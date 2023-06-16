Door Tomas Hochstenbach

Redacteur

Feedback • 16-06-2023 13:00 71

Minisforum Venus NPB7 Review

Maak je met Intel een betere mini-pc?

16-06-2023 • 13:00

71

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Inleiding

Minisforum Venus NPB7

Met deze Venus NPB7 en de eerder geteste Venus UM690 hebben we goed vergelijkbare mini-pc's op basis van de nieuwste Intel- en AMD-processors getest. Zowel wat de prestaties als wat de aansluitmogelijkheden betreft biedt de Venus NPB7 met Intel-cpu net wat meer dan de Venus UM690 met AMD-chip, maar dat zie je dan ook terug in de prijs. Het hangt dan ook voornamelijk van jouw gebruiksdoel af - kun je bijvoorbeeld wat met die tweede netwerkpoort - wat voor jou de beste optie is.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Minisforum Venus NPB7, 16GB ram, 512GB SSD

Prijs bij publicatie: € 689,-

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Waar Intel voor zijn NUC 13 Pro een relatief zuinige 28W-processor als basis nam, kiest Minisforum bij zijn nieuwe Venus NPB7-mini-pc een chip uit de H-serie met een tdp van 45W. Biedt Minisforum met zo'n krachtigere, meer verbruikende chip een beter alternatief voor de 'originele' NUC?

Koelsysteem van de Minisforum Venus NPB7Het Chinese Minisforum kwam de laatste tijd vooral voorbij op Tweakers met op AMD gebaseerde mini-pc's, zoals de Venus UM690 met een Ryzen 9 6900HX-cpu en de Neptune HX90G met een losse RX 6600M-videokaart. De fabrikant produceert echter ook pc'tjes met een Intel-chip, waarvoor veel meer concurrentie bestaat, niet in de laatste plaats van Intel zelf met zijn NUC-serie.

De Venus NPB7 in deze review maakt gebruik van een Intel Core i7-13700H-processor, die zes snelle P-cores met acht zuinige E-cores combineert. Daarmee heeft hij twee P-cores meer dan de 28W-chip uit de Intel NUC 13 Pro. Die verbruiken extra energie en om de bijbehorende warmte af te voeren, heeft Minisforum een nieuw koelsysteem met twee heatpipes en twee luchtuitlaten ontworpen. Naast de ventilator in de cpu-koeling is er ook een klein ventilatortje geplaatst in de ssd-heatsink.

Je betaalt op het moment van schrijven 549 euro voor de NPB7 als barebone, met een meerprijs van 140 euro voor de door ons geteste variant met 16GB DDR5-geheugen, een 512GB-ssd en Windows 11 Pro. Sinds kort is er ook een goedkopere versie met Core i5-cpu te koop: de NPB5.

Minisforum Venus NPB7
Processor Intel Core i7-13700H (6P+8E, boost 5,0GHz)
Gpu Intel Iris Xe 96EU (geïntegreerd)
Geheugen aanwezig 16GB (2x8GB) DDR5-4800 (ook verkrijgbaar in 32GB)
Geheugenslots 2x SO-DIMM
Opslag aanwezig 512GB NVMe PCIe 4.0 (ook verkrijgbaar in 1TB)
Opslagslots 1x M.2 2280 + 1x 2,5" SATA600
OS Windows 11 Pro
Afmetingen 12,7x12,7x5,5cm
Aansluitingen voorkant USB-C 5Gbit/s, 2x USB-A 5Gbit/s, 3,5mm-jack
Aansluitingen achterkant 2x USB4, 2x USB-A 10Gbit/s, 2x HDMI, 2x 2,5Git/s-ethernet (I225-V), 19V-stroomaansluiting
Wifi Wi-Fi 6E (Mediatek RZ608) + Bluetooth 5.2
Prijs NPB7 (i7-13700H):
€ 549,- als barebone, € 689,- met 16GB-ram en 512GB-ssd
NPB5 (i5-13500H):
€ 439,- als barebone, € 549,- met 16GB-ram en 512GB-ssd

Behuizing, aansluitingen en upgrades

De Minisforum Venus NPB7 heeft met 12,7x12,7cm een net wat grotere behuizing dan de Intel NUC, die van oudsher maar 10x10cm meet. Het zilverkleurige kastje is opgetrokken uit duidelijk luxer materiaal dan de eerder geteste Venus UM690 met AMD-hardware. Waar de UM690 nog geheel uit plastic bestond, is de buitenste schaal bij de NPB7 van metaal. Alleen de boven- en onderkant zijn van plastic. Met twee gaten in de onderkant kun je de mini-pc aan de meegeleverde VESA-montagebeugel bevestigen.

Minisforum Venus NPB7Minisforum Venus NPB7

Voor een mini-pc heeft de Venus NPB7 opvallend veel aansluitingen. Achterop tref je twee volwaardige USB4-poorten, nog eens twee keer USB-A, twee keer HDMI, twee keer 2,5GbE en een stroomaansluiting aan. In theorie kun je daarmee vier 4k-monitors met 60Hz aansturen. De USB4-poorten zijn in feite Thunderbolt, met de volledige bandbreedte van 40Gbit/s per poort, alleen betaalt Minisforum de certificeringskosten niet en worden de poorten daarom 'slechts' USB4 genoemd. De dubbele netwerkaansluiting, gebruikmakend van Intel I225-V-controllers, maakt de mini-pc in combinatie met de lege 2,5"-drivebay geschikt om als bescheiden thuisservertje te worden ingezet.

