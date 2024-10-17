Samsung kondigt 4G-versie aan van Galaxy A16

Samsung heeft de 4G-versie aangekondigd van de Galaxy A16. Tussen de 4G- en 5G-varianten zit weinig verschil, maar de A16 4G heeft een andere soc dan de 5G-variant van de smartphone.

Waar de Galaxy A16 5G een Exynos 1330-soc heeft, gaat het bij de A16 4G vermoedelijk om een MediaTek Helio G99-soc, die een 4G-modem aan boord heeft. Samsung noemt nooit exacte socs in zijn communicatie. De Exynos 1330 heeft twee ARM Cortex A78-kernen op 2,4GHz, terwijl de G99 het doet met twee A76-kernen op 2,2GHz. De GPU verschilt ook: de Exynos heeft een Mali G68MP2, de MediaTek een Mali G57MP2.

De telefoons zijn verder identiek. Omdat 4G-versies doorgaans goedkoper zijn, maakt dat de A16 4G de goedkoopste telefoon van Samsung tot nu toe met een IP-rating. De behuizing heeft een IP54-rating. De afmetingen zijn 164,4x77,9x7,9mm en het apparaat weegt 200 gram. De telefoon heeft een amoledscherm met een resolutie van 2340x1080 pixels. De maximale verversingssnelheid bedraagt 90Hz.

Beide versies hebben zes jaar ondersteuning. Dat betekent dat er zes OS-upgrades komen en dat er updates zullen verschijnen tot november 2030. Samsung heeft de prijs nog niet bekendgemaakt. De 5G-versie van de A16 is al uit voor 229 euro, de 4G-variant verschijnt in november.

Samsung Galaxy A16
Samsung Galaxy A16 5G (links) en Galaxy A16 4G

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 17-10-2024 20:16 56

17-10-2024 • 20:16

56

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Samsung Galaxy A16 5G

vanaf € 195,-

4 van 5 sterren

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Reacties (56)

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Deadnet 17 oktober 2024 20:30
Ik vind de versie nummering van Samgsung niet meer te volgen. A52 is eerder als de A16. Ooit was een hoger nummer betere prestaties. Niet iedereen is de hele dag met mobiele tech bezig.

Ik vind dat toch n beetje naar verlakkerij neigen.
Triogap @Deadnet17 oktober 2024 20:46
Het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. A zijn de low-midrange telefoons van Samsung. Ze hebben ook de S serie voor high end. In de S serie nummeren ze gewoon door. Al hebben ze een paar jaar geleden een grote sprong gemaakt.

Binnen de A range hebben ze 2 nummers waarin het eerste nummer de range aangeeft. Waarin 0 de lowest end zijn tot 5 bijna high end. Het laatste nummer is het generatie nummer. 6 jaar geleden zijn ze begonnen bij de 0 en inmiddels zijn ze dus aangekomen bij de 6.

Je wilt het laatste nummer zo hoog mogelijk hebben, zodat je zo veel en lang mogelijk nog updates gaat ontvangen. En het nummer daarvoor is dan een beetje voor wat je wilt of kan betalen voor je telefoon.
Prince @Triogap17 oktober 2024 21:05
En voor de volledigheid: "J" is de low end.
Triogap @Prince17 oktober 2024 21:55
Die hadden ze inderdaad voordat ze aan de "nieuwe" A serie begonnen. Toen hadden ze enkele nummers in de J en A serie en moest je goed opletten gezien de nummers werden hergebruikt voor verschillende generaties.
Llopigat
@Prince18 oktober 2024 01:40
Niet meer. Dat zijn nu de lagere A modellen zoals deze A16 en de A06. Met J zijn ze al jaren geleden opgehouden.

Wel hebben ze nog de M, F en C serie die er een beetje tussenin zit. Heel vreemde series want de M55, F55 en C55 zijn bijvoorbeeld bijna gelijk aan specs.

Als je een vergelijking maakt tussen die modellen zit er bijna geen verschil in. Ik snap er echt geen fuck van waar ze mee bezig zijn. Met de A en S serie is het tenminste nog duidelijk :)
Hansie9999 @Llopigat18 oktober 2024 09:45
Ik denk dat de M reeks normaal altijd een grotere batterij hebben ?

