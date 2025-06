Easee introduceert Charge Lite-laadpaal, per direct beschikbaar in NL en BE

Laadpaalfabrikant Easee heeft zijn derde laadpaal onthuld, de Charge Lite. Deze driefasethuislader kan met maximaal 11kW laden. Easees andere laadpalen zijn wegens ontbrekende documentatie niet langer te koop in Nederland en België.

De Charge Lite is onderdeel van een reeks laders die Easee dit jaar wil introduceren; naast de Lite komen er een Charge Core en een Charge Max. De Lite is vermoedelijk het goedkoopste model en biedt van de drie producten het minste vermogen. Zowel de Charge Lite als de Charge Core biedt maximaal 7,4kW bij eenfaseladen, maar bij driefaseladen kan de Core maximaal 22kW bieden. De Charge Lite gaat niet verder dan 11kW.

Easee Charge Lite

Verder verschillen de Charge Lite en de Charge Core weinig van elkaar. Zo hebben beide producten hetzelfde uiterlijk met verwisselbare panelen en kunnen ze samenwerken met de Easee Equalizer, waarmee energie tussen huishoudelijke apparaten en de lader verdeeld kan worden, en gebruikers de laadpaal kunnen instellen om alleen te laden als zonnepanelen energie leveren. De laders zijn te benaderen via een internetverbinding of een lokale bluetoothverbinding. Die bluetoothverbinding komt in september naar de Easee Lite.

De Charge Core verschijnt in het vierde kwartaal van dit jaar en is bedoeld voor woonhuizen en semipublieke locaties, zoals werkplekken en parkeergarages. Dan verschijnt ook de Charge Max, een 22kW-lader met MID-certificering, die daardoor gebruikt kan worden met betaalsystemen. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld de Charge Max tegen betaling beschikbaar stellen aan anderen en zo geld verdienen aan de laadpaal. Het is nog niet duidelijk hoeveel de drie laadpalen kosten.

De Charge Lite is per direct beschikbaar in Nederland en België, en beschikt over de juiste documentatie, bevestigt Easee aan Tweakers. Sinds april en juli zijn Easees laadpalen niet meer te koop in respectievelijk Nederland en België. De Zweedse autoriteit voor elektrische veiligheid zegt dat de elektrische aardlekschakelaar van de Home en Charge, Easees oudere laadpaalproducten, mogelijk niet in alle gevallen werkt, waarna verschillende andere toezichthouders van EU-landen de verkoop verboden.

Easee zegt dat het om een documentatieprobleem gaat en zegt aan een oplossing te werken, zoals stickers die op de laadpalen geplakt kunnen worden. Deze oudere laadpalen kunnen volgens Easee nog steeds gebruikt worden. Ook de Zweedse autoriteit zegt dat de producten 'met enige waakzaamheid' gebruikt kunnen worden. Het is niet duidelijk wanneer deze stickers en de aangepaste documentatie klaar zijn en de twee producten weer verkocht kunnen worden.

Vanwege de gestaakte verkoop in diverse landen heeft het bedrijf ruim vijf miljoen euro extra aan investeringen moeten inzamelen en 'ongeveer' 200 van de destijds 350 werknemers ontslagen. Daarnaast krijgt het bedrijf een nieuwe ceo. Sinds de oprichting vijf jaar geleden heeft Easee naar eigen zeggen ruim 700.000 laadpalen verkocht.