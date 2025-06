Google gaat Assistent overal vervangen door Gemini

Google gaat Assistent overal inruilen voor Gemini. In de komende maanden wordt de bijna tien jaar oude Assistent voor alle gebruikers vervangen door de nieuwe kunstmatige intelligentie. Dat gebeurt op zowel Android als apparaten zoals speakers en televisies.

Google zegt op een ondersteuningspagina dat het Google Assistent gaat uitfaseren. Dat wordt dan vervangen door Gemini. Dat is al het geval bij een groot aantal gebruikers, maar 'in de komende maanden' gaat dat voor alle Assistent-gebruikers gelden.

Het gaat dan over alle apparaten waarop Google Assistent is ingesteld. Dat is met name Android, maar ook tablets, auto's en apparaten zoals hoofdtelefoons en smartwatches bevatten in de toekomst geen Assistent meer. Google Assistent kwam in 2016 uit.

Al die apparaten krijgen wel een nieuwe spraakassistent. Die is gebaseerd op Gemini. Google geeft geen exacte tijdlijn, maar zegt de veranderingen 'in de komende maanden' door te voeren. "Tot die tijd blijft Google Assistent werken op deze apparaten", zegt het bedrijf.