@Triogap de A reeks is ook al tot de 7x geweest, dat waren toen de highest end die nog niet S was :) (maar heb al tijdje geen A7x meer gezien dus denk inderdaad dat de A5x voor moment de hoogste zijn.

de A5x is bij ons zo wat meestal de best verkochte reeks, als je een bekend merk wilt zit je daarmee prijs/kwaliteit wel goed,

Ikzelf hou me natuurlijk bij toestellen als de Xiaomi Poco's :)
zit je met 320 euro op een top soc, goede camera , 512GB intern geheugen, even door de app debloater halen en je hebt een prima telefoon voor de prijs :)
Llopigat
@Hansie999918 oktober 2024 09:53
Ik denk dat de M reeks normaal altijd een grotere batterij hebben ?
Ja maar de F en C reeks hebben die ook. Bij dat trio dat ik noemde is de batterij hetzelfde bijvoorbeeld.Het is gewoon dezelfde telefoon met 3 verschillende namen.

Nou was de M reeks origineel vooral bedoeld voor de Indiase markt waar er meer geconcurreerd wordt op accugrootte inderdaad, en ze een voorkeur hebben voor hele grote lappen scherm. En weinig geld te besteden dus midrange/budget toestellen zijn populair. Maar waar die F en C reeks nu opeens vandaan komen :?
Hansie9999 @Llopigat18 oktober 2024 10:31
Ah ok,

F en C heb ik zelf nog niet veel gezien, geen idee wat die speciaal hebben (misschien gewoon ook voor andere werelddelen ?), wel vroeger de J's voor de goedkope reeks veel gezien.
Llopigat
@Hansie999918 oktober 2024 10:33
Ja de J is helemaal over sinds ze met de nieuwe nummering (meerdere cijfers) begonnen. Het zou kunnen zijn voor werelddelen inderdaad alleen met andere reeksen zoals A en S maken ze dat onderscheid dan weer niet.
WillySis @Llopigat18 oktober 2024 10:37
De C, F en M serie zijn niet bedoeld voor de internationale markt, maar speciaal voor China, India, Indonesië of Afrika. Daar hoeft je je dus niet in te verdiepen.
Alleen de A, S en Z series (resp mid range, high range en Foldables) zijn voor de internationale markt en die hebben een duidelijke verwijzing naar klasse en versie.
Llopigat
@WillySis18 oktober 2024 10:43
De C, F en M serie zijn niet bedoeld voor de internationale markt, maar speciaal voor China, India, Indonesië of Afrika. Daar hoeft je je dus niet in te verdiepen.
Dat is een beetje te makkelijk gezegd, ik werk met alle regio's :) Vandaar dat ik die tegenkom in ons mobiele 'wagenpark'.

En de M55 bijvoorbeeld wordt wel degelijk verkocht hier, hij staat ook gewoon in de pricewatch. Te krijgen bij belsimpel.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 18 oktober 2024 10:44]

WillySis @Llopigat18 oktober 2024 14:18
De M55 is voor de Indiase markt en is nooit officieel in Europa uitgebracht. Dat een enkele winkel dit type via alternatieve import wel naar Nederland haalt is wat anders.
Het aantal mensen wat met niet Europese toestellen te maken hebben is beperkt, maar voor die mensen maakt Samsung het inderdaad niet heel gemakkelijk.
RepareerDroid @WillySis18 oktober 2024 15:48
De M55 is wel degelijk officieel in Europa uitgebracht en daarom biedt belsimpel deze ook aan. Het betreft enkel niet de Benelux.