Minisforum Venus NPB7 IO

De bijgeleverde voeding kan 120W aan vermogen leveren en gebruikt een ronde stekker, zodat je niet gelijk een van de twee USB4-poorten kwijt bent aan de stroomtoevoer. Je moet de losse voeding overigens verplicht gebruiken; het is niet mogelijk om de pc via een dock met USB-PD te voeden.

Minisforum staat al niet bekend om zijn uitgebreide bios, maar de firmware waarmee dit apparaat is uitgerust, slaat toch wel alles. Het bios heeft niet eens pagina's en de opties voor datum en tijd zijn letterlijk de enige zaken die je kunt aanpassen. Controle over powerlimits of zelfs maar de opstartvolgorde van de aangesloten opslagmedia heb je dus niet.

Een leuk detail is dat je de pc zonder schroeven kunt openen, simpelweg door op het deksel te duwen. Aan de binnenkant van het deksel kun je een 2,5"-harddisk of -ssd bevestigen. Het benodigde SATA-adaptertje zit in de doos. Verder kun je dan direct bij de M.2-ssd, het wifikaartje en de sodimm-geheugenmodules.

Minisforum Venus NPB7 internal

Benchmarks: cpu, gpu en ssd

We ontvingen de Venus NPB7 met daarin 16GB DDR5-4800-geheugen en een 512GB grote oem-ssd van Kingston. In de grafieken vind je naast de Minisforum NPB7 ook de onlangs geteste NUC 13 Pro van Intel, diverse eerder geteste mini-pc's van Minisforum en de Apple Mac mini. Waar mogelijk tonen we ter referentie ook de scores van enkele desktopprocessors.

Cpu-tests: Cinebench en Geekbench

De multithreaded score in Cinebench 23 komt uit op bijna 17.000 punten, waarmee de NPB7 28 procent sneller is dan de NUC 13 Pro van Intel zelf. De score is zelfs hoger dan die van de Ryzen 5 7600X-processor voor desktops. In de singlethreaded test valt de score wel nog een procent of tien lager uit dan die van de Intel NUC.

  • Cinebench 23 - Multi
  • Cinebench 23 - Single
Cinebench 23 - Multi
Processor Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Intel Core i5-13600K
24.245
Apple Mac Studio M1 Ultra 20-core
24.192
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
16.726
AMD Ryzen 5 7600X
15.016
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
13.542
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
13.441
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
13.115
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
11.572
AMD Ryzen 5 5600G
11.239
AMD Ryzen 5 5600X
11.075
Intel Core i5-12400
11.010
Apple Mac mini (2023) M2 8-core
8.677
Intel Core i3-12100
8.458
Minisforum EliteMini TL50 Ci5-1135G7
5.524
Intel NUC 11 Pro Ci5-1135G7
4.473
Cinebench 23 - Single
Processor Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Intel Core i5-13600K
2.004
AMD Ryzen 5 7600X
1.962
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
1.934
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
1.793
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
1.730
Intel Core i5-12400
1.688
Intel Core i3-12100
1.670
Apple Mac mini (2023) M2 8-core
1.649
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
1.612
Apple Mac Studio M1 Ultra 20-core
1.536
AMD Ryzen 5 5600X
1.532
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
1.493
AMD Ryzen 5 5600G
1.438
Minisforum EliteMini TL50 Ci5-1135G7
1.376
Intel NUC 11 Pro Ci5-1135G7
1.277

In Geekbench 5 - Multi verslaat de NPB7 de NUC 13 Pro met vergelijkbare percentages als in Cinebench. In de Single-test is de Venus NPB7 weer wat langzamer, maar het verschil met de NUC is met 7,5 procent wel wat kleiner dan Cinebench liet zien.

  • Geekbench 5 - Multi
  • Geekbench 5 - Single
Geekbench 5 - Multi
Pc Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Apple Mac Studio M1 Ultra 20-core
24.093
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
13.464
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
10.620
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
9.597
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
9.308
Apple Mac mini (2023) M2 8-core
9.068
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
8.630
Minisforum EliteMini TL50 Ci5-1135G7
5.296
Geekbench 5 - Single
Pc Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Apple Mac mini (2023) M2 8-core
1.968
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
1.863
Apple Mac Studio M1 Ultra 20-core
1.792
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
1.723
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
1.713
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
1.632
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
1.479
Minisforum EliteMini TL50 Ci5-1135G7
1.404

Gpu-tests: 3DMark

De geïntegreerde gpu in de i7-13700H is marginaal sneller dan zijn evenknie in de i7-1360P. De RDNA2-igpu in de Ryzen 9 6900HX blijft duidelijk vlotter en de losse gpu in de HX90G behoort tot een heel andere klasse.

  • 3DMark Night Raid - Graphics
  • 3DMark Fire Strike - Graphics
  • 3DMark Time Spy - Graphics
3DMark Night Raid - Graphics
Pc Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
95.130
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
29.067
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
22.986
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
22.436
Minisforum EliteMini TL50 Ci5-1135G7
18.814
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
18.443
AMD Ryzen 5 5600G
16.859
Intel Core i5-13600K
12.290
Intel NUC 11 Pro Ci5-1135G7
11.193
Intel Core i5-12400
9.983
Intel Core i3-12100
9.432
3DMark Fire Strike - Graphics
Pc Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
22.567
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
6.754
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
5.955
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
5.619
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
4.953
Minisforum EliteMini TL50 Ci5-1135G7
4.537
Intel NUC 11 Pro Ci5-1135G7
2.946
3DMark Time Spy - Graphics
Pc Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
7.609
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
2.402
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
1.833
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
1.746
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
1.530
Minisforum EliteMini TL50 Ci5-1135G7
1.351
Intel NUC 11 Pro Ci5-1135G7
978

Systeemtest: PCMark 10

In PCMark 10 vallen de scores van de NPB7 wat tegen. In de Essentials-test raakt hij 16 procent achter op de NUC 13 Pro en hoewel dat het extreemste voorbeeld is, eindigt hij er in geen enkele test voor.

