Overklokker haalt kloksnelheid van 4250MHz op geïntegreerde gpu van Arrow Lake

De bekende overklokker SkatterBencher zegt de hoogste kloksnelheid tot nu toe op een geïntegreerde gpu te hebben behaald. Hij deed dat op de Core Ultra 9 285K van Intel. Uiteindelijk wist SkatterBencher een kloksnelheid van 4250MHz te noteren.

De overklokker nuanceert dat er geen officiële bronnen zijn om zijn claim dat hij een wereldrecord heeft te bevestigen, maar dat hij zelf wel een database van kloksnelheden bijhoudt. De eerste vermeldingen in dat systeem dateren van begin 1998.

SkatterBencher deed zijn wereldrecordpoging tijdens de recentste editie van Computex op de World Record OC Stage van G.Skill, maar publiceert nu pas de details van zijn recordpoging. Tot deze poging was 4020MHz de hoogste kloksnelheid die ooit werd gemeten op een gpu. Splave noteerde die kloksnelheid op een Nvidia GeForce RTX 4090 in de Gpupi 1B-benchmark.

SkatterBencher legt uit dat de kloksnelheid van de igpu van de Core Ultra 9 285K wordt bepaald door de baseclock van 100MHz, die wordt gehalveerd en vervolgens wordt vermenigvuldigd met de GT- of Graphics Technology-multiplier. Deze kan bij de Core Ultra 9 285K opgevoerd worden tot een vermenigvuldigingsfactor van 85, waardoor een kloksnelheid van 4250MHz mogelijk is.

De igpu heeft via PMBus een apart instelbare voedingsspanning die verhoogd kan worden om de overklok mogelijk te maken. Met die modus kan de gebruiker direct controle krijgen over de spanning van de rail. In eerste instantie wist SkatterBencher met een spanning van 1,3V een kloksnelheid van 3100MHz te noteren.

Uit tests met vloeibaar stikstof bleek dat een lagere temperatuur daarna meer verschil maakte dan een hogere spanning. Op 1,3V en -130 graden wist SkatterBencher een kloksnelheid van 3600MHz te noteren. Om tot een kloksnelheid van 4000MHz te komen, moest hij de spanning verhogen naar 1,6V en de temperatuur verlagen tot -170 graden. Met dezelfde temperatuur en 1,7V kon de igpu een kloksnelheid van 4250MHz bereiken.

SkatterBencher kon op die snelheid ook benchmarks van 3DMark en Furmark draaien. Hij merkte echter op dat de prestaties van de igpu niet meer lijken te verbeteren bij een kloksnelheid van boven de 4000MHz. Furmark 1080P blijft steken rond 2800 punten. Bij 3DMark Speed Way blijft de score rond 650 steken en GPUPI 1B blijft hangen rond 17,9 seconden.

De overklokker noemt meerdere mogelijke redenen voor de stagnatie in prestatieverbeteringen. Hij sluit niet uit dat het gaat om FLL-klokproblemen, die eerder ook zichtbaar waren bij de Alder Lake-chips, waar de effectieve kloksnelheid lager was dan de ingestelde. Ook zou een onderdeel van de chip een bottleneck kunnen zijn. SkatterBencher merkte echter ook op dat de prestaties verbeterden als de referentiekloksnelheid werd verhoogd naar 110MHz. Bij die kloksnelheid en een gpu-kloksnelheid van 4180MHz noteerde hij in GPUPI 1B een tijd van 17,177 seconden, een prestatieverbetering van bijna tien procent ten opzichte van de eerdere test met een referentiekloksnelheid van 100MHz.