Bron:
Portugal:
https://www.samsung.com/p...128gb-sm-m556elgaeub/buy/
Polen:
https://www.samsung.com/p...128gb-sm-m556ezkaeue/buy/
WillySis @RepareerDroid21 oktober 2024 18:12
Ik heb het nagevraagd bij een contact bij Samsung. De M55 is bedoeld voor de Indiase en Indonesische markt. Na een aantal maanden is hij ook in een aantal minder kapitaal krachtige landen van Europa uitgebracht. Dat zijn Spanje, Portugal en de voormalige Oostblok landen. In de Benelux is de M55 nooit officieel uitgebracht.
In Europa wordt de M55 uitgebracht met 128 of 256 GB. In India met 64 of 128 GB aan geheugen.
jja2000 @Triogap17 oktober 2024 21:35
De sprong die ze bij de S-series maakten zorgt er voor dat het getal nu overeenkomt met het jaartal dat het model uitkwam.
Sjeefr @Triogap18 oktober 2024 00:05
Niet helemaal waar toch? Je hebt ook de A70-72 van een paar jaar terug. En de A50 was toen weer een beter model.

[Reactie gewijzigd door Sjeefr op 18 oktober 2024 00:06]

TrekVogel @Sjeefr18 oktober 2024 06:44
Was het vroeger niet het formaat van de telefoon? A70 was groter dacht ik.
Lisadr @Triogap18 oktober 2024 14:33
Naast A en S heeeft Samsung ook een C, F, M en Z-lijn. Er bestaat een A55, C55, M55 en F55.

Het stopt ook niet bij 5, er is ook een A7x series van Samsung.
SavageSam @Deadnet17 oktober 2024 20:47
Het eerste getal na de A is de hoogte van features/specs, het tweede getal is daarin de model-iteratie. Vind dat nog best meevallen eerlijk gezegd.
Als consument zou ik eerder helemaal gek worden van CPU benamingen van Intel (en AMD ook tegenwoordig).
Dat was voorheen toch wel overzichtelijker, bv. i5 4300U, i7 2600K, …
Deadnet @SavageSam17 oktober 2024 20:52
Dat word deze consument ook....
Soldaatje @Deadnet17 oktober 2024 22:49
Nou, om het nog mooier te maken de A52 is niet veel langzamer dan de A16, de A52 heeft ook 6 GB ram tegenover 4 GB van de A16.
Volgens onderstaande bronnen is de a16 maar 7,11% sneller. 3,5 jaar verschil tussen die twee toestellen.

https://www.kimovil.com/en/samsung-galaxy-a16-5g/antutu
https://www.kimovil.com/en/samsung-galaxy-a52-5g/antutu
Llopigat
@Soldaatje18 oktober 2024 01:32
En de A52s is nog steeds sneller :) Dat was echt een beest van een telefoon <3 Die snapdragon 778G was ideaal. Ik vind het jammer dat ze niet meer zoiets doen.

Ik heb hem van mijn werk maar ze willen hem waarschijnlijk binnenkort terug :'(

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 18 oktober 2024 01:32]

Sanchaz12 @Llopigat18 oktober 2024 06:25
De A52s was echt een uitblinker, waarschijnlijk mede doordat Samsung uit moest wijken naar de Snapdragon chips vanwege het chiptekort toen in 2021 en dat viel niet tegen! De A53 en A54 hielden de A52s niet bij in synthetische performance tests, pas vanaf de A55 was de performance ingehaald.

Persoonlijk gebruik ik de A52s nog naar alle tevredenheid, maar de A53 van werk hapert echt frustrerend vaak bij de meest simpele taken.
Llopigat
@Sanchaz1218 oktober 2024 09:42
Ja precies, hij gaat nog steeds goed mee zelfs met de zware work profile setup van mijn werk, en de accuduur is ook geweldig bij dit toestel. En er zit nog een 3,5mm jack op waardoor ik de goedkope Jabra headset van mijn werk zo in de telefoon kan prikken als er iemand belt. Super handig <3

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 18 oktober 2024 09:43]

