Google schuift ontwikkeling Assistant onder andere divisie voor hardware en OS

Google schuift de afdeling die werkt aan Assistant, de Google Assistent in het Nederlands, onder de divisie Platforms and Devices. Gemini gaat naar Google DeepMind en komt zo dichter bij de AI-onderzoeksteams.

Google Gemini-aankondigingen augustus 2024
Google Gemini-aankondigingen augustus 2024

Door Assistant daar te plaatsen kan de focus meer liggen op de gebruikersinterface, meldt Google. Dat lijkt aan te duiden dat de digitale assistent nog plek heeft in het portfolio van Google. De aanname afgelopen tijd was dat Google Assistant zou willen vervangen door Gemini, zijn chatbot op basis van zijn eigen taalmodellen.

Gemini gaat naar Google DeepMind, de nieuw gecreëerde divisie die al het AI-onderzoek van het bedrijf combineert in een divisie. Dat moet ervoor zorgen dat de AI-dienst sneller nieuwe modellen kan gaan gebruiken en dat moet de efficiëntie vergroten.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 17-10-2024 19:55 22

17-10-2024 • 19:55

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Reacties (22)

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telenut 17 oktober 2024 21:19
Waarom slagen ze er niet in beide te combineren? De helft van de vragen die ik ( of mijn kind vooral) stel aan de Google hub is de reactie: ik begrijp u niet, kan niet helpen, of : volgens de website xxx en dan een letterlijke tekst van die site.
Maar vloeiend antwoorden? Nee hoor
Zelfde met domotica integratie, lukt ook totaal niet... Zeer spijtig, en de reden dat ik al enige tijd geen Google spul meer koop
Horatius @telenut17 oktober 2024 22:47
Omdat de huidige AI het hele probleem van human machine interaction nogsteeds niet oplost.

We hebben de mens en de machine, het gat in communicatie willen we daar steeds kleiner in maken. Voor taal heet dat Natural Language Processing, het vertalen van menselijke taal richting computers.
De huidige AI vervult maar een deel van de keten die nodig is om dit gat te dichten.

GPTs zijn momenteel grote dozen welke met statistiek antwoorden genereren op basis van input. Origineel was chatgpt ook bedoeld als verhalen schrijver als ik mij niet vergis.

Dus we hebben nu een programma welke menselijke taal naar menselijke taal kan omzetten? We hebben een programma welke onvoorspelbaar is, dus hoe is dit programma nou anders dan een mens in een taal opzicht voor een machine?
Niet bijster veel.

Oftewel wat mist is een Language-to-Action model. Dat bestaat nogsteeds niet, de huidige GPTs doen een poging tot maar zijn er gewoon weg nog ruim niet betrouwbaar genoeg voor.
Dat is waarom Google Assistant nogsteeds beter werkt dan Gemini. Wij passen onze taal aan zodat GA vrij betrouwbaar acties uitvoert. Gemini maakt daar geen verbetering in.
telenut @Horatius17 oktober 2024 23:44
Dat klopt gewoon totaal niet
Vraag aan chatgpt of Gemini op een Javascript of andere code te schrijven en dat lukt gewoon
Dus waarom zou het niet lukken tekst om te zetten in commando's die Google home snapt?
MrFax @telenut18 oktober 2024 02:48
De huidige GPT werkt op basis van statistiek en patroonherkenning. Waarom werkt dit niet met natuurlijke taal?

Voorbeeld: "Zet het licht aan"

ChatGPT kan niet op basis van patroonherkenning het licht aanzetten: Wordt de keuken bedoeld, of de woonkamer? Ze hebben de begrip niet om te zeggen van "Oh ja, je bedoelt gewoon het hele huis". Dat kan wel op basis van statistiek, maar het wordt dan gewoon een gok.

