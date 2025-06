Google laat gebruikers Spotify aansturen via Gemini

Google heeft een Spotify-extensie voor Gemini uitgebracht, waardoor mensen de muziekdienst kunnen besturen via de chatbot. Hiervoor moeten gebruikers wel de Engelse taal gebruiken. Het is de tweede Gemini-extensie die niet voor een Google-dienst is, na een WhatsApp-extensie.

Gemini-extensies zijn integraties waardoor de chatbot kan samenwerken met een externe dienst. Met de Spotify-extensie kunnen gebruikers daardoor Gemini vragen muziek te vinden of af te spelen in Spotify. Hiervoor moeten gebruikers hun Spotify-account koppelen aan hun Google Account. De extensie werkt alleen in de Engelse taal, als Gemini Apps Activity aan is en met de Gemini-Android-app.

De extensie kan geen playlists aanmaken of Spotify-radio gebruiken. Gemini heeft ook een YouTube Music-integratie. Als gebruikers zowel de Spotify- als de YouTube Music-extensie hebben ingeschakeld, gebruikt Gemini automatisch de laatst gebruikte extensie. Willen gebruikers de andere dienst gebruiken, dan moeten ze de naam van de dienst noemen.

Google bracht eerder deze maand een WhatsApp-extensie uit voor Gemini. Dat was de eerste extensie die niet voor een Google-dienst was. Eerder kregen de sms- en telefoonapps, Home en Gmail Gemini-extensies. Bij WhatsApp ging het om een gefaseerde uitrol; mogelijk is dit bij Spotify ook het geval.