Vlizzjeffrey @Soldaatje18 oktober 2024 12:09
De a52 was toch ook een midrange toestel, en deze a16 is meer een budget toestel.
RepareerDroid @Vlizzjeffrey18 oktober 2024 15:58
Inderdaad. En de A52 krijgt ook nog minder dan een half jaar beveiligingsupdates terwijl de A16 vanaf nu 6 jaar aan updates krijgt. De A52 is nu zeker geen aanrader meer.
Robinho96 @Deadnet17 oktober 2024 20:51
De nummering bij de A-serie moet je zo zien: het eerste cijfer is de prijsklasse (hoe hoger dat cijfer, hoe duurder meestal). Het tweede cijfer is de versie binnen die serie. Vorig jaar had je dus de A15 en het jaar ervoor de A14 bijvoorbeeld.
Dekar @Deadnet17 oktober 2024 21:16
Je hebt de A52, A53, A54, A55
En hebt de A32, A33, A34, A35
En hebt de A12, A13, A14, A15,
en nu de A16
84hannes @Deadnet17 oktober 2024 21:21
A52 is eerder als de A16
Is de A52 eerder als A16 uitgebracht? Dan ben ik ook in de war.

Maar het lijkt het me dat je 'eerder dan' bedoelt: de A5x serie lijkt me een hele andere serie dan de A1x, dus ik vind het niet zo gek als er geen volgorde in de getallen is. Volgens mij kun je zonder voorkennis ook geen Ryzen 5600 met een Ryzen 7700 vergelijken in prestaties en/of tijd.
DieMitchell @Deadnet18 oktober 2024 08:43
je hebt gewoon de A0x, A1x, A2x, A3x, A5x en vroeger de A7x
Niet zo moeilijk toch?

[Reactie gewijzigd door DieMitchell op 18 oktober 2024 08:43]

Verwijderd 17 oktober 2024 20:44
5G is alleen zinvol als je nagenoeg naast de zendmast woond.

Dus er zijn nog genoeg mensen die gewoon voor snel 4G kiezen wat uiteindelijk ook meer al zat is en goedkoper.
m_snel @Verwijderd17 oktober 2024 22:14
Dat is natuurlijk een beetje overdreven, in Nederland werkt het natuurlijk best aardig. Maar voor sommige frequenties en de bij behorende snelheid moet je inderdaad dicht bij staan.
Maar dan kun je ook gaan klagen over 5G bij wifi, moet je ook dichtbij gaan staan dan 2,4.
Get!em @Verwijderd17 oktober 2024 22:34
Niet echt, ik ben al meerdere plekken tegen gekomen waar 4G niet presteerde en 5G wel. Zaten gewoon met collega’s naast elkaar in de trein met iPhones en dezelfde zakelijke abonnementen.
5G kon doorwerken, 4G niet.
RoanV @Verwijderd18 oktober 2024 12:15
Je hebt denk ik mmWave 5G in je hoofd, die gaat tot zo'n 47GHz, en heeft inderdaad erg weinig bereik.
Die frequenties zijn in nederland nog niet in gebruik tot zover ik weet.

5G werkt verder op vergelijkbare frequenties als 4G (met toevoeging van 3.5GHz), en zal dus ook een vergelijkbaar bereik hebben
5G moet ook efficiënter om kunnen gaan met meerdere verbonden apparaten. Dus dit zal merkbaar kunnen zijn op drukke plekken.
Providers zijn ook steeds meer 5G als "gratis" upgrade aan het uitdelen, puur omdat het ook voor de zendmasten efficiënter is.

Neemt niet weg dat 4G op het moment voor de meesten snel zat is, maar zulke uitspraken zijn vroeger ook vaak gemaakt over opslagformaten e.d. ;)
SiGNe @Verwijderd18 oktober 2024 14:50
Als 5G bereik slecht is kunnen de telefoons gewoon overstappen op 4G LTE.
Het is backwards compatible namelijk.
Plus de 3 grote carriers (KPN, Vodafone, Odido) hebben heel Nederland ook volgezet met 5G masten, er zit er dus altijd wel een in de buurt.
dutchnltweaker 17 oktober 2024 20:26
Beide versies hebben zes jaar ondersteuning. Dat betekent dat er zes OS-upgrades komen en dat er updates zullen verschijnen tot november 2030. Samsung heeft de prijs nog niet bekendgemaakt. De 5G-versie van de A16 is al uit voor 229 euro, de 4G-variant verschijnt in november.
Als je de telefoon toch al neemt voor 6 jaar, waarom zou je op dit moment nog voor een 4G only versie gaan? Dat lijkt mij toch niet logisch, of zie ik het te simpel.
Armarr @dutchnltweaker17 oktober 2024 20:41
Ik vind 4g al snel genoeg. Goed bereik is belangrijker
Halfscherp @Armarr17 oktober 2024 23:25
Doordat steeds meer frequenties dedicated overgezet worden naar 5G heb je het voor goed bereik ook nodig.

