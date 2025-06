Ontwikkelaar draait iOS op Nintendo Switch - update

Een ontwikkelaar is erin geslaagd om iOS te laten draaien op de Nintendo Switch. Dat was mogelijk door het gebruik van de QEMU-processoremulator. Hoewel het besturingssysteem daadwerkelijk opstart, is de ervaring verre van perfect.

De X-gebruiker PatRyk beschrijft de gemodde Switch als 's werelds langzaamste iPhone. Het apparaat heeft namelijk meer dan twintig minuten nodig om op te starten. Bovendien vertoont de kernel regelmatig problemen en crashen apps bij het opstarten.

Het is niet duidelijk welke versie van iOS PatRyk precies heeft gebruikt. De mod is in ieder geval gebaseerd op een QEMUAppleSilicon-project van de gebruiker ChefKissInc, dat volgens de beschrijving op GitHub bedoeld is voor de iPhone 11. Met deze software is het mogelijk om de werking van een Apple-processor via emulatie na te bootsen op de op Arm-gebaseerde Nvidia Tegra X1-chip van de Switch.

Update - Volgens het originele bericht was de mod uitgevoerd op de Nintendo Switch 2. Het gaat echter om de originele Switch. Het artikel is daarop aangepast.