  • PCMark 10 Essentials
  • Extended
  • Productivity
  • Digital Content Creation
  • Gaming
PCMark 10 Essentials
Barebone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
12.086
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
11.234
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
10.907
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
10.617
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
10.204
Minisforum EliteMini TL50 Ci5-1135G7
9.148
Intel NUC 11 Pro Ci5-1135G7
8.673
PCMark 10 Extended
Pc Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
9.102
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
6.619
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
5.814
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
5.707
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
5.270
Minisforum EliteMini TL50 Ci5-1135G7
4.314
Intel NUC 11 Pro Ci5-1135G7
3.755
PCMark 10 Productivity
Pc Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
10.114
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
9.176
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
7.729
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
7.384
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
7.242
Intel NUC 11 Pro Ci5-1135G7
6.198
Minisforum EliteMini TL50 Ci5-1135G7
6.182
PCMark 10 Digital Content Creation
Pc Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
11.001
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
8.781
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
7.595
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
7.416
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
6.871
Minisforum EliteMini TL50 Ci5-1135G7
4.619
Intel NUC 11 Pro Ci5-1135G7
4.445
PCMark 10 Gaming
Pc Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
17.307
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
5.199
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
5.009
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
4.461
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
3.842
Minisforum EliteMini TL50 Ci5-1135G7
3.586
Intel NUC 11 Pro Ci5-1135G7
2.250

Ssd-tests: PCMark Storage

De Kingston-ssd die Minisforum installeert, is lekker vlot. Alleen de Samsung-ssd die in ons reviewexemplaar van de NUC 13 Pro zat, is nog net wat sneller.

PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte
Barebone Cpu/soc Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
395
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
350
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
320
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
224
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
160

Benchmarks: duurtest

Mini-pc's hebben net als veel laptops een variabel prestatieniveau. Ze kunnen hun hoogst haalbare boostsnelheid niet eeuwig volhouden doordat de aanwezige koeling dat niet toelaat. In onze bijna tien minuten durende duurtest kijken we hoe de prestaties zich bij langdurige belasting ontwikkelen.

We zien gedurende enkele seconden een boostsnelheid van 4,5GHz, maar de machine klokt al snel terug naar 4,0GHz. Na ruim een halve minuut is het turbofestijn voorbij en klokken de P-cores op 2,8GHz, met hier en daar een piekje naar 2,9GHz. Dat is duidelijk lager dan de 3,2GHz waarop de vier P-cores in de Intel NUC werken, al zijn dat er dus wel twee minder.

Minisforum houdt de temperaturen keurig onder controle. In de initiële boostfase piekt de cpu-temperatuur op 75 graden, waar de Intel NUC 13 Pro bijna de 100 graden aantikt. Dat is des te indrukwekkender als je bedenkt dat de cpu in dat tijdsbestek 95W verbruikt, waar de Intel-pc's niet boven de 64W uitkomen. Ook de uiteindelijke stabiele temperatuur, als de cpu eenmaal tot zijn officiële tdp van 45W wordt beperkt, ligt met 67 graden aanzienlijk lager dan bij de NUC's.

  • Kloksnelheid
  • Temperatuur
  • Packagepower (verbruik)

Duurtest versus andere mini-pc's

Om de mini-pc's op dit punt te vergelijken, is onze Blender-duurtest ideaal, want die maakt de werkelijke impact op de prestaties duidelijk én werkt op Windows en macOS.

De eerste twee runs vinden volledig tijdens de boostfase plaats en gaan dan ook supersnel op de NPB7. Alleen de Mac Studio, een apparaat dat in de geteste configuratie 7500 euro kost, presteert nog beter. De rest van de runs voltooit de Venus NPB7 in 21 seconden en daarmee is het apparaat praktisch even snel als de UM690 met AMD-processor en de NUC 13 Pro.

Energiegebruik, temperaturen en geluidsproductie

Naast de prestaties is natuurlijk ook van belang hoeveel stroom de Minisforum Venus NPB7 verbruikt, hoe warm de onderdelen worden en hoeveel geluid de ventilators produceren.

  • Opgenomen vermogen - uit
  • Opgenomen vermogen - idle
  • Opgenomen vermogen - load
Opgenomen vermogen - uit
Barebone Cpu/soc Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
0,1
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
0,1
Apple Mac mini (2023) M2 8-core
0,2
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
0,7
Minisforum EliteMini TL50 Ci5-1135G7
0,8
Intel NUC 11 Pro Ci5-1135G7
1,2
Apple Mac Studio M1 Ultra 20-core
1,2
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
1,4
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
2,7
Opgenomen vermogen - idle
Pc Cpu/soc Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Apple Mac mini (2023) M2 8-core
4,2
Minisforum EliteMini TL50 Ci5-1135G7
6,8
Intel NUC 11 Pro Ci5-1135G7
7,6
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
8,7
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
8,9
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
14,8
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
15,9
Apple Mac Studio M1 Ultra 20-core
18,6
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
34,5
Opgenomen vermogen - Load - Cinebench 2024 Multi
Pc Cpu/soc Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Apple Mac mini (2023) M2 8-core
44
Minisforum Venus UM690 Ryzen 9 6900HX
86
Intel NUC 12 Pro Ci7-1260P
101
Apple Mac Studio M1 Ultra 20-core
109
Intel NUC 13 Pro Ci7-1360P
115
Minisforum Venus NPB7 Ci7-13700H
125
Minisforum Neptune HX90G Ryzen 9 5900HX
144

Uitgeschakeld trekt de Venus NPB7 continu 1,4W uit het stopcontact, iets meer dan we graag zouden zien. Vooral Intel doet het op dit punt heel netjes. Het idle-stroomverbruik is met 8,7W wel keurig laag. Onder belasting meten we 125W, wat meer dan bij de NUC 13 Pro, maar gezien de twee extra P-cores zouden we dit niet excessief noemen.

