Google schuift ontwikkeling Assistant onder andere divisie voor hardware en OS

Google schuift de afdeling die werkt aan Assistant, de Google Assistent in het Nederlands, onder de divisie Platforms and Devices. Gemini gaat naar Google DeepMind en komt zo dichter bij de AI-onderzoeksteams.

Google Gemini-aankondigingen augustus 2024

Door Assistant daar te plaatsen kan de focus meer liggen op de gebruikersinterface, meldt Google. Dat lijkt aan te duiden dat de digitale assistent nog plek heeft in het portfolio van Google. De aanname afgelopen tijd was dat Google Assistant zou willen vervangen door Gemini, zijn chatbot op basis van zijn eigen taalmodellen.

Gemini gaat naar Google DeepMind, de nieuw gecreëerde divisie die al het AI-onderzoek van het bedrijf combineert in een divisie. Dat moet ervoor zorgen dat de AI-dienst sneller nieuwe modellen kan gaan gebruiken en dat moet de efficiëntie vergroten.