Tuurlijk, als je de AI toegang geeft tot je locatie, deze weet welke lampen uit en aan staan, dan wordt het makkelijker. Maar daar moet dan een interactie plaatsvinden tussen de domotica API en de LLM AI.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 18 oktober 2024 07:05]

-Tim- @MrFax18 oktober 2024 06:57
Dat laatste gaat al prima met LLM plug-ins in Home Assistant. En teruggaand naar het begin van de discussie; die interactie tussen domotica API en LLM API mogen we nu wel eens verwachten van Google.
MrFax @-Tim-18 oktober 2024 07:06
Dat is nu toch juist het "gevaar" van AI: Dat deze directe toegang heeft tot alle smart spul in jouw huis?
telenut @MrFax18 oktober 2024 08:54
Dat is nu ook al het geval als je Google Assistant gebruikt voor uw domotica.
MrFax @telenut19 oktober 2024 10:42
Nou niet echt. Assistant kan niet voor jou nadenken. LLM AI komt daar al een stuk dichterbij, en binnenkort komt OpenAI met een zelfdenkend nieuw model: https://openai.com/o1/

Of het nou slim is om een AI als dit directe toegang te geven tot alles vind ik een beetje controversieel.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 19 oktober 2024 10:43]

air2 @MrFax18 oktober 2024 09:46
Dat valt wel mee, het LLM model bepaalt welke scene geactiveerd wordt, of wel script wordt uitgevoerd. Het is niet zo dat het toegang heeft tot alle onderliggende hardware calls. Ten minste zo is het in Home Assitant opgelost.
telenut @air219 oktober 2024 10:50
Toch mijn home assistant eens terug moeten activeren dus. :-)
Horatius @telenut18 oktober 2024 08:37
"Dat klopt totaal niet"
"Stelt vervolgens de vraag waarom het niet lukt opnieuw"

Dat stuk code schrijven kan op vele manieren en is al vaak voor gedaan, dat is statisch dingen aan elkaar breien.

Wat jij nu voorstelt is dat je Gemini laat draaien, deze eigenlijk standaard een prompt heeft welke er voor moest zorgen dat Gemini een vertaal laag wordt naar GA.
Mensen kunnen al vaak genoeg GA niet eens laten doen wat ze willen behalve simpele taken. Laat staan een onvoorspelbare text generator welke ook nog eens vage menselijke taal moet interpreteren.
Vibonacci @telenut18 oktober 2024 09:10
Het 'schrijven' van code is geen actie. Dat is gewoon output van de LLM: tekst.

Het omzetten van de tekst output naar daadwerkelijke acties / handelingen is dus de uitdaging die nog open staat. Gemini is nu sterk in mooie tekst output, terwijl Assistent nu sterk is in uitvoeren van daadwerkelijke acties.
Stennypenny @telenut18 oktober 2024 13:08
Hier idem. Zelfde probleem.

Het lijkt erop dat de hardware van Google, zoals hun slimme speakers voor thuis (Google Home/Nest), nog steeds draait op de oudere versie van Google Assistant. Ondertussen maken telefoons al gebruik van Gemini, wat een veel geavanceerdere versie is. Het is jammer om te zien dat Google zijn Home/Nest-platform zo lijkt te verwaarlozen, terwijl het concept zoveel potentie had...
geerttttt 17 oktober 2024 20:28
Ik snap niet wat Google assistent nog voor bestaansrecht heeft. Integreer dat gewoon in gemini. Een smart speaker met Gemini is 10x prettiger dan Assistant.

Ik vind google maar een raar bedrijf. Jarenlang innoveren ze nauwelijks op het gebied van slimme assistenten, er gebeurt echt heel weinig nieuws. En dan komt er concurrentie en dan wordt er echt in no time een vrij goed alternatief (Gemini) uit de grond gestampt en daarna wordt het weer rustig.

Dus ze kunnen wel innoveren en ontwikkelen, maar blijkbaar zorgt hun normale werkproces voor ontzettend veel stagnatie ofzo?
resistme @geerttttt17 oktober 2024 21:08
Kan bijna maar twee dingen zijn, kosten of kwaliteit is niet goed genoeg.

Ik werk nu zelf aan veel ai producten en in de praktijk blijkt het allemaal wel wat ingewikkelder dan het van te voren leek.

Elk nieuw model wil je ook valideren of resultaten in de praktijk even goed zijn. Daarvoor heb je weer een heel systeem nodig om dat objectief je verifiëren. Als dingen niet goed werkten ga je daar weer triggers oid voor bouwen die je ook elke keer moet bijhouden en aanpassen. De huidige modellen zijn er gewoon nog net niet in dat opzicht.
himlims_ @geerttttt17 oktober 2024 21:09
Exactly, had verwacht dat Amazon dat met Alexa zou gaan doen; daarvan staat de ontwikkeling ook als jaren stil
FicoF @geerttttt17 oktober 2024 21:31
Ik heb liever dat ze Gemini in Assistent integreren. Altijd die diensten killen schiet niet op.

