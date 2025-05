Fastned-app toont voortaan ook locaties laadpalen van andere aanbieders

Fastned toont in zijn app niet langer enkel de locaties van zijn eigen laadpalen, maar ook die van andere aanbieders.

Eigenaren van een elektrische auto kunnen in Europa voortaan 400.000 laadpunten vinden via de app, op 150.000 locaties. Het gaat zowel om opties voor snelladen als langzaam laden, meldt Fastned in een persbericht.