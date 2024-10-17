Samsung kondigt 4G-versie aan van Galaxy A16

Samsung heeft de 4G-versie aangekondigd van de Galaxy A16. Tussen de 4G- en 5G-varianten zit weinig verschil, maar de A16 4G heeft een andere soc dan de 5G-variant van de smartphone.

Waar de Galaxy A16 5G een Exynos 1330-soc heeft, gaat het bij de A16 4G vermoedelijk om een MediaTek Helio G99-soc, die een 4G-modem aan boord heeft. Samsung noemt nooit exacte socs in zijn communicatie. De Exynos 1330 heeft twee ARM Cortex A78-kernen op 2,4GHz, terwijl de G99 het doet met twee A76-kernen op 2,2GHz. De GPU verschilt ook: de Exynos heeft een Mali G68MP2, de MediaTek een Mali G57MP2.

De telefoons zijn verder identiek. Omdat 4G-versies doorgaans goedkoper zijn, maakt dat de A16 4G de goedkoopste telefoon van Samsung tot nu toe met een IP-rating. De behuizing heeft een IP54-rating. De afmetingen zijn 164,4x77,9x7,9mm en het apparaat weegt 200 gram. De telefoon heeft een amoledscherm met een resolutie van 2340x1080 pixels. De maximale verversingssnelheid bedraagt 90Hz.

Beide versies hebben zes jaar ondersteuning. Dat betekent dat er zes OS-upgrades komen en dat er updates zullen verschijnen tot november 2030. Samsung heeft de prijs nog niet bekendgemaakt. De 5G-versie van de A16 is al uit voor 229 euro, de 4G-variant verschijnt in november.