Zoals we in de duurtest al zagen, heeft Minisforum de cpu-temperatuur uitstekend onder controle met zijn herontworpen koeloplossing. Het systeem is dan ook fysiek wat groter dan de NUC's van Intel.

De Venus NPB7 laat zich wat de geluidsproductie betreft het best vergelijken met de UM690 met AMD-processor. Aangezien de chip daarin minder stroom verbruikt, is dat best aardig. Tijdens lichte workloads is de NPB7 amper hoorbaar, maar tijdens maximale cpu-belasting wordt toch enig windgeruis hoorbaar. In alle loadscenario's blijft hij echter stiller dan de NUC 13 Pro.

Conclusie

Met deze Venus NPB7 en de eerder geteste Venus UM690 hebben we goed vergelijkbare mini-pc's op basis van de nieuwste Intel- en AMD-processors getest. De Intel-versie is iets duurder. Voor de configuratie met 16GB ram en een 512GB-ssd betaal je 689 euro; de AMD-versie met dezelfde hardware kost 639 euro. Welke is nu de beste koop?

Als je puur naar de prestaties kijkt, komt de Venus met Intel-cpu het vaakst als winnaar uit de bus. Zeker in de eerste dertig tellen van een workload, als de Intel-chip flink mag boosten, is hij duidelijk sneller. Daar staat tegenover dat de AMD-versie een snellere igpu aan boord heeft.

Ook op het vlak van connectiviteit biedt de mini-pc met Intel-cpu net wat meer. Zowel van USB4 als 2,5GbE heeft de AMD-versie er maar een, terwijl de Intel-versie er twee heeft. Wel vinden we het een curieuze keuze om alle snelle poorten bij de Venus NPB7 achterop te plaatsen. Wil je even voorop een externe ssd aansluiten, dan kom je nooit verder dan de 5Gbit/s die we al sinds USB 3.0 gewend zijn.

Tijdens relatief lage belasting is het Intel-systeem zuiniger en ook stiller, maar bij piekbelasting vallen die tests juist in het voordeel van AMD uit. Na een half minuutje stopt de Intel-cpu met boosten en dan worden beide processors gelimiteerd tot 45W, dus bij langdurige belasting is er geen echte winnaar meer.

In de laptopmarkt zijn AMD en Intel op dit moment competitiever dan ooit en dat vertaalt zich rechtstreeks door naar de markt voor mini-pc's, die gebruikmaken van laptopcomponenten. Zowel wat prestaties als wat aansluitmogelijkheden betreft biedt de Venus NPB7 met Intel-cpu net wat meer dan de Venus UM690 met AMD-chip, maar dat zie je dan ook terug in de prijs. Het hangt dan ook voornamelijk van jouw gebruiksdoel af - kun je bijvoorbeeld wat met die tweede netwerkpoort - wat voor jou de beste optie is.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Minisforum Venus NPB7, 16GB ram, 512GB SSD

Prijs bij publicatie: € 689,-

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Minisforum Neptune HX99G-mini-pc met Ryzen 9 6900HX is nu te koop voor 1179 euro Nieuws van 13 januari 2023
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Pc's Intel Minisforum

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Balance 16 juni 2023 13:48
Een 13e generatie Intel-processor vergelijken met een 6000-serie AMD-processor is in mijn ogen niet helemaal eerlijk.

Een betere vergelijking zou met de Ryzen 7x40-serie processoren zijn, bebaseert op de Phoenix-APU. Deze is op 4nm geproduceerd (i.p.v. 6nm), bevat Zen4-kernen (i.p.v. Zen3) en een RDNA3 GPU (i.p.v. RDNA2). Ook is daarop een AI Engine aanwezig, welke bij Intel nog ontbreekt (en die waarschijnlijk naar Intel 14th gen komt).

Minisforum heeft ook gewoon al een mini-PCs en barebones met Phoenix-APU, zie o.a. deze nieuwberichten ;)De Venus UM790 Pro, met Ryzen 9 7940HS, is al te koop als barebone en geconfigureerde mini-PC, en de Venus UM780 Pro (met Ryzen 7 7840HS) en de Mercury EM780 (met Ryzen 7 7840U) zijn al aangekondigd.

Je hebt nu tevens de Beelink GTR7 (met Ryzen 7 7840HS) en GTR7 Pro (met Ryzen 9 7940HS). Simply NUC Heeft ook de Moonstone R9 met tevens de 7940HS.

