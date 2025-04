Fastned installeert eerste 400kW-lader

Fastned heeft in samenwerking met het bedrijf EVBox een 400kW-lader geplaatst op een van zijn Nederlandse laadlocaties. Volgens de bedrijven is dit een van de eerste losstaande laders in Europa met dit vermogen.

Volgens Fastned kan een elektrische auto na drie minuten laden bij deze 400kW-lader 100km rijden, al moet de auto in kwestie dan wel laden met dit vermogen ondersteunen. Fastned zegt dat het laadvermogen ook dynamisch kan worden gedeeld, dus dat bijvoorbeeld twee elektrische voertuigen gebruik van de laadpaal maken en elk een laadsessie starten met maximaal 200kW voor elke auto.

De 400kW-variant is volgens Fastned 'de volgende evolutiefase van onze flexibele en schaalbare familie Troniq Modulaire snellaadstations'. De installatie van deze zogeheten EVBox Troniq Modular High-Power-laadpaal is op 13 december voltooid op de laadlocatie in De Watering, langs de A8-snelweg bij Oostzaan, iets ten noorden van Amsterdam. In maart 2018 opende Fastned hier zijn eerste snellaadstation met een 350kW-lader in Nederland.

EVBox is in 2010 opgericht en richt zich op het aanbieden van laadoplossingen voor elektrische voertuigen. Zo biedt het bedrijf commerciële laadstations en laadstations voor woningen aan, maar ook snelladers en laadbeheersoftware. Naar eigen zeggen heeft EVBox meer dan 400.000 laders aan klanten geleverd en worden er met de EVBox Everon-laadbeheersoftware maandelijks meer dan 1,4 miljoen laadtransacties verwerkt.