Google gaat delen van Android minder vaak opensource beschikbaar stellen

Google gaat bepaalde onderdelen van Android, zoals de build engine, update engine en bluetoothstack minder vaak opensource delen. Het bedrijf wil zo het ontwikkelen van Android vereenvoudigen. Android blijft opensource, benadrukt Google.

Bepaalde delen van Android worden al intern ontwikkeld, zoals het core-OS-framework. Kleinere delen worden echter vaker gedeeld via AOSP, ofwel het Android Open Source Project. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld het ontwikkelwerk van bepaalde api's of engines van Android volgen. Google zegt echter tegen Android Authority dergelijk ontwikkelwerk in de toekomst ook intern te doen.

Op dit moment heeft Android twee ontwikkelingsbranches: het deel dat intern gebeurt, zoals dat core-OS-framework, en bepaalde api's en engines die vaker via AOSP gedeeld worden. Dit betekent dat die publieke AOSP-branche vaak achterloopt op de interne build. Doordat die twee branches sterk kunnen verschillen, krijgen ontwikkelaars 'vaak' te maken met merge conflicts. Dit kost tijd, waardoor Google nu liever stopt met de twee verschillende branches en al het werk nu eerst intern gaat doen. Deze wijziging gaat volgende week in.

Google benadrukt tegenover Android Authority dat Android opensource blijft en dat het besturingssysteem nog steeds via het AOSP gedeeld zal worden, maar dan op latere momenten en in grotere stappen tegelijk. Android Authority verwacht ook dat de wijziging weinig impact zal hebben op reguliere gebruikers en ontwikkelaars, ook niet op bedrijven die besturingssystemen of skins maken op basis van AOSP. Dergelijke bedrijven zullen immers niet de huidige AOSP-branche gebruiken, omdat deze te instabiel zou zijn, stelt Android Authority.

De wijziging betekent wel dat mensen het ontwikkelwerk van Android minder goed kunnen volgen en hieraan ook minder goed kunnen bijdragen via AOSP, denkt het medium. Journalisten hebben zo ook minder vaak toegang tot informatie die mogelijk Android-nieuws laat uitlekken. Android Authority schrijft vaak nieuws op basis van AOSP en zegt dat de wijziging 'ongetwijfeld' impact zal hebben op die berichtgeving.