Het fatsoenlijk integreren mag ook wel wat beter. Hey Google dim de lampen geeft nu heel vaak als resultaat: ik ben een taal assistent. Dan gebruikt is Gemini ipv GA.
FrankSpin 17 oktober 2024 20:17
Zijn er meer mensen die na de introductie van ChatGPT en Perplexity.ai nauwelijks nog ‘googelen’? Google als zoekmachine is zo’n draak geworden: alle reclame en stomme ‘SEO-geoptimaliseerde’ verzamelwebsites vol onzin en affiliate-links. Bovendien zijn Google Reviews en Google Maps super omslachtig geworden, waarschijnlijk vanwege de EU-regelgeving.

Het enige wat ik dan nog van Google gebruik, is YouTube, want daar is geen goed alternatief voor.

[Reactie gewijzigd door FrankSpin op 17 oktober 2024 20:22]

m_snel @FrankSpin17 oktober 2024 20:20
Dat was al lang daar voor zo. Het viel mij jaren geleden al op dat vinden niet meer met Google mogelijk is als iets in het nieuws is.
Iemand stuurde een link over een interne strijd tussen de tech en financiële mannen van Google. Het levert meer op om gewoon een hoop dezelfde soort berichten te serveren.
En het zou me niks verbazen.
Even voor de grap een aanvulling.
Als je zoekt op afschaffen salderen dan krijg je uit veel bronnen dezelfde informatie van nu. Kies je een datum van voor 2016 dan krijg je verschillende onderzoeken van voor die tijd en dat jaar. Maar 2017 levert alleen actuele informatie.
Je moet dus precies weten wanneer iets belangrijks heeft plaatsgevonden omdat je anders pagina’s vol met dezelfde informatie krijgt.
Het kan natuurlijk ook zijn dat Ai nog niet echt bruikbaar is.
Dit is gewoon een willekeurig voorbeeld, maar ik heb de indruk dat je vaak alleen meer van hetzelfde krijgt voorgeschoteld van verschillende dagbladen/ kranten etc.

[Reactie gewijzigd door m_snel op 17 oktober 2024 20:33]

icecreamfarmer @m_snel17 oktober 2024 21:57
Jep vaak voortaan naar pagina 5 toe terwijl 5 jaar geleden ik zelden van pagina 1 hoef te komen. Het is een puinhoop geworden.

Ze hebben idd vanwege advertentie inkomsten de zoekfuncties verslechterd.
Halfscherp @FrankSpin17 oktober 2024 23:44
Kagi gaan gebruiken. Kost je wel €5 per maand, maar:

Je kan zelf kiezen welke sites of site-categorieën je extra upranking, downranking, of blacklisting geeft. Listicles (“10 best GitHub alternatives”) worden verzameld en in een aparte inklap header gezet.

Om maar voorbeelden te geven, ik heb:
  • Engelse Wikipedia bovenaan gepind
  • WebMD geblacklist, MayoClinic geupranked
  • Vocabulary.com gedownranked, Merriam-Webster en Urbandictionary geupranked
  • Quora gedownranked
  • Allrecipes en Seriouseats geupranked
  • Goede code sources (rustdocs, pythondocs, etc.) geupranked en matige sources (freecodecamp, w3schools) gedownranked
Ik heb nog een boel andere, maar je begrijpt ‘m.

Je kan ook ook nog “lenses” wat een soort whitelist is waarin je alleen maar binnen een bepaald type bron zoekt. Bv alleen maar PDF files, alleen maar recepten, of alleen maar .edu domeinen.
Finraziel 17 oktober 2024 23:11
Zit er ontwikkeling in Google Assistant dan?
Ik heb me er niet echt in verdiept, maar het oppervlakkig gebruiken geeft me de indruk dat ze jaren geleden een mvp gebouwd hebben en er daarna nauwelijks meer wat mee gedaan hebben...

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