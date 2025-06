Modder haalt met shuntmod stroomverbruik van 800W op RTX 5090

De bekende overklokker Roman Hartung heeft door middel van een shuntmod een hogere score in 3DMark Speedway gehaald met een GeForce RTX 5090-kaart dan een RTX 6000 Pro-gpu. Hij mat ook een piekvermogen van meer dan 800W, terwijl normaal een limiet van 600W geldt.

Hartung, die online ook wel bekendstaat als Der8auer, deed de test met de watergekoelde ASUS ROG Astral LC RTX 5090. Hij concludeerde bij het draaien van 3DMark Speedway dat de gpu op stockniveau continu op 600W kon draaien zonder te throttlen. Hij bleef bovendien redelijk koel: GPU-Z gaf een temperatuur van ongeveer 56 graden. In de test haalde de grafische kaart gemiddeld 145,7 frames per seconde.

Hartung verbond een aantal 5-milliohmshuntresistors parallel aan de 2-milliohmresistors die al op het pcb aanwezig waren en het stroomverbruik van de 12V-voedingsaansluiting meten. Daardoor is de uiteindelijke weerstand 1,4 milliohm, waardoor de sensor op de videokaart ongeveer dertig procent minder stroomverbruik meet dan hij in werkelijkheid verbruikt.

Door alleen de modificatie te doen, mat Hartung al een verhoging van het stroomverbruik van tien tot twintig procent. De kloksnelheid van de gpu nam met 100 tot 110MHz toe, terwijl de kloksnelheid van het geheugen hetzelfde bleef. Nadat Hartung het gpu-voltage in ASUS GPU Tweak-software had verhoogd, mat hij een verbruik van 750W tot 786W. In 3DMark haalde de kaart met deze instellingen gemiddeld 152,1fps.

Vervolgens overklokte Hartung in GPU Tweak zelf het geheugen en de gpu, naar respectievelijk 32,2Gbps (4,2Gbps boven stock) en 2710MHz (130MHz boven stock). Met deze instellingen haalde de RTX 5090 in 3DMark Speedway gemiddeld 158fps. Daarmee komt hij zelfs boven de RTX 6000 Pro, het zakelijke topmodel van Nvidia, die zonder overklokken 157,4fps haalt. De RTX 6000 Pro deed dat overigens wel met flink minder vermogen, namelijk 556W, terwijl de overklokte RTX 5090 gemiddeld 778W verbruikte.