Ik kijk dus erg uit naar een vergelijking tussen een mini-PC met Intel 13th gen H- en AMD Ryzen 7x40HS-processor.
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @Balance16 juni 2023 15:18
Vanzelfsprekend vind ik de eerste mini-pc's met een Ryzen 7040-processor ook erg interessant! De eerste mini-pc daarmee heeft ons testlab eerder deze week bereikt, de Beelink GTR7 die je al noemde, dus daar mag je binnenkort een review van verwachten. Uiteraard neem ik de testresultaten van deze NPB7 daar ook weer in mee dus dan kan je die twee uitstekend vergelijken :)
theblindman @Tomas Hochstenbach16 juni 2023 17:25
Is er toevallig ook een M2 Ultra onderweg? :9~
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @theblindman16 juni 2023 17:26
Zeker! Soon™
Superstoned @Tomas Hochstenbach17 juni 2023 01:25
Spannend. Kijk uit naar al deze resultaten - het is inderdaad een competitieve markt en nu wint Intel net, zien wat Apple en de amd 7000 serie gaan dient.
vladimirN @Tomas Hochstenbach17 juni 2023 23:04
Thomas,

Zou je /zouden jullie de mini's ook willen gaan testen op temperaturen van geheugen en NVME drives en het gedrag van de mini's bij langdurig gamen? Zowel de review van Robtech (op youtube) als servthehome namen waar dat de UM690 op een gegeven moment thermisch gaat throttlen bij het gamen, iets wat andere mini's met de 6900HX ( de GTR6 en M600 ) meen ik niet deded.

Bij de UM790 zou dat probleem verholpen (moeten) zijn door de extra koeler bij geheugen en NVme.

TechTablets heeft de GTR7 getest en merkte dat bij langduurtesten de GTR7 zichzelf reboot. In de comments is te lezen dat hij niet de enige is met dat probleem. Hij nam ook waar dat de temperaturen in Hwinfo oplopen naar 95C. Dat is nogal onverwacht gezien het feit dat Beelink het geheugen actief koelt

Kijk uit naar jullie test van de GTR7. Lijkt me verder een fantastisch apparaat. Alleen had de proprietary voeding aansluiting echt niet van me gehoeven.

Staat de EM680 (of beter nog, de EM780 nog in) in het vooruitzicht?

Wat me ook leuk lijk is om een test van een apparaat met een N100 te zien, liefst van een fanless geval zoals de CWWK
Zoiets is naar mijn mening als de ideale thuiswerk mini.

Bij voorbaat dank


Bronnen:
Robtech on UM690 : https://www.youtube.com/watch?v=gYAfBYkIcSA
Techtablets GTR7 : https://www.youtube.com/watch?v=qYsFVGR7Ge4
STH on UM690: https://www.servethehome....ryzen-9-6900hx-mini-pc/4/
Cafe Del Mar 16 juni 2023 15:27
Ik verbaas me over de gemeten geluidsproductie van de NUC13 (lijkt me heel laag).
Ik heb zelf een NUC7i7 en onder milde belasting maakt die echt een vreselijk geluid. Niet gelinkt aan slijtage (bv van de fan), want dat was van in het begin zo. Om die reden wil ik geen NUC meer: teveel herrie.

Sindsdien bouw ik zelf met een m-ITX bordje (met 20x20 iets groter dan de 10x10 van een NUC) een super kleine pc met desktoponderdelen: een "gewone" i7 (en geen H of nog lager qua performance), een 95mm CPU fan (Noctua NH-9L), etc. Qua geluidsproductie véél aangenamer.
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @Cafe Del Mar16 juni 2023 20:19
Bij de NUC12-generatie heeft Intel het koelsysteem een flinke revisie gegeven. Sindsdien zijn de NUC's duidelijk stiller en, hoewel dat wat lastiger te kwantificeren is, ook minder 'peaky' met het gedrag van de ventilator.
TheDeeGee @Cafe Del Mar16 juni 2023 17:09
Heb onlangs een NUC overgeplaatst in een Akasa Fanless behuizing, echt super! Ging bij mij om de NUC8i7BEH, en die zit nu in een Akasa Turing behuizing.

Dit zijn de opties voor 7th Gen.

https://akasa.co.uk/updat...nuc=all&generation=7thGen

Wel even goed kijken dat jou model ook echt ondersteund word, want er verschillende moederborden voor elk model. Gewoon de specification pagina open, en daar staan de juiste modellen bij.

[Reactie gewijzigd door TheDeeGee op 22 juli 2024 19:37]

sfranken @Cafe Del Mar16 juni 2023 20:48
Ik heb ook een NUC gehad die onder belasting meer en meer lawaai ging maken. Bleek een defect vanuit de fabriek te zijn (coilwhine, maar dan "lager"). Ding omgeruild, nieuwe gehad, probleem weg. Die draait al bijna 5 jaar vrolijk nu.
boner 16 juni 2023 13:26
Misschien een vreemde reactie, maar kudo's voor de redactie dat we eindelijk een kruisvergelijking kunnen lezen tussen Windows en Mac machines.

Dat gezegd hebbende zie ik meer in een mac-mini dan een dergelijke machine. De hoeveelheid geluid en energie consumptie is 1 ding. De integratie met de telefoon is ook niet onbelangrijk. Vaak zie je dit soort machines in de huiskamer terechtkomen en dan aangesloten zijn op tv en soundsystems. En als je dan een naadloze intergratie met de telefoon hebt vind ik toch doorslaggevend voor een Apple product.
the_shadow @boner16 juni 2023 13:34
[...]

Dat gezegd hebbende zie ik meer in een mac-mini dan een dergelijke machine. De hoeveelheid geluid en energie consumptie is 1 ding. De integratie met de telefoon is ook niet onbelangrijk. Vaak zie je dit soort machines in de huiskamer terechtkomen en dan aangesloten zijn op tv en soundsystems. En als je dan een naadloze intergratie met de telefoon hebt vind ik toch doorslaggevend voor een Apple product.
Dat is natuurlijk iets dat erg persoonlijk is. Ik heb thuis niets van Apple staan, dan is dergelijke integratie dus totaal afwezig. En (persoonlijk) 650+ euro voor iets wat tegenwoordig door een 60 euro kostende Chromecast gedaan kan worden is dan wel erg veel geld.

