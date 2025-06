Ayaneo onthult Flip 1S DS-handheld met twee schermen en Strix Point-apu

Ayaneo heeft zijn Flip 1S DS-handheld onthuld. De draagbare game-pc is een doorontwikkeling van de originele Flip DS, die in mei 2024 uitkwam. Het is nog niet bekend wanneer de handheld uitkomt en hoeveel hij moet kosten.

De 1S DS heeft een primair oledscherm van 7" met een verversingssnelheid van 144Hz en een maximale helderheid van 800cd/m², ten opzichte van het lcd-scherm van de Flip DS dat een verversingssnelheid van 120Hz en een maximale helderheid van 400cd/m² heeft. Het tweede scherm is een 4,5"-exemplaar en heeft een resolutie van 1620x1080 pixels. Daarmee is het tweede scherm groter en scherper dan dat van zijn voorganger, die een 3,5"-scherm met een resolutie van 960x640 pixels heeft.

Onder de motorkap heeft de Neo 1S DS een AMD Ryzen AI 9 HX 370. Deze Strix Point-apu heeft in totaal twaalf Zen5(c)-rekenkernen en zestien compute units op basis van de RDNA 3.5-architectuur. De vorige versie van de handheld had een AMD Ryzen-cpu met vier cores en een geïntegreerde RDNA 3-gpu. De Ayaneo 1S DS beschikt net als zijn voorganger over Lpddr5x-ram. Hoeveel werkgeheugen er is en welke snelheid het precies heeft, is niet bekend.

De handheld verruilt de halleffectjoysticks van zijn voorganger voor tmr-exemplaren. Het apparaat beschikt ook over twee halleffecttriggers. De abxy-knoppen zitten verder verzonken in de behuizing, waardoor ze meer travel hebben. Het scharnier van het scherm is volgens de fabrikant ook verbeterd: door het nieuwe mechanisme is het hoofdscherm nu vrij verstelbaar.

Verder beschikt het apparaat over twee USB4-poorten, een microSD-ingang en een 3,5mm-poort voor koptelefoons. Het apparaat draait op Windows 11 met de Ayaspace 3.0-interface. Het is nog niet bekend hoe groot de accu is en hoeveel het apparaat weegt.