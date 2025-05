Gemini-api krijgt 'grounding' voor minder hallucinaties door websites te checken

Google voegt 'grounding' toe aan de api voor Gemini, een concept waarbij AI-modellen minder moeten hallucineren door verbanden te leggen met andere bronnen. In Gemini komen die bronnen van Googles zoekmachine, wat volgens het bedrijf moet leiden tot betere antwoorden.

Google voegt die functionaliteit toe aan Google AI Studio en aan de Gemini-api. Dat betekent dat ontwikkelaars van software op basis van Gemini kunnen inschakelen dat resultaten van prompts gelinkt worden aan zoekresultaten.

Grounding is een concept dat hallucinaties in grote taalmodellen moet verminderen. Dat kan onder andere door eigen datasets toe te voegen aan het model, waardoor een model context bij een antwoord kan zoeken. De uitkomst van een prompt refereert op die manier bijvoorbeeld vaker aan die datasets, in plaats van dat het model een tekst hallucineert.

In de praktijk betekent dat simpelweg dat gebruikers van een app met Gemini antwoorden krijgen die zijn aangevuld met Google-zoekresultaten. Zonder grounding krijgen gebruikers resultaten te zien zonder context of die zijn beperkt door de 'cut-off'-datum, ofwel het moment waarop de trainingsdata ophoudt. Met grounding zijn die resultaten volgens Google correcter en uitgebreider. Ook tonen die resultaten links naar de relevante pagina's.

Grounding komt beschikbaar in alle modellen van Gemini 1.5. In Google AI Studio is het gratis om grounding uit te proberen, maar in de api moeten ontwikkelaars 35 dollar betalen voor iedere duizend queries die 'grounded' zijn.