[Reactie gewijzigd door the_shadow op 22 juli 2024 19:37]

Philo Melos @the_shadow16 juni 2023 14:16
Sinds wanneer kun je op een chromecast ook internetten, een word document bewerken of bijv e-mailen?
Bekers @Philo Melos16 juni 2023 14:35
Zijn dat dingen die jij doet op de tv in de woonkamer...?
old_spice @Bekers16 juni 2023 14:41
Het zou mij niets verbazen, Apple mensen think different toch?
MN-Power @old_spice16 juni 2023 16:21
Niet alleen Apple mensen ;) Ik doe dat ook gewoon op mijn 3900x met 3090 in de woonkamer. :)
Xfade @Bekers16 juni 2023 16:56
Misschien even lezen wat de persoon boven hem zegt.
Bekers @Xfade18 juni 2023 12:34
Misschien even lezen wat de persoon daarboven zegt ;) (waar het draadje begint)
Vaak zie je dit soort machines in de huiskamer terechtkomen en dan aangesloten zijn op tv en soundsystems.
gawnieskens @Bekers16 juni 2023 18:08
Idd. Het is in onze huiskamer een integraal onderdeel: intel nuc als mediacenter, lekker internetten, mailen enz ...Vroeger zat ik boven en nu beneden op de bank met het vrouwtje die er ook gebruik van maakt.
gimbal @Philo Melos16 juni 2023 16:18
Chrome zit erin (in de meer recente versies waar je apps op kunt installeren) dus browsen is op zich wel mogelijk met wat beperkingen.

https://support.google.com/googletv/answer/1041866?hl=en
djwice
@Philo Melos16 juni 2023 16:52
Sinds je er ook controllers op kunt gebruiken en apps op kunt installeren, dus al een tijdje. En dat kan dus in 4k, trouwens, dus genoeg ruimte voor je document bewerkingen.
Trouwens default ook voice assisted, dus je kunt de tekst dicteren in plaats van typen als je wilt.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 19:37]

Verwijderd @boner16 juni 2023 15:06
Mini pc's zijn het gewoon net niet, het formaat geeft geen ruimte aan degelijke koeling een mini itx wel doet.
We kunnen er een lang verhaal van maken maar een snelle mini pc kan voor nu nog niet.
the_shadow @Verwijderd16 juni 2023 15:22
Ben ik het niet helemaal mee eens. Ik heb zelf thuis 2 systemen om mee te werken: 1 mini PC (HP EliteDesk mini) en een game PC. Die eerste gebruik ik als ik aan het werk ben, de tweede als ik wil gamen (joh). Reden is vrij simpel: die EliteDesk kon ik erg voordelig op de kop tikken en verbruikt aanzienlijk minder dan mijn zware game PC, en het enige wat ik ermee doe is het gebruik van de standaard office applicaties. Het is wel een ding dat de hele dag aan staat, dus dan wordt verbruik opeens een interessante factor om mee te nemen.
Verwijderd @the_shadow16 juni 2023 15:40
Je kan een stille redelijke snelle en ook zuinige mini itx bij elkaar zoeken voor dezelfde prijs die op het iets grotere formaat na geen nadelen of beperkingen kent.
Zelf draai ik sinds 2015 mini itx met waterkoeling, Nvidia XX70 serie kaarten en nu een Ryzen 9 7900X die met de AMD software snel en zuinig kan en toch knalt.
Hobbit13 @Verwijderd17 juni 2023 09:04
‘mini’ is het belangrijke aspect van een mini pc, een ITX kast via vesa mount aan je monitor hangen ziet er als een aap uit. Als de pc niet klein hoeft te zijn, zijn er natuurlijk goedkopere / snellere opties.
DennisD1973 @the_shadow16 juni 2023 15:49
Zo’n setup heb ik nu ook, ideaal ook voor mij.

Scheiding van werk/prive is handig en het kleine formaat is ook wel een voordeel.

Doordat het laptop hardware is is een uitgebreide koeling ook niet echt nodig.

Heb ook wel eens itx gehad, maar dan is koeling ook best een uitdaging.
Xfade @Verwijderd16 juni 2023 16:58
Wat een onzin. Uw kennis van deze machines is van 2019 ofzo?
Verwijderd @Xfade16 juni 2023 19:12
Ik lees Prestaties na 30 sec. beperkt.
Dat is geen 2019 kennis maar staat in dit artikel.
silverball @boner16 juni 2023 13:35
Voor iemand die al in het Apple ecosysteem zit, doormiddel van een Iphone, kan dat zeker doorslaggevend zijn. Een Android-telefoon integreert prima met Windows (of Linux).
JBVisual @silverball16 juni 2023 13:57
Ik ben iemand die ook in het Apple ecosysteem zit met telefoon, tablet, tv en speakers.
Maar toch zie ik geen meerwaarde in een Mac mini voor entertainment als je ook voor €150 een AppleTV kan krijgen die nagenoeg hetzelfde bereikt.

Verder is een mac mini een mooie apparaat, maar ik zie dit zeker niet als entertaimenthub.

P.S. misschien ben ik als Microsoft specialist misschien te verbonden aan Windows.
(al gebruik ik ook veel Linux voor mijn hobby projecten en thuis automatisering)

edit: typo

[Reactie gewijzigd door JBVisual op 22 juli 2024 19:37]

lowfi @boner16 juni 2023 13:52
Een HTPC? Is dat niet een beetje 2010? Neem aan dat je ook bekend met de Apple TV? Kost een fracite maar is in veel opzichten een betere oplossing.
metalmania_666 @boner16 juni 2023 14:03
Offtopic:
Ik integreer mijn telefoon juist niet met welke pc so ever.
Ik kan Dex gebruiken maar zie het nut er niet van in.

