten kwijt bent aan de stroomtoevoer. Je moet de losse voeding overigens verplicht gebruiken; het is niet mogelijk om de pc via een dock met USB-PD te voeden. Minisforum staat al niet bekend om zijn uitgebreide bios, maar de firmware waarmee dit apparaat is uitgerust, slaat toch wel alles. Het bios heeft niet eens pagina's en de opties voor datum en tijd zijn letterlijk de enige zaken die je kunt aanpassen. Controle over powerlimits of zelfs maar de opstartvolgorde van de aangesloten opslagmedia heb je dus niet. Een leuk detail is dat je de pc zonder schroeven kunt openen, simpelweg door op het deksel te duwen. Aan de binnenkant van het deksel kun je een 2,5"-harddisk of -ssd bevestigen. Het benodigde SATA-adaptertje zit in de doos. Verder kun je dan direct bij de M.2-ssd, het wifikaartje en de sodimm-geheugenmodules.

Benchmarks: cpu, gpu en ssd

We ontvingen de Venus NPB7 met daarin 16GB DDR5-4800-geheugen en een 512GB grote oem-ssd van Kingston. In de grafieken vind je naast de Minisforum NPB7 ook de onlangs geteste NUC 13 Pro van Intel, diverse eerder geteste mini-pc's van Minisforum en de Apple Mac mini. Waar mogelijk tonen we ter referentie ook de scores van enkele desktopprocessors. Cpu-tests: Cinebench en Geekbench De multithreaded score in Cinebench 23 komt uit op bijna 17.000 punten, waarmee de NPB7 28 procent sneller is dan de NUC 13 Pro van Intel zelf. De score is zelfs hoger dan die van de Ryzen 5 7600X-processor voor desktops. In de singlethreaded test valt de score wel nog een procent of tien lager uit dan die van de Intel NUC. In Geekbench 5 - Multi verslaat de NPB7 de NUC 13 Pro met vergelijkbare percentages als in Cinebench. In de Single-test is de Venus NPB7 weer wat langzamer, maar het verschil met de NUC is met 7,5 procent wel wat kleiner dan Cinebench liet zien. Gpu-tests: 3DMark De geïntegreerde gpu in de i7-13700H is marginaal sneller dan zijn evenknie in de i7-1360P. De RDNA2-igpu in de Ryzen 9 6900HX blijft duidelijk vlotter en de losse gpu in de HX90G behoort tot een heel andere klasse. Systeemtest: PCMark 10 In PCMark 10 vallen de scores van de NPB7 wat tegen. In de Essentials-test raakt hij 16 procent achter op de NUC 13 Pro en hoewel dat het extreemste voorbeeld is, eindigt hij er in geen enkele test voor. Ssd-tests: PCMark Storage De Kingston-ssd die Minisforum installeert, is lekker vlot. Alleen de Samsung-ssd die in ons reviewexemplaar van de NUC 13 Pro zat, is nog net wat sneller. PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte Barebone Cpu/soc Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter) Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P 395 Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H 350 Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX 320 Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P 224 Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX 160

Benchmarks: duurtest

Mini-pc's hebben net als veel laptops een variabel prestatieniveau. Ze kunnen hun hoogst haalbare boostsnelheid niet eeuwig volhouden doordat de aanwezige koeling dat niet toelaat. In onze bijna tien minuten durende duurtest kijken we hoe de prestaties zich bij langdurige belasting ontwikkelen. We zien gedurende enkele seconden een boostsnelheid van 4,5GHz, maar de machine klokt al snel terug naar 4,0GHz. Na ruim een halve minuut is het turbofestijn voorbij en klokken de P-cores op 2,8GHz, met hier en daar een piekje naar 2,9GHz. Dat is duidelijk lager dan de 3,2GHz waarop de vier P-cores in de Intel NUC werken, al zijn dat er dus wel twee minder. Minisforum houdt de temperaturen keurig onder controle. In de initiële boostfase piekt de cpu-temperatuur op 75 graden, waar de Intel NUC 13 Pro bijna de 100 graden aantikt. Dat is des te indrukwekkender als je bedenkt dat de cpu in dat tijdsbestek 95W verbruikt, waar de Intel-pc's niet boven de 64W uitkomen. Ook de uiteindelijke stabiele temperatuur, als de cpu eenmaal tot zijn officiële tdp van 45W wordt beperkt, ligt met 67 graden aanzienlijk lager dan bij de NUC's. Duurtest versus andere mini-pc's Om de mini-pc's op dit punt te vergelijken, is onze Blender-duurtest ideaal, want die maakt de werkelijke impact op de prestaties duidelijk én werkt op Windows en macOS. De eerste twee runs vinden volledig tijdens de boostfase plaats en gaan dan ook supersnel op de NPB7. Alleen de Mac Studio, een apparaat dat in de geteste configuratie 7500 euro kost, presteert nog beter. De rest van de runs voltooit de Venus NPB7 in 21 seconden en daarmee is het apparaat praktisch even snel als de UM690 met AMD-processor en de NUC 13 Pro.

Energiegebruik, temperaturen en geluidsproductie

Naast de prestaties is natuurlijk ook van belang hoeveel stroom de Minisforum Venus NPB7 verbruikt, hoe warm de onderdelen worden en hoeveel geluid de ventilators produceren. Uitgeschakeld trekt de Venus NPB7 continu 1,4W uit het stopcontact, iets meer dan we graag zouden zien. Vooral Intel doet het op dit punt heel netjes. Het idle-stroomverbruik is met 8,7W wel keurig laag. Onder belasting meten we 125W, wat meer dan bij de NUC 13 Pro, maar gezien de twee extra P-cores zouden we dit niet excessief noemen. Zoals we in de duurtest al zagen, heeft Minisforum de cpu-temperatuur uitstekend onder controle met zijn herontworpen koeloplossing. Het systeem is dan ook fysiek wat groter dan de NUC's van Intel. De Venus NPB7 laat zich wat de geluidsproductie betreft het best vergelijken met de UM690 met AMD-processor. Aangezien de chip daarin minder stroom verbruikt, is dat best aardig. Tijdens lichte workloads is de NPB7 amper hoorbaar, maar tijdens maximale cpu-belasting wordt toch enig windgeruis hoorbaar. In alle loadscenario's blijft hij echter stiller dan de NUC 13 Pro.

Conclusie