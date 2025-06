Nintendo houdt donderdag 27 maart om 15.00 uur een Direct-livestream voor aankomende Switch-games. Het bedrijf benadrukt dat er geen info gedeeld zal worden over de Switch 2. De livestream zal ongeveer een halfuur duren.

De livestream is onder meer te volgen via Nintendo's YouTube-kanaal. Het bedrijf deelt verder geen informatie over wat voor games er voorbij zullen komen. Volgende week woensdag heeft Nintendo ook een Direct-livestream, dan om meer bekend te maken over de Switch 2.