Heb nu een bedraade Chromecast waarmee ik 4K materiaal kan afspelen.
Bevalt uitstekend

On topic:
Mooie vergelijking.
Persoonlijk zou ik toch voor de AMD gaan. 2e netwerkpoort heb ik niet nodig.
Jammer is idd 1 USB4 aansluiting
Langer op hoge piekbelasting vindt ik belangrijker
punishedbrains @boner16 juni 2023 15:09
Mac mini's werden vroeger gebruikt voor media servers, deed ik ook, maar dat is tegenwoordig doodzonde van de mogelijkheden van het ding. De integratie is mooi, maar beter via een AppleTV en eerlijk gezegd krijg ik het ook prima aan de praat met een mini PC, mooie daarvan is de integratie met welke telefoon dan ook. Dat dat niet altijd super eenvoudig is, klopt, maar voor diegenen die niet in 1 eco-systeem willen blijven hangen en graag altijd mogelijkheden willen hebben tot het geheel aanpassen van een systeem, is dit perfect.
Bliksem B @boner16 juni 2023 15:43
Op basis van de multi cinebench scores en het energieverbruik onder load een groffe perrmance per watt berekend tussen de 3 topmodellen nu:
Mac Studio: 24192 / 109 = 221,9449541
Minisforum Venus NPB7 (Ci7-13700H): 16726 / 125 = 133,808
Minisforum Venus UM690 (AMD 6900HX): 13542 / 86 = 157,4651163

Dan kun je toch wel concluderen dat Intel's versie verre van efficiënt is. AMD is met zijn vorige versie een stuk efficiënter. Zeer benieuwd wat de nieuwe AMD versie van Minisforum doet. Tot nu toe lijkt dat Apple met zijn ARM platform nog steeds de juiste keuze heeft gemaakt.

[Reactie gewijzigd door Bliksem B op 22 juli 2024 19:37]

Whazor 16 juni 2023 21:27
Ik neem aan dat dit HDMI 2.0 heeft?
OruBLMsFrl @Whazor16 juni 2023 23:37
Ga daar maar vanuit als ze niet expliciet met hdmi 8k adverteren. Hdmi 2.1 kan nog altijd hdmi 2.1 tdms blijken en dan ben je nog niet echt verder. Enkel waar 8k staat of hdmi 2.1 flr krijg je wezenlijk meer.
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @Whazor17 juni 2023 13:23
Yes! Max 4k60 dus.
Vlizzjeffrey 16 juni 2023 13:35
Op aliexpress haal je al voor 200 euro een mini pc met een Ryzen 7 5700U, begrijp niet hoe deze dan op 700 euro uitkomen.
GekkePrutser @Vlizzjeffrey16 juni 2023 13:38
Ik denk doordat dit merk echt bekend begint te worden, ondanks dat het een chinees merk is, richten ze zich ook veel op Europa. En dan komt er gelijk een meerprijs bij kijken.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 19:37]

denonman1 @GekkePrutser16 juni 2023 13:53
Dit merk begint volgens mijn voornamelijk bekend te worden vanwege de vele, vele 'nieuwsberichten' van Tweakers dat er weer 'een nieuwe minipc van minisforum' is, maar nu met x of y-optie of cpu dit of dat.

Waar blijven de aankondigingen en vergelijkende reviews van Gigabyte Brix modellen?
3 nieuwsberichten in 2021 & 1 review in 2022 als ik ff snel zoek op 'brix'
Zoek ik op 'minisform' dan tel ik even snel 18(!) nieuwsberichten en reviews vanaf 2022.
Nuancering: Ik weet niet wat beide fabrikanten in deze periode hebben uitgebracht, die crossreference heb ik niet gemaakt.

Maar: Heb hier eerder ook al 's een opmerking over geplaatst, maar dit Chinese merk blijft maar gepromoot worden hier? Ik vind het vreemd.

[Reactie gewijzigd door denonman1 op 22 juli 2024 19:37]

AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @denonman116 juni 2023 20:24
Minisforum timmert inderdaad hard aan de weg - het is vaak de eerste fabrikant die nieuwe processors toepast in z'n mini-pc's en mede daardoor zijn ze vaak interessant om te bespreken. Zo te zien verkoopt Gigabyte nog geen Brix-pc's met 13th Gen Core, Ryzen 7000 of zelfs maar Ryzen 6000, dus ja, dan zijn ze voor het Tweakers-publiek al gauw niet zo interessant meer.
Happy2000 @Tomas Hochstenbach17 juni 2023 09:43
Misschien ook wel leuk om te testen de Trigkey mini pc's.
Polydeukes @Vlizzjeffrey16 juni 2023 13:44
Op AliExpress...
Handelen bedrijven die door de Chinese overheid (financieel) worden gesteund om de Westerse economie te ontwrichten door zo veel mogelijk goedkope spullen aan te bieden en ons afhankelijk te maken van goedkope Chinese producten.
Op AliExpress...
Zijn je rechten als consument niet geborgd
Op AliExpress...
Weet je vantevoren niet wat je koopt/krijgt en of het veilig te gebruiken is
ingmaronline @Polydeukes16 juni 2023 13:55
Zal de meeste consumenten van het AE platform onbekend zijn, maar niet minder belangrijk!
gimbal @ingmaronline16 juni 2023 16:21
Laten we even eerlijk zijn: dan moet je wel echt heel hard negeren dat het te mooi is om waar te zijn. Een minipc hoort niet 200 euro te kosten, tenzij er een hoop karton in zit.
punishedbrains @Polydeukes16 juni 2023 15:11
Precies, ik betaal graag meer om simpelweg de Europese markt meer te spekken, maar ook omdat het toch vaak betere kwaliteit is inclusief support.
DennisD1973 @Polydeukes16 juni 2023 16:53
Afhankelijkheid tussen het Westen en China is wederzijds…

Europa is een belangrijke afzet markt voor in China geproduceerde goederen.

