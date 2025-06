Google DeepMind introduceert Gemini-model voor robots

Google DeepMind heeft twee nieuwe varianten van Gemini aangekondigd, speciaal voor robots. Het gaat om twee Gemini Robotics en Gemini Robotics-ER. Ook kondigt Google een samenwerking met Apptronik aan om 'de volgende generatie humanoïde robots te ontwikkelen'.

Beide nieuwe AI-modellen zijn gebaseerd op Gemini 2.0, zegt Google in een aankondiging. Het eerste model, Gemini Robotics, is een zogenaamd 'vision-language-action'-model. Dit AI-model kan volgens het bedrijf ook nieuwe situaties begrijpen en daarin taken uitvoeren, zelfs als het niet op die taken getraind is. Gemini Robotics is volgens Google verder goed in omgaan met nieuwe objecten, verschillende soorten instructies en nieuwe omgevingen.

Gemini Robotics is gemaakt om met allerlei soorten robots te werken. Google trainde het model met name op data van twee robotarmen, maar het kan ook gebruikt worden voor de humanoïde robot Apollo van Apptronik. Verder snapt het model opdrachten in natuurlijke taal en in verschillende talen. Ook is het model zeer behendig en heeft het fijne motorische vaardigheden. Zo kan het AI-model - wanneer het geïntegreerd is in een robot - eten in een hersluitbaar zakje doen.

Het tweede model is Gemini Robotics-ER. Dit model heeft geavanceerd ruimtelijk inzicht en is ontworpen om verbonden te worden met bestaande low-level controllers, aldus Google. Het model kan al doende volledig nieuwe mogelijkheden aanleren. Krijgt het model bijvoorbeeld een koffiemok te zien, dan kan het zelf inschatten dat het de mok bij het handvat moet oppakken en een veilige route vinden om de mok te benaderen. Het Gemini Robotics-ER-model wordt beschikbaar gesteld aan 'vertrouwde testers', zoals Agile Robots, Agility Robots, Boston Dynamics en Enchanted Tools.

Google DeepMind kondigt tot slot nieuwe benchmarks en frameworks aan voor semantische veiligheid in AI en robotica, om onderzoek naar robotveiligheid binnen de academische wereld en de industrie te bevorderen. Zo kan het nieuwe framework helpen bij het opstellen van 'grondwetten' om robots te ontwikkelen die veiliger zijn en beter aansluiten bij menselijke waarden.