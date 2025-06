EVBox' Everon-dienst stopt in 2025 definitief waardoor laadstationbeheer eindigt

EVBox stopt uiterlijk op 1 december 2025 met de Everon-dienst voor het beheren van laadstations. Klanten van het bedrijf zijn per e-mail geïnformeerd e-mail over het beëindigen van de dienst. In oktober van 2024 werd bekendgemaakt dat moederbedrijf Engie de EVBox-afdeling sluit.

In de e-mail, die op het Tweakers-forum gedeeld wordt, schrijft EVBox dat de dienstverlening rondom de Everon-software op 1 augustus of 1 december 2025 stopt. Een medewerker van het bedrijf licht toe dat de eerste einddatum voor inactieve gebruikers geldt, terwijl gebruikers die een EVBox-laadstation met Everon actief gebruiken tot 1 december hebben om over te stappen.

Vanaf het relevante eindmoment kunnen gebruikers van de dienst niet langer via de software hun laadstations beheren, zijn gekoppelde laadpassen onbruikbaar en is hun account niet meer toegankelijk. Volgens EVBox worden online stations 'zover mogelijk in offlinemodus gezet'. Klanten die aansluitkosten betaald hebben, komen volgens EVBox 'mogelijk in aanmerking voor een terugbetaling'. Het is niet duidelijk wat de vereisten voor terugbetaling zijn.

Getroffenen kunnen uiterlijk binnen drie maanden hun laadstations migreren naar een andere dienstverlener. EVBox noemt verschillende aanbieders die ervaring zouden hebben met het migreren van EVBox-stations naar hun backend, waaronder 50Five, Equans eMobility, Justplugin, Laadnet, Laadpunt Nederland en Monta. Het offline halen en migreren van laadstations vereist de nieuwste firmware, die EVBox in principe automatisch installeert, tenzij de gebruiker dit heeft uitgeschakeld. In dat laatste geval moet de gebruiker de firmware handmatig updaten.

Het van oorsprong Nederlandse EVBox werd in 2010 opgericht en in 2017 door het Franse Engie overgenomen. In oktober 2024 maakte het laatstgenoemde bedrijf bekend dat het zou stoppen met EVBox. Toen was nog niet duidelijk op wat voor termijn dat effect zou hebben op de diensten en producten van het bedrijf.