China is een productieland voor onze spulletjes (niet alleen goedkope prularia!)

‘Ontwrichten’ suggereert dat China met opzet goedkope spulletjes maakt om het Westen het leven zuur te maken en ons ‘volledig’ afhankelijk te laten zijn. Denk dat dat niet zo is, als Europa een boycot zou instellen op China goederen, dan blijf je als Chinese winkel mooi zitten met je spulletjes.
Polydeukes @DennisD197316 juni 2023 17:42
Toch is dit al jaren de strategie van China en het is ook vrij algemeen bekend. Er is volop wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en ook heel veel over gepubliceerd. Dat de gemiddelde westerling er niks van weet, zegt meer over wat de gemiddelde westerling belangrijk vindt (goedkope spulletjes).

Voorbeeldje
https://www.theatlantic.c...ion-united-states/672524/
Met citaat:
China (...) will aim instead to make itself indispensable as a producer of high-value goods upon which even its adversaries depend.

[Reactie gewijzigd door Polydeukes op 22 juli 2024 19:37]

DennisD1973 @Polydeukes16 juni 2023 18:39
Dat is de Amerikaanse strategie om weer een nieuwe vijand van de Westerse samenleving te creëren.

Ik vind dat gevaarlijk en hoop dat Europa daar niet te veel in mee gaat.
Balance @Vlizzjeffrey16 juni 2023 13:57
Los van AliExpress, de Ryzen 7 5700U is een 7nm Lucienne-APU, een Zen2+Vega-chip praktisch vergelijkbaar met de 4800U. De 5800U is een Cezanne-chip, met vlottere Zen3 cores, en de 6800U is gemaakt op 6nm vervangt de Vega-GPU door het veel modernere RDNA2. De 7x40-series is dan weer gebaseerd op Phoenix, gefabriceerd op 4nm, en met Zen4 cpu en RDNA3 gpu.

Lang verhaal kort: De Ryzen 7 5700U is écht een andere klasse chip. Voor veel doeleinden waarschijnlijk meer dan voldoende, maar concurrent niet met een 6800-serie of nieuwer.
dizzle2000 @Balance16 juni 2023 14:53
Ik vraag me al een tijdje af hoe bovenstaande 'laptop' chips zich dan weer verhouden t.o.v. van een AMD 5600G of 5700G? Dit zijn (verouderde?) desktop CPU's met geintegreerde GPU, als je die in een Deskmini X300 plaatst heb je ook een soort mini pc.
DennisD1973 @dizzle200016 juni 2023 16:58
Ik heb beide wel eens gebencht… een 5600g tegen een 7735. Single core performance scoort de laatste beter, in multicore is de 5600g iets sneller (met 2 minder fysieke cores).

Stroomverbruik is uiteraard in her voordeel van de 7735.

Grootste voordeel van de 7735 is de igpu… die is rdna2 versus de oude vega in de 5600g.
easyriider @DennisD197317 juni 2023 03:01
Het is maar welke versie van de 7735 je getest hebt, in ieder geval de 7735HS die in de meeste mini-pc's gebruikt wordt is volgens Nanoreview zowel single als multi-core duidelijk sneller dan de 5600G.

https://nanoreview.net/en...35hs-vs-amd-ryzen-5-5600g
DennisD1973 @easyriider17 juni 2023 10:35
In mijn geval was het een 7735hs in een compact minisforum modelletje (um773) en een MSI PRO DP20. Die laatste kan toch beter zijn warmte kwijt waardoor de prestaties beter zijn dan het minisforum modelletje is mijn indruk…

Verder zie ik geen echte reviews of ervaringen online met genoemde processoren.
N8w8 @dizzle200017 juni 2023 01:26
Voor zulke vergelijkingen gebruik ik cpubenchmark.net, daar kan je ze naast elkaar leggen, bijv zo.
sapphire 16 juni 2023 13:23
Zowel wat de prestaties als wat de aansluitmogelijkheden betreft biedt de Venus NPB7 met Intel-cpu net wat meer dan de Venus UM690 met AMD-chip, maar dat zie je dan ook terug in de prijs.
En net wat meer warmte (temperatuur), vermogen en geluid.

Desalniettemin leuke review weer @Tomas Hochstenbach :)
crazylemon 16 juni 2023 13:33
"Vermogen in Watt, hoger is beter" Ok, maar voor wie? Essent? Gebruiker? Levensduur processor?
deregtx 16 juni 2023 14:39
Leuk ding maarja AMD Phoenix 4nm APU's komen inmiddels op de markt...
Als deze een stuk goedkoper is dan is het misschien een goede koop.
MDK007 16 juni 2023 15:20
Ik heb thuis een Intel NUC in gebruik, vandaar dat ik het topic even bekeek.
Zelf gebruik ik de Intel NUC thuis voor tv te kijken en te streamen. (geen gaming, want daar is hij te plat voor) :) typisch cord cutting verhaal.
Ben er zeer tevreden van, maar deze lijken mij een leuk alternatief!
Microkid Frontpage Admin 16 juni 2023 16:57
Hmm, hij mag dan wel snel zijn, maar een pc waarin je in de BIOS niks kan instellen (niet eens de opstartvolgorde of power settings) heb je verder weinig aan. Zoiets komt er bij mij niet in.

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