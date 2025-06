Minisforum toont mini-pc met externe gpu op bovenkant behuizing

Minisforum heeft een mini-pc getoond met een behuizing van zes liter. De pc heeft een PCIe-slot met ruimte voor een externe videokaart boven op de case. De pc in kwestie beschikt over een AMD Zen 4- of Intel Raptor Lake-cpu. Prijs en releasedatum zijn nog niet bekend.

Minisforum toont twee varianten van het systeem, schrijft VideoCardz. Project Drfxi krijgt een AMD Dragon Range-chip en Project Rpfxi beschikt over een Intel Raptor Lake-cpu. Beide varianten krijgen een laptopchip met een tdp van 55W. In het geval van de AMD-variant gaat dat om een Ryzen 9 7945HX3D met zestien cores en 3D V-Cache. Het Intel-model krijgt een Core i9-13980HX met acht P-cores en zestien E-cores.

De mini-pc krijgt een kleine behuizing met een volume van zes liter. Het systeem ondersteunt een externe gpu, maar die wordt niet in de behuizing geplaatst. In plaats daarvan zit er een PCIe-slot boven op de case. Aan de achterkant van de behuizing kan een bracket geplaatst worden om de videokaart in vast te schroeven.

Minisforum kondigde de komende mini-ITX-pc eerder al aan, maar deelde toen nog weinig concrete details. Het bedrijf deelt nu onder meer specificaties tijdens een Xiamen HighFun Event in China. Het is niet bekend wanneer de pc precies beschikbaar komt, hoewel VideoCardz schrijft dat de release naar verwachting dit najaar plaatsvindt. Het systeem heeft nog geen definitieve naam en ook de adviesprijzen worden nog niet vermeld.

Bron: VideoCardz, Minisforum