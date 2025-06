Nintendo kondigt Splatoon-spin-off Raiders aan voor Switch 2

Nintendo kondigt de Splatoon-spin-off Raiders aan. De game komt exclusief voor de Switch 2 uit. Er is nog geen prijs of releasedatum bekendgemaakt. Verder brengt Nintendo op 12 juni een gratis contentupdate voor Splatoon 3 aan met nieuwe wapens en cosmetics.

Splatoon Raiders speelt zich af op de Spirhalite Islands. Volgens een persbericht spelen gamers als een mechanic, samen met het Deep Cut-trio. Het is niet duidelijk wat voor soort game Raiders wordt, al lijkt het op basis van de trailer om een singleplayerspel te gaan. Tot dusver bracht Nintendo alleen hoofdgames in de Splatoon-franchise uit, met Splatoon 3 uit 2022 als recentste deel. Dat was destijds de snelstverkopende fysieke versie van een game voor de oorspronkelijke Nintendo Switch.