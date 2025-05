'Vanaf 2030 hoge groei van elektrische auto's verwacht in Nederland'

Waar het aantal elektrische auto's de komende jaren langzaam toeneemt, is er vanaf 2030 sprake van een hoge groei van EV's op de Nederlandse weg. Dat verwacht kenniscentrum ElaadNL. Rond 2044 zou de teller van elektrische voertuigen in Nederland op 10 miljoen moeten staan.

Het aantal elektrische auto's in Nederland groeit de komende jaren naar verwachting van ElaadNL gestaag, vanwege de afbouw van stimuleringsmaatregelen en doordat EV's nog te duur zijn voor het grote publiek. Na 2030 zou er juist sprake zijn van een sterke groei van elektrische auto's. Volgens ElaadNL komt dit mede doordat er op termijn 'goedkopere' modellen op de markt komen en doordat de accuprijzen zullen dalen. Een ander belangrijk aspect is dat het per 2035 in de Europese Unie verboden is om nieuwe fossielebrandstofauto's te verkopen.

Vijf procent van de wagens in Nederland is op dit moment elektrisch. Volgens de voorspelling van ElaadNL zou dat in 2035 vijftig procent moeten zijn en in 2050 moet het volledige Nederlandse wagenpark elektrisch zijn. De groei van elektrische auto's werd enkele jaren geleden lager ingeschat door ElaadNL. Dit zou te maken hebben met 'nieuwe bevolkingsgroeicijfers'.

Voor de 10 miljoen elektrische auto's die rond 2044 in Nederland verwacht worden, zijn ongeveer 4,3 miljoen laadpalen nodig. Nu zijn dat er ruim een half miljoen, waaronder meer dan 140.000 semipublieke en publieke laadpalen.