Dit merk je op het moment goed bij Simyo, die om één of andere belachelijke reden weigeren 5G aan te zetten, terwijl KPN (het onderliggende netwerk) ondertussen al een hele trits masten op grotendeels-5G heeft gezet. Sta je in meerdere grote steden lekker met je één streepje 4G bereik :+
jongetje @Armarr18 oktober 2024 12:29
Ik had op de camping in Frankrijk bijna geen data op 4G en moest echt op 5G zitten om van internet gebruik te kunnen maken op mijn telefoon. Nu is dat vast een specifiek geval maar zonder 5G support had ik dus wel bereik maar (bijna) geen data gehad. Hoe meer technieken (en vaak dus ook frequenties) je telefoon ondersteund hoe beter bereik/kwaliteit.
SiGNe @dutchnltweaker18 oktober 2024 02:48
Dat niet alleen, 4GB geheugen (waarvan de helft al door het OS gebruikt wordt) is vandaag de dag ook niet heel veel.
En mijn ervaring met Samsung toestellen leert ook dat de telefoon élke OS upgrade trager wordt en meer van de batterij gaat vragen.
Hoe lang houdt dit toestel het uit als het eigenlijk vandaag al eigenlijk te karig is qua specs?
TrekVogel @SiGNe18 oktober 2024 06:48
Tsja, mijn werkgever verstrekt ook dit soort telefoons. Ze zijn inderdaad niet snel. Zoals mijn werkgever zegt, ze zijn bedoeld om mee te bellen en appen en niet meer. Daar voldoen ze prima voor.
Llopigat
@TrekVogel18 oktober 2024 09:41
Mja mijn werkgever doet dit ook, maar het probleem is dat er ook een hele work profile omgeving op gaat inclusief MS Teams, Outlook, Office 365 apps, endpoint security software, VPN client, MFA apps en nog meer.

Ik heb nog een oude A52s van het werk die een uitzondering was in de A serie en erg krachtig was (Snapdragon 778G gaming chip). Maar de nieuwe telefoons hebben hier echt problemen mee.

Wat krijg je dan, iedereen smijt dat ding in de la (ze kunnen nergens anders voor worden gebruikt want via Knox Mobile Enrolment gaan ze automatisch in de werk configuratie) en gebruikt gewoon zijn eigen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 18 oktober 2024 09:41]

tw_gotcha @dutchnltweaker17 oktober 2024 20:32
in Nederland niet, in de UK bijv mag je blij zijn met 3G buiten de steden...
Roel1966 17 oktober 2024 22:52
Vind eerlijk gezegd het prijsverschil dan met zo'n A16 en dan de A35 wel behoorlijk klein, gemiddeld zoiets rond de 20 euro voor wat ik zo zien kan. Dan zou ik toch eerder kiezen voor een A35 die dan toch net wat meer bied en een meer midrange toestel is.
Llopigat
@Roel196618 oktober 2024 01:35
De A35 is ook een ouder toestel natuurlijk. Maar inderdaad..

Ik wou dat er nog een klein budget toestel werd gemaakt zoals de A40 destijds :'(
Th1js @Llopigat18 oktober 2024 07:46
Wat een telefoon was dat zeg. Heb de A40 tot begin dit jaar gebruikt (totaal dus een goede 4+ jaar?) en het was geen technologisch wonder, maar dat ding deed zo veel goed. 5.9 inch scherm, OLED, headphone jack, USB-C waar veel nog met micro-usb zat, 4GB ram en 64GB storage (vrij goed in 2019) en kon worden uitgebreid door microsd. En dat voor ongeveer €200.

[Reactie gewijzigd door Th1js op 18 oktober 2024 07:47]

Llopigat
@Th1js18 oktober 2024 09:44
Ja ik heb hem ooit aan een vriendin gegeven die hem na een paar dagen alweer stuk had laten vallen :'( Jammer want het was een heel fijne backup telefoon en voor uitgaan.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 18 oktober 2024 09:44]

Th1js @Llopigat18 oktober 2024 10:25
Heb die van mij helaas ook niet meer. Ondanks dat ik hem terug in heb kunnen ruilen voor meer dan ik hem heb gekocht, vind ik het ergens toch jammer dat ik hem niet meer heb.
Llopigat
@Th1js18 oktober 2024 10:31
Ja hij was ook enorm dun trouwens. Alleen kreeg al jaren geen updates meer. Samsung Pay werkte er ook niet op, dat was voor mij de primaire reden dat ik hem niet meer zo veel gebruikte want ik gebruik dat steeds meer met uitgaan. Dan laat ik mijn portemonnee in de broekzak zitten met de knoop er op zodat hij moeilijk gerold kan worden.
Roel1966 @Llopigat18 oktober 2024 18:39
De A35 is ook een ouder toestel natuurlijk. Maar inderdaad..
Nu ja, de A35 is ook van 2024 dus relatief ouder dan.

Heb zelf even een A55 gehad voor een paar maanden geleden, heel fijn toestel zeker voor die prijs maar ja was altijd de high-end Samsung toestellen gewend. Uiteindelijk dan gegaan voor een wel dan 2de handse S23 Ultra die mij persoonlijk dan toch net wat 'beter' bevalt.
Mizgala28
18 oktober 2024 00:08
Beetje raar dat de 4G model nog steeds met G99 uitkomt dan.
FrankSpin 17 oktober 2024 20:21
Met alle respect, ik heb drie keer geprobeerd dit nieuwsbericht te lezen, maar ik begrijp nog steeds niet goed wat het verschil is, waarom het nieuwswaardig is en wat precies inhoudt. Misschien kun je een tabel toevoegen met de verschillen, zodat het vergelijken gemakkelijker wordt.
99ruud99 @FrankSpin17 oktober 2024 20:24
4g ipv 5g, tragere cpu en gpu. Rest identiek.
Prijs van a16 5g is 218 euro, prijs van a16 4g is pas in november bekend.
m_snel @FrankSpin17 oktober 2024 22:16
Als je niet de goedkoopste modellen koopt is het verder niet interessant. Maar blijkbaar hadden ze eerst snellere modellen en nu tragere.
Er zal vast een doelgroep voor zijn.
bugcyber @FrankSpin17 oktober 2024 22:22
het grootste verschil is de soc (tragere Helio G99 4G Tov Exynos 1330 5G)

hiar een vergelijk tussen de A15 5G, A16 4G & A16 5G (met de verschillen in het zwart)
https://www.gsmarena.com/...3346&idPhone2=13383#diff-

De a16 4G zou op € 200 komen dus voor 20 minder dan de 5G variant is het haast niet de moeite om voor deze te gaan.
De A16 4G heeft Wel nog een 3.5mm jack maar dan weer geen Gyro-EIS (Video beeldstabilisatie)

Als je dan echt wil besparen tov de A16 5G dan neem je beter een A15 5G
- Zelfde CPU kernen als de A16 4G
- Zelfde GPU als de A16 4G
- Ook nog een 3.5mm jack
- Wel nog een Gyro-EIS
- 5G tov 4G
en op pricewatch al te vinden voor € 140 tov binnenkort € 200 voor de A16 4G

ik zie voor 60€ meer echt geen nut voor de A16 buiten het nummertje op de doos en de langere android updates.

Maar als je nu al ziet dat men men nu al frequentie blokken van 4G naar 5G op de antennes aan het verplaatsen is (ook in de lagere banden) ga je binnen 3 jaar echt heel wat minder bereik hebben op 4G dan 5G...
jeepeee @bugcyber18 oktober 2024 08:36
Als ik zo naar de prijzen van de A14 en de A15 kijk dan zal er zo'n 60 euro van de prijs afgaan na een maand of 6.

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