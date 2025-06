Minisforum kondigt Venus-mini-pc met Ryzen 9 7940HS-cpu aan voor 719 euro

Minisforum heeft de Venus Series UM790 Pro aangekondigd, de eerste mini-pc van het bedrijf met een Zen 4-generatie-cpu van AMD. Het barebonesysteem wordt in elk geval uitgerust met een AMD Ryzen 9 7940HS en wordt vanaf juni geleverd voor een adviesprijs van 719 euro.

De UM790 Pro is het nieuwste model in de Venus-mini-pc-serie en wordt standaard uitgerust met de vermelde mobiele cpu met acht cores en zestien threads. Minisforum belooft een maximale kloksnelheid van 5,2GHz. Verder is er in de barebonevariant een Radeon 780M-gpu aanwezig. Deze geïntegreerde grafische processor is begin dit jaar uitgebracht en gebaseerd op AMD's RDNA 3-architectuur. Hij is uitgerust met twaalf compute-units voor in totaal 768 streamprocessors. Er wordt geen klokfrequentie van de gpu genoemd, al ligt deze in andere recente pc's ergens tussen de 2,8 en 3GHz.

Er zijn naast de barebonevariant ook uitvoeringen beschikbaar met 16, 32 en 64GB DDR5-geheugen, en 512GB of 1TB opslagruimte verdeeld over twee M.2 2280-PCIe 4.0-ssd's. De duurste variant heeft een adviesprijs van 1109 euro.

Verder zijn er in de Venus Series UM790 Pro twee HDMI 2.1- en twee USB4-poorten aanwezig voor video-output. Ook zijn er twee HDMI-poorten, een 3,5mm-jack en vier USB 3.2-poorten in de behuizing van 130x126x52,3mm verwerkt. Naast een ethernetaansluiting ondersteunt de Intel Killer AX1675-netwerkchip de standaarden Bluetooth 5.2 en